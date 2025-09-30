Autoridades detienen a 6 en la CdMx; habían robado más de 100 celulares en Morelos

Los seis detenidos se trasladaron con los dispositivos robados desde Cuatla, Morelos, hasta la colonia Indeco en la Gustavo A. Madero, en la CdMx, donde fueron interceptados por autoridades capitalinas gracias a la implementación de un cerco virtual.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvo a seis presuntos delincuentes en la colonia Indeco de la Alcaldía Gustavo A. Madero, señalados de robar más de 100 teléfonos celulares de una tienda departamental en Cuautla, Morelos.

Los detenidos fueron capturados gracias al trabajo coordinado de la SSC-CdMx con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Morelos. Tras el robo, las autoridades estatales comenzaron la persecución mediante el sistema de geolocalización de varios teléfonos celulares a dos vehículos cuyos tripulantes posiblemente participaron en el robo.

En un comunicado oficial las dependencias detallaron que "en coordinación con los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte, los policías de la SSC implementaron un cerco virtual, durante el cual ubicaron a los automotores que coincidían con las características dadas por los operadores, mismos que circulaban por la avenida Gran Canal" de la Ciudad de México.

Tras una intercepción de las autoridades capitalinas en el cruce de las calles Puerto Cozumel y Alondra, colonia Indeco, los agentes ordenaron el alto a los vehículos para la realización de la correspondiente inspección.

"Como resultado del hecho anterior, les aseguraron 103 equipos celulares de distintas marcas, de los cuales no pudieron acreditar su legal propiedad, además les aseguraron los vehículos en los que viajaban", señaló la dependencia capitalina.

Los detenidos son una mujer de 27 años y cinco hombres de 22, 28, 37 y dos de 42 años de edad. Las autoridades señalaron que "a todos se les informó su cartilla de derechos de ley y enseguida, los trasladó junto con los objetos y los automóviles asegurados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica".

En su cuenta de X, el titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, informó de la detención y agradeció "la coordinación interinstitucional con los estados colindantes con la Ciudad de México y los monitoreos constantes a través de los Centros de Comando y Control C2 y el C5 de la Ciudad de México".

"Trabajamos de manera coordinada a nivel regional para combatir los delitos de alto impacto y seguir construyendo una ciudad y un país más seguros, justos y en paz", concluyó el Secretario.