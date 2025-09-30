Fracasa reunión entre Trump y demócratas; crece riesgo de cierre del Gobierno federal

Con las horas contadas: Estados Unidos se encamina hacia un cierre gubernamental tras reunión fallida entre Trump y demócratas.

Los Ángeles, 28 de septiembre (LaOpinión).- La reunión entre los líderes demócratas del Congreso y el Presidente estadounidense, Donald Trump, finalizó sin que se alcanzara un entendimiento para tratar de evitar el cierre del Gobierno federal, que se activaría a partir de este miércoles.

Después de la reunión, John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, acusó a los demócratas de “toma de rehenes”.

En respuesta, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que todavía había “diferencias muy grandes” entre su partido y la Casa Blanca.

“Tenemos grandes diferencias en materia de salud y en su capacidad para revertir cualquier presupuesto que acordemos mediante rescisiones y embargos”, declaró a la prensa Chuck Schumer, al salir de la Oficina Oval de la Casa Blanca, tras su reunión con el mandatario.

Watch @SenSchumer and @RepJeffries on how this shutdown is in Trump’s hands. If the government shuts down, it’s because Republicans would rather shut it down rather than help people afford health care. pic.twitter.com/il0sXcixhC — Senate Democrats (@SenateDems) September 29, 2025

De acuerdo con los demócratas que asistieron a la reunión, se hizo ver a Trump “las consecuencias de lo que sucede en la atención médica al buscar recortes de seguros de salud”.

“Por su rostro, parecía que era la primera vez que escuchaba sobre este problema”, dijo Schumer a la prensa sobre la reacción del Presidente durante el encuentro, en el que también estuvo el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, así como los líderes republicanos en la Cámara Alta y Baja, John Thune y Mike Johnson.

Por su parte, el Vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, dijo a medios al salir de la reunión: “Creo que nos encaminamos hacia un cierre porque los demócratas no harán lo correcto”.

En menos de dos días expira el plazo para lograr un acuerdo de financiamiento para el Gobierno, y ambas partes insisten en señalar al opositor como responsable por no ceder.

.@VP: Democrats are willing to shut down the federal government because we won't give them $1.5 trillion (including taxpayer-funded free health care for illegals). We're simply not going to do that. pic.twitter.com/QyPVatmwCI — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 29, 2025

Los demócratas exigen que se prorroguen los subsidios de la Ley para el cuidado asequible de la salud (Obamacare), que expiran a final de año, así como la reversión de los recortes al programa Medicaid que resultaron de la gran Ley de recortes presupuestarios y fiscales aprobada en julio pasado.

Sin embargo, los republicanos en el Congreso han dicho que aceptarán negociar ambos apartados sólo si los demócratas dan su apoyo a un presupuesto provisional en una votación que tendría lugar mañana en el Senado, y que mantendría el Gobierno operativo hasta noviembre.

Los republicanos presentaron el pasado 19 de septiembre ese presupuesto provisional en el Senado para su ratificación, pero éste resultó rechazado porque su mayoría en la Cámara es insuficiente y requiere de al menos siete votos demócratas para la aprobación del proyecto de Ley.

Si no se llega a un acuerdo, a las 00:01 EDT del miércoles, Estados Unidos tendrá su primer cierre gubernamental en casi siete años. La última vez que el Gobierno cerró fue a finales de 2018, durante el primer mandato de Trump, durante 35 días.

.@SpeakerJohnson: Democrats are jeopardizing military pay, assistance for women and children in need, FEMA funding, mental health services, and so much more. "The Democrat shutdown would be damaging for the country — and we can't allow for it." pic.twitter.com/mUMHkAnibn — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 29, 2025

En caso de concretarse el cierre, no todo el Gobierno cerrará si el Congreso no aprueba un proyecto de Ley de gastos.

Se espera que la protección fronteriza, la atención médica hospitalaria, la aplicación de la Ley y el control del tráfico aéreo continúen funcionando durante el paro.

Pese a ello, si bien se seguirán enviando cheques de Seguridad Social y Medicare, la verificación de beneficios y la emisión de tarjetas podrían detenerse.

Además, durante un cierre, los trabajadores esenciales continúan con normalidad, algunos sin sueldo por el momento, pero retroactivo al liberarse el presupuesto; los empleados públicos considerados no esenciales reciben una licencia temporal sin sueldo.

Trump usa IA para atacar a demócratas

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en sus redes sociales un video generado con Inteligencia Artificial (IA) que muestra al líder demócrata Hakeem Jeffries, acompañado por Chuck Schumer.

Sin embargo, la imagen fue editada para ridiculizar a Jeffries, quien aparece con un sombrero mexicano y bigote falso, mientras se escucha el Jarabe Tapatío de fondo. La voz de Schumer, también generada por IA, lanza declaraciones ofensivas sobre votantes afroamericanos y latinos, en un intento por ridiculizar las políticas migratorias del Partido Demócrata.

El video fue publicado horas después de una reunión en la Casa Blanca entre Trump y los líderes del Congreso para evitar el cierre parcial del Gobierno. “Todavía hay grandes diferencias entre nosotros”, declaró Schumer tras el encuentro, en el que pidió al Presidente tomar la iniciativa para destrabar el presupuesto federal.

Al replicar el video, Schumer respondió: “Si crees que el cierre es una broma, sólo demuestras lo que todos sabemos: no sabes negociar, sólo sabes hacer berrinches”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.