Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

"Incapaz de construir nada por sí misma, ni con el magnate Ricardo Salinas Pliego en su faceta de activista político, la oposición ha encontrado por fin en una vulneración a Morena —López Hernández y el grupo criminal La Barredora— una veta hacia la elección de 2027".

Álvaro Delgado Gómez

30/09/2025 - 12:05 am

https://www.youtube.com/watch?v=rhOMwjox2TU

Hay opositores que son un chiste: Eduardo Verástegui sólo ha logrado afiliar a su embrión de partido Viva México a ocho mil de los 260 mil mexicanos que la Ley exige y otro proyecto de extrema derecha sometido también a Donald Trump, México Republicano, apenas ha registrado a tres mil. Pero Guadalupe Acosta Naranjo y Edmundo Jacobo Molina, que quieren revivir el PRD con despojos del PRIAN, tampoco están mejor: Llevan únicamente 71 mil ciudadanos.

Si se apuran de aquí a enero, cuando vence el plazo para cumplir los requisitos para los nuevos partidos, Acosta y Jacobo, con ayuda de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, deberán afiliar a los 189 mil mexicanos que les faltan —47 mil por mes— y cumplir también con las 95 asambleas distritales pendientes para lograr las 200 que ya casi alcanzó Construyendo Solidaridad y Paz, proyecto de políticos evangélicos, al que le faltan sólo 33. Los muy católicos Viva México y México Republicano no llevan ni una triste asamblea.

Tomo estas cifras oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE) al 24 de septiembre para afirmar que, haya o no nuevos partidos políticos con registro en la elección de 2027, la oposición en México está dispersa, débil, inocua y hasta ridícula, pero además la que expresamente se somete a los extranjeros está aniquilada.

Así, salvo por el escándalo del Senador Adán Augusto López Hernández por sus vínculos con el jefe criminal Hernán Bermúdez Requena, que ha nublado la conmemoración, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumple su primer año de Gobierno con un respaldo popular mayor al que tenía cuando fue electa, con las principales variables bajo su control, incluidas la economía y la inseguridad, y efectivamente con la oposición partidaria, mediática e intelectual literalmente despedazada.

Incapaz de construir nada por sí misma, ni con el magnate Ricardo Salinas Pliego en su faceta de activista político, la oposición ha encontrado por fin en una vulneración a Morena —López Hernández y el grupo criminal La Barredora— una veta hacia la elección de 2027 para tratar de contrarrestar la disminución de 13.4 millones de pobres menos que la Cuarta Transformación buscará capitalizar.

Está claro que los dos principales temas para la elección intermedia ya están definidos: La oposición buscará seguir fortaleciendo la narrativa del narcopartido y del narcogobierno, mientras que el bloque encabezado por Morena desplegará los logros de carácter social, en particular los millones de mexicanos que dejaron el infierno de la pobreza con Andrés Manuel López Obrador, la ausencia de conflictos sociales y la defensa de los intereses de México ante el gobierno de Estados Unidos y Trump.

Hoy la oposición efectivamente no tiene futuro, pero hacia 2027 se están redefiniendo las alianzas y esto puede cambiar: El PRI con toda su carga de desprestigio por sí mismo y por Alejandro Moreno Cárdenas, alias “Alito”, está siendo abandonado a su suerte por el PAN, quien ahora quiere ser cabús de la derecha naranja del partido político Movimiento Ciudadano.

No habría que dar por muerto al PRI, por lo menos no en 2027, porque quizá recupere sin la alianza con el PAN algunos de sus simpatizantes, pero tampoco minimizar la unión de PAN con MC —que es la misma derecha pintada de azul y naranja—, que puede ser riesgosa para Morena en algunos de los estados donde el partido de Dante Delgado ha crecido, tanto para las gubernaturas como para diputados federales.

La eventual alianza PAN-MC se potenciaría en Jalisco y Nuevo León, donde gobiernan los emecistas y que acecha Morena en la gubernatura del segundo, pero también beneficiaría a los panistas para retener las gubernaturas en Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y buscarlas ganar en Campeche, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Colima.

No habría que descartar tampoco desde ahora que se unan PRI, PAN y MC, quizá no en 2027, pero eventualmente sí en 2030. Por lo menos Jorge Romero, presidente de los panistas, no rompe con su amigo “Alito”: “Evidentemente está en la oposición y nunca jamás nos vamos a conflictuar haya o no alianzas electorales con los demás que estamos en la oposición. No somos tan tontos”.

Y sí, son mañosos y corruptos, pero no tontos que no sepan lo que tienen: No debe olvidarse que, en la elección del año pasado, toda la oposición obtuvo el 36 por ciento de los votos, es decir, 21.5 millones de mexicanos no voltearon por Morena ni sus aliados. De ellos, el PAN logró 16 por ciento, MC 10 por ciento y PRI 9.5 por ciento.

Es verdad, la coalición de izquierda encabezada por Morena obtuvo casi 15 millones de votos más con 35.9 millones (Morena 45.5 por ciento, PVEM 7.7 por ciento y Partido del Trabajo 6.4 por ciento), pero en política nunca está escrito nada, ni cuando hay opositores que son un chiste.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Vivir Ayotzinapa desde dentro

"En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado".
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
1

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
2

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
3

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
4

“Algo malo pasará”, amenazan incels en redes. Escuelas de la UNAM suspenden clases

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
5

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
6

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Gente mueren en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego
7

VIDEO ¬ Gente muere en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
8

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

Repartidor logra escapar de una redada del ICE.
9

VIDEO ¬ Repartidor burla redada del ICE en bicicleta; logra escapar de 10 agentes

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
10

Los “incels”, como el presunto agresor del CCH, se mueven entre manadas virtuales...

La SSC de la CdMx detuvo a seis presuntos delincuentes en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, tras robar100 celulares en Cuautla, Morelos.
11

Autoridades detienen a 6 en la CdMx; habían robado más de 100 celulares en Morelos

La Unidad de Policía Cibernética alerta a los usuarios de la red sobre los riesgos de compartir la ubicación en tiempo real a través de una red social.
12

¿Compartes tu ubicación en tiempo real? ¡Cuidado! Puedes ser víctima de ciberdelitos

Trump y demócratas, sin consenso; posible cierre administrativo.
13

Fracasa reunión entre Trump y demócratas; crece riesgo de cierre del Gobierno federal

Pues según las mediciones disponibles, Claudia Sheinbaum Pardo y AMLO se disputan el nivel más alto de aprobación de la historia de los presidentes mexicanos.
14

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

15

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
1

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Ley de Amparo genera opiniones divididas en el Senado
2

Ley de Amparo crea debate en Parlamento Abierto; organizaciones plantean inquietudes

Trump y demócratas, sin consenso; posible cierre administrativo.
3

Fracasa reunión entre Trump y demócratas; crece riesgo de cierre del Gobierno federal

Repartidor logra escapar de una redada del ICE.
4

VIDEO ¬ Repartidor burla redada del ICE en bicicleta; logra escapar de 10 agentes

La Unidad de Policía Cibernética alerta a los usuarios de la red sobre los riesgos de compartir la ubicación en tiempo real a través de una red social.
5

¿Compartes tu ubicación en tiempo real? ¡Cuidado! Puedes ser víctima de ciberdelitos

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
6

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

7

#PuntosyComas ¬ El PRI con presencia política casi imperceptible de cara al 2027

8

Brugada anuncia inversión para obras hidráulicas y apoyo a damnificados por lluvias

Pemex firma contrato con Grupo Carso para construcción de plataformas
9

Pemex firma contrato por mil 991 mdd con Grupo Carso para construir pozos en Ixachi

La comunidad de la Prepa 8 “Miguel E. Schulz”, de la UNAM, fue desalojada esta tarde por una alerta de bomba que resultó ser falsa.
10

Estudiantes de la Prepa 8 son desalojados ante amenaza de bomba; resultó ser falsa

Erick Hazael “N” recibe condena por atentado contra Ciro Gómez.
11

“El Haza” es sentenciado a 11 años de prisión por el atentado contra Ciro Gómez Leyva

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció el día de hoy un "relanzamiento total" dentro de 20 días.
12

El PAN se dispone a reformar estatutos en 20 días e iniciar un "relanzamiento total"