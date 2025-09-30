Brugada anuncia inversión para obras hidráulicas y apoyo a damnificados por lluvias

Redacción/SinEmbargo

29/09/2025 - 8:40 pm

Ante el impacto de las lluvias históricas, el Gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada anunció que se invertirán 900 millones de pesos para la realización de obras hidráulicas y el apoyo a familias que han resultado afectadas.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- Tras las lluvias más intensas registradas en 34 años en la Ciudad de México (CdMx), la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció este lunes una nueva inversión de más de 900 millones de pesos en obras hidráulicas y apoyos directos a damnificados.

La cifra anunciada se suma a los más de dos mil 200 millones de pesos que su Administración ha destinado en infraestructura hidráulica desde el inicio de su mandato.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que también se han invertido más de mil 500 millones de pesos en equipo operativo para reforzar la capacidad de atención ante emergencias. Entre las obras en curso, destacó la construcción de un vaso regulador en Santa María Aztahuacán, Alcaldía Iztapalapa, que busca reducir los riesgos de anegación en la zona oriente.

Durante la actual temporada de lluvias, se han destinado 65 millones de pesos en apoyos directos a familias damnificadas, en coordinación con el Gobierno federal.

El censo único realizado tras las lluvias del sábado reporta al menos dos mil viviendas afectadas en alcaldías como Iztapalapa y Tláhuac, particularmente en colonias como Ejército de Oriente Zona Peñón, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, La Colmena, Santa María Aztahuacán, Vicente Guerrero y San José.

La lluvia intensa alcanzó los 91 milímetros, equivalentes a 31 millones de metros cúbicos de agua. Por lo anterior, con el operativo Tlaloque y al nuevo equipamiento hidráulico, se logró abatir el 90 por ciento de las inundaciones en 24 horas, y hacia la madrugada del lunes se alcanzó el 100 por ciento de desfogue en las zonas críticas.

Además, se habilitaron 16 centros de mando en las zonas más afectadas, donde se distribuyeron cerca de 14 mil raciones de alimentos entre domingo y lunes, junto con atención médica y acompañamiento a las familias.

La Jefa de Gobierno capitalina resaltó la necesidad de impulsar obras metropolitanas en puntos críticos como La Concordia, Los Reyes La Paz y avenida Texcoco, para canalizar el agua hacia el Túnel Emisor Oriente o nuevos vasos reguladores.

Por su parte, el Secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza Hernández, informó que el programa de Acupuntura Hídrica permitirá crear más sitios de infiltración para recargar el acuífero y mitigar afectaciones, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades del Estado de México (Edomex).

