VIDEO ¬ Gente muere en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego

En una entrevista para Fox Business, el empresario Ricardo Salinas Pliego lanzó acusaciones en contra del Gobierno de México, al señalar su presunta complicidad con los cárteles de la droga y la falta de atención médica que, aseguró, ha provocado que gente muera en los pasillos de los hospitales.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- El magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y uno de los hombres más ricos del país, no escatimó en críticas al Gobierno de México durante una entrevista transmitida este lunes en el programa "Mornings with Maria" de Fox Business, donde, entre otras cosas, aseguró que hay gente muriendo en los pasillos de hospitales debido a la falta de medicamentos.

En un diálogo con la titular del programa, María Bartiromo, el empresario utilizó la plataforma internacional para denunciar una "inseguridad desenfrenada" que se vive en México, atribuida a la complicidad de funcionarios con los cárteles y a la "ineptitud que el régimen le ha impuesto a los mexicanos".

La intervención de Salinas Pliego llega en medio de una escalada de tensiones con la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien recientemente rechazó su propuesta de negociar una deuda fiscal estimada en 74 mil millones de pesos.

El empresario, conocido por su estilo directo y su influencia en medios como TV Azteca, aprovechó la entrevista para defenderse de las acusaciones de evasión fiscal y para pintar un panorama sombrío del país bajo el actual régimen.

"Actualmente, perdemos entre 80 y 100 personas al día asesinadas por miembros de los cárteles, así que esto debe detenerse", afirmó Salinas Pliego, minimizando el problema del consumo de drogas en Estados Unidos y Europa como un factor global, pero enfatizando que en México el verdadero obstáculo es la presunta colaboración de gobiernos y funcionarios con el crimen organizado.

El dueño de Grupo Salinas también criticó la ineficacia en la seguridad pública, que a su juicio impide la inversión extranjera y la generación de empleos estables.

En el segmento, Salinas Pliego también tocó temas como la salud pública, afirmando que "la gente se está muriendo en los pasillos de los hospitales porque no hay atención", y la migración, donde aseguró que "hay muy pocos mexicanos que quieran emigrar a Estados Unidos" debido a las condiciones internas.

Sus declaraciones, cargadas de un tono alarmista, parecen destinadas a un público estadounidense, en un momento en que la relación bilateral se ve tensionada por temas como el narcotráfico y el comercio.

La entrevista no es un hecho aislado en la trayectoria de confrontación de Salinas Pliego con el Gobierno. En agosto pasado, en una charla con Código Magenta, ya había denunciado una "persecución política" por parte del SAT, argumentando que el litigio fiscal no se trata de evadir impuestos, sino de calcular "la cantidad correcta".

Allí, el empresario dejó entreabierta la puerta a una posible candidatura presidencial en 2030, inspirándose en modelos neoliberales como los de Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador. "Si es necesario, haré lo que sea necesario por México", declaró entonces, posicionándose como una "voz incómoda" para el oficialismo.

Desde Palacio Nacional, la respuesta ha sido firme. La Presidenta Sheinbaum ha utilizado sus conferencias matutinas para presionar al empresario, recordándole que ninguna persona está exenta del pago de impuestos y cuestionando el entramado legal que, durante años, ha utilizado para evitar la resolución de su millonario adeudo.

Recientemente, Salinas Pliego amenazó con demandarla por difamación en México y Estados Unidos, lo que ha avivado el fuego de esta disputa pública.