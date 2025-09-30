Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

"El caso ha conmocionado no sólo en Durango, sino a nivel nacional e internacional se le ha dado amplia cobertura, colocando en la discusión pública las cirugías estéticas en menores de edad y los vacíos legales, ya que en México no hay una edad mínima para este tipo de intervenciones".

Ana Lilia Pérez

30/09/2025 - 12:04 am

https://www.youtube.com/watch?v=lpNxhEzxjXg

Paloma Nicole tenía 14 años, estudiaba la secundaria, le gustaba practicar deporte, jugaba voleibol y era capitana de su equipo. En fotografías que circulan en redes se le ve sonriente junto a su papá Carlos Said Arellano el día de su primera comunión; en otra, radiante Paloma Nicole carga un osito de peluche; en una más, en uniforme deportivo sostiene un balón.

En enero de 2026 cumpliría 15, y como “regalo adelantado”, el viernes 12 de septiembre su madre Paloma Yazmín Escobedo y la pareja de ésta, el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo, la sometieron a procedimientos múltiples de cirugía estética: aumento mamario con implantes, liposucción y lipotransferencia.

Paloma Nicole era una adolescente delgada, su cuerpo aún no terminada de desarrollarse biológicamente, y la sometieron a procedimientos sumamente invasivos. Además, de las intervenciones de índole estético, ese tipo de cirugías: las cirugías múltiples, tan de moda actualmente, se han convertido en las de mayor riesgo aún para mayores de edad.

Como se las harían a espaldas de su padre, para ocultárselo, falsificaron documentos para que pareciera que había contraído COVID (ha comprobado la Fiscalía). Con esa prueba falsa, Paloma Jazmín le dijo a Carlos que llevaría a su hija a la sierra unos días.

La tarde del lunes 15 de septiembre Paloma Yazmín le llamó a Carlos y le dijo que su hija estaba hospitalizada en condición de gravedad. Carlos alcanzó a verla intubada en coma inducido y mientras la abrazaba percibió que tenía un corpiño quirúrgico. El 20 de septiembre Paloma Nicole falleció.

Posteriormente Carlos comprobaría el engaño: durante el velorio descubrió los implantes, y acudió a denunciar ante la Fiscalía General de Durango.

La historia expuesta por Carlos Arellano y los avances de la Fiscalía, que incluyen la reciente detención de Paloma Yazmín y el cirujano Víctor Manuel Rosales, han ido revelando las atrocidades e irresponsabilidad de las que fue víctima Paloma Nicole por parte de su propia madre, quien no sólo fue quien autorizó las cirugías, sino que hoy se indaga si ella misma habría participado, ya que el cirujano la tenía como enfermera y asistente de quirófano aunque no tiene preparación alguna en el sector clínico, y por parte de un cirujano inescrupuloso, sin ética. Aunado a que ambos maquinaron la falsificación de documentos para mentirle a Carlos respecto a la prueba de COVID de su hija. La Fiscalía descubrió también que Víctor Manuel firmó la documentación para realizar las cirugías en su condición de médico, y suplantando como tutor de la niña sin serlo legalmente.

El pasado sábado, horas antes de que se realizara la manifestación convocada por Carlos para exigir “Justicia para Paloma Nicole”, la Fiscalía anunció que la detención de Paloma Jazmín y su pareja Víctor Manuel Rosales procedió inicialmente por los delitos de omisión de cuidados por parte de la mamá como autora directa y de él como su cómplice al haber puesto en peligro innecesario a la menor; por falsificación de documento, relacionado con la prueba de COVID; a ella se le imputó también usurpación de profesión porque fungía como enfermera y participaba en los procedimientos quirúrgicos sin estar acreditada; a él se le imputa además el delito de suplantación.

La imputación de posible delito de homicidio dependerá de lo que arrojen los exámenes histopatológicos que están en curso.

El caso ha conmocionado no sólo en Durango, sino a nivel nacional e internacional se le ha dado amplia cobertura, colocando en la discusión pública las cirugías estéticas en menores de edad y los vacíos legales, ya que en México no hay una edad mínima para este tipo de intervenciones.

Además del negligente y criminal actuar del cirujano, porque en este caso, a diferencia de muchos de los fallecimientos en procedimientos estéticos que en su mayoría ocurren principalmente a manos de intrusistas o esteticistas, pero en el caso de Paloma Nicole, quien la intervino es un cirujano con certificación, que pertenece asociaciones, y aun así, su conducta, y todas las anomalías en su actuar, –según lo informado por la Fiscalía– evidencian su falta de ética y actuación criminal, porque además de la polémica de intervenir a una adolescente con ese tipo de procedimientos sumamente invasivos y riesgosos, en complicidad con su pareja -a su vez madre de la menor- maquinaron desde el cómo ocultarle a Carlos que a su hija le harían las cirugías, y luego cómo ocultar la causa del fallecimiento.

También está el hecho irregular de que tenía a su pareja como enfermera y su asistente en quirófano, sin que ella tuviera la preparación profesional, ya que las leyes de salud exigen que cada participante quirófano sea personal especializado y acreditado, por lo que a ella se le imputó usurpación de funciones.

A partir de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado de Durango, que está actualmente en etapa de integración, tendrá que indagarse la responsabilidad de cada uno de los involucrados y el hasta dónde alcanza incluso a la clínica donde se realizaron los procedimientos, porque se ha vuelto usual que en esa veta de negocio en que se han convertido los procedimientos de índole estético, los hospitales simplemente se arrienden sin que el establecimiento asuma ningún nivel de responsabilidad, y esta es una problemática frecuente.

Públicamente el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo se anunciaba en páginas de Internet dirigidas a turismo médico, ofreciendo “numerosos procedimientos cosméticos y plásticos”. En esos anuncios se dice que recibía pacientes internacionales y locales.

En la manifestación del sábado en que se exigió “Justicia para Paloma Nicole”, también para que se legisle para que en México ningún menor de edad sea sometido a cirugías estéticas, una Ley Nicole, bajo la consigna “¡A las niñas no se les opera!”.

Ambos temas son prioritarios, urgentes, porque el caso de Paloma Nicole ha puesto en la discusión pública una práctica cada vez más frecuente en muchos países, principalmente los de mayor incidencia de turismo estético, como lo es México desde hace varios años: las cirugías estéticas a edades cada vez más tempranas.

Los invasivos procedimientos de índole estético en menores se van tornando en una tendencia cada vez más riesgosa, y está asociada a la manera en que, desde redes sociales influencers, cirujanos, pero también intrusistas, y esteticistas promueven y promocionan la cirugía estética “para quinceañeras”.

En diversos países la problemática de la cirugía estética se ha vuelto materia de discusión pública cuando trasciende el doloroso testimonio de las familias que han perdido a un ser querido.

La problemática que genera el intrusismo en la cirugía estética también se ha expuesto en diversos momentos en el Congreso mexicano. Pero con el caso de Paloma Nicole se evidenciaron otros vacíos legales: los menores de edad que son sometidos a cirugías estéticas.

A partir de que Carlos expuso el fallecimiento de su hija y las circunstancias, en el Legislativo se habló de la necesidad de reformar la Ley General de Salud, para que se especifique que, en el caso de menores, las cirugía estéticas se prohíban cuando no exista una justificación médica y científica.

En la Cámara de Diputados, el 24 de septiembre se presentó una primer iniciativa que propone adicionar el artículo 272 Bis I a la Ley General de Salud, a fin de establecer lineamientos claros y estrictos para especificar que en procedimientos a menores de edad, debe observarse en todo momento el principio del interés superior de la niñez.

Que, para la realización de procedimientos del ámbito estético, se fijen y consideren requisitos para su realización, tales como valoraciones médicas fundamentadas, el asentimiento de la persona menor considerando su edad, el grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, el consentimiento informado de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, y los dictámenes psicológicos que resulten necesarios, según sea el caso.

Destaca la iniciativa que es indispensable evitar más casos de operaciones carentes de sentido médico, que en nada protegen el interés superior de la niñez y que desafortunadamente llegan a significar vidas de menores.

Se planta establecer candados legales y que las normas oficiales mexicanas proporcionen la regulación técnica que garantice que únicamente se realicen aquellos procedimientos que, tras valoraciones médicas fundamentadas, con filtros legales, clínicos, sanitarios y psicológicos adecuados, entre otros, respondan efectivamente al interés superior de la niñez y la adolescencia.

Se propone que, a partir de esa reforma, la Secretaría de Salud emita las Normas Oficiales Mexicanas en las que se especificarán los criterios clínicos y sanitarios aplicables para la práctica de dichos procedimientos, así como los requisitos para su realización.

Pero una reforma en ese sentido tendría que ir más allá: es imperioso que se legisle no sólo en cuanto a la edad mínima para realizarse este tipo de procedimientos, sino muchos otros factores como la responsabilidad que tienen los establecimientos que alquilan sus quirófanos, porque es una realidad que estos operan como franquicias que alquilan instalaciones deslindándose en casos que ocurren complicaciones; también el alcance de las inhabilitaciones temporales o permanentes contra los cirujanos que incurran en mala praxis, porque se ha vuelto frecuente que simplemente se trasladen de entidad en entidad o a otros países para seguir realizando procedimientos.

Y más aún, se debería también legislar respecto a las campañas publicitarias mediante las cuales en redes sociales principalmente se promueve, se publicita, se incita a la cirugía estética a edades cada vez más tempranas. La manera en la que hoy, mercadológicamente influencers incentivan y promueven estos procedimientos.

Legislar al respecto es urgente, porque la tendencia, en muchos países, es la cirugía estética a edades cada vez más tempranas.

La rinoplastia, bichectomía, liposucción y aumentos de senos o glúteos son de los tienen mayor popularidad en redes sociales entre las personas cada vez más jóvenes. También adolescentes que comienzan con inyectables “preventivos” sin la orientación suficiente ni la certeza del tipo de sustancias que se utilizan.

Las redes sociales se han convertido también en plataformas para difundir y enganchar hacia lo que denominan cirugías exprés y de supuesto “bajo costo”, son los anuncios que más abundan, y en muchos casos enmascaran el intrusismo. Sobre ello también debería legislarse y, sobre todo, verificar que se cumpla con las leyes que se aprueben.

Ana Lilia Pérez

Ana Lilia Pérez

Periodista, escritora, analista, profesora de periodismo en la UNAM. Se ha desempeñado como periodista de investigación y analista en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Es autora de los libros Sonda de Campeche. Paradigma de explotación laboral (ITF, 2009), Camisas Azules, Manos Negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos (Grijalbo, 2010), El Cártel Negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex (Grijalbo, 2011), Mares de Cocaína. Las rutas náuticas del narcotráfico (Grijalbo, 2014), Verdugos. Asesinatos brutales y otras historias secretas de militares (Grijalbo, 2015), Pemex RIP (Grijalbo, 2017), Hijos del neoliberalismo. La historia contemporánea de nuestro México saqueado (Grijalbo, 2023). Ha recibido diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales entre los que destacan: Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano (2009), Premio Leipziger Medienpreis (2012) de la Fundación Alemana de Medios de Comunicación; Premio Golden Victoria Prensa (2015) que otorga la Asociación de Editores de Diarios y Revistas de Alemania; Premio Coatlicue (2019); Medalla Defensora de la Libertad y Promotora del Progreso; en seis ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Vivir Ayotzinapa desde dentro

"En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado".
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
1

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
2

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
3

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
4

“Algo malo pasará”, amenazan incels en redes. Escuelas de la UNAM suspenden clases

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
5

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
6

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Gente mueren en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego
7

VIDEO ¬ Gente muere en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
8

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

Repartidor logra escapar de una redada del ICE.
9

VIDEO ¬ Repartidor burla redada del ICE en bicicleta; logra escapar de 10 agentes

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
10

Los “incels”, como el presunto agresor del CCH, se mueven entre manadas virtuales...

La SSC de la CdMx detuvo a seis presuntos delincuentes en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, tras robar100 celulares en Cuautla, Morelos.
11

Autoridades detienen a 6 en la CdMx; habían robado más de 100 celulares en Morelos

La Unidad de Policía Cibernética alerta a los usuarios de la red sobre los riesgos de compartir la ubicación en tiempo real a través de una red social.
12

¿Compartes tu ubicación en tiempo real? ¡Cuidado! Puedes ser víctima de ciberdelitos

Trump y demócratas, sin consenso; posible cierre administrativo.
13

Fracasa reunión entre Trump y demócratas; crece riesgo de cierre del Gobierno federal

Pues según las mediciones disponibles, Claudia Sheinbaum Pardo y AMLO se disputan el nivel más alto de aprobación de la historia de los presidentes mexicanos.
14

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

15

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
1

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Ley de Amparo genera opiniones divididas en el Senado
2

Ley de Amparo crea debate en Parlamento Abierto; organizaciones plantean inquietudes

Trump y demócratas, sin consenso; posible cierre administrativo.
3

Fracasa reunión entre Trump y demócratas; crece riesgo de cierre del Gobierno federal

Repartidor logra escapar de una redada del ICE.
4

VIDEO ¬ Repartidor burla redada del ICE en bicicleta; logra escapar de 10 agentes

La Unidad de Policía Cibernética alerta a los usuarios de la red sobre los riesgos de compartir la ubicación en tiempo real a través de una red social.
5

¿Compartes tu ubicación en tiempo real? ¡Cuidado! Puedes ser víctima de ciberdelitos

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
6

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

7

#PuntosyComas ¬ El PRI con presencia política casi imperceptible de cara al 2027

8

Brugada anuncia inversión para obras hidráulicas y apoyo a damnificados por lluvias

Pemex firma contrato con Grupo Carso para construcción de plataformas
9

Pemex firma contrato por mil 991 mdd con Grupo Carso para construir pozos en Ixachi

La comunidad de la Prepa 8 “Miguel E. Schulz”, de la UNAM, fue desalojada esta tarde por una alerta de bomba que resultó ser falsa.
10

Estudiantes de la Prepa 8 son desalojados ante amenaza de bomba; resultó ser falsa

Erick Hazael “N” recibe condena por atentado contra Ciro Gómez.
11

“El Haza” es sentenciado a 11 años de prisión por el atentado contra Ciro Gómez Leyva

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció el día de hoy un "relanzamiento total" dentro de 20 días.
12

El PAN se dispone a reformar estatutos en 20 días e iniciar un "relanzamiento total"