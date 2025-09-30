Pemex firma contrato por mil 991 mdd con Grupo Carso para construir pozos en Ixachi

El anuncio de esta nueva inversión ocurre unos meses después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, diera a conocer su plan estratégico para la petrolera a 10 años, plan en el que la inversión privada volverá a ocupar un papel estratégico en los proyectos energéticos del país.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó a Grupo Carso un contrato de mil 991 millones de dólares para terminar la construcción de 32 pozos petroleros en el campo Ixachi.

Grupo Carso, cuyo propietario es Carlos Slim Helú, trabajará con sus subsidiarias GSM Bronco y MX DLTA NRG 1 para concluir con estas obras, cuyo pago se concretará cuando se concluyan con éxito los 32 pozos. En caso de que sean menos pozos perforados, se ajustará el valor del contrato.

El conglomerado empresarial detalló en un comunicado que Petróleos Mexicanos comenzará a pagar mensualmente por cada pozo entregado hasta enero de 2027.

Grupo Carso detalló que Ixachi "pertenece a la asignación de Pemex AE-0032-6M-Joachín-02 y es considerado uno de los campos terrestres más importantes del país. Actualmente cuenta con una producción diaria de alrededor de 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que equivale a un total de 236 mil barriles diarios de petróleo equivalente".

El conglomerado de Slim explicó que las subsidiarias que se empelarán para llevar a cabo el convenio firmado con Pemex cuentan con más de 18 años de experiencia en servicios de perforación terrestre, marina y de construcción de plataformas empleando personal altamente calificado.

Asimismo, detalló que cuenta también con 19 equipos para perforación terrestre de distintas dimensiones y tres equipos de perforación marina incluyendo un Jack up y dos semi-sumergibles de última generación.

“La experiencia de estas subsidiarias de Grupo Carso incluye perforación de pozos en campos estratégicos tales como Quesqui e Ixachi, a través de contratos de servicios con Pemex en los cuales hay saldos sustanciales pendientes de cobro por trabajos ya ejecutados”, reveló Carso en su comunicado.

Carlos Slim ha aumentado sus proyectos de energía de la mano de la paraestatal Pemex. Entre los proyectos en energía del magnate se encuentra el de gas natural Lakach.