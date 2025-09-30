Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la Ciudad de México como epicentro tecnológico de seguridad en América".

Salvador Guerrero Chiprés

30/09/2025 - 12:02 am

GAM: modelo de seguridad complementaria
Elementos de seguridad al interior del C2 de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: Alcaldía Gustavo A. Madero

Ninguna dependencia, Alcaldía o cuerpo de seguridad puede enfrentar de manera aislada la complejidad de un territorio con nueve millones de habitantes y una alta dinámica metropolitana. El reto exige una arquitectura institucional donde las diferentes instancias aporten capacidades específicas, integradas a un engranaje común con una lógica de complementariedad.

La seguridad de una metrópoli como la Ciudad de México se entiende mejor desde las premisas de Niklas Luhmann: los sistemas sociales se sostienen en la capacidad de diferenciar funciones y al mismo tiempo articularlas dentro de una totalidad operativa. Cada nivel institucional cumple un papel distinto, pero todos integrados en una sinfonía coordinada.

Desde esa perspectiva debe entenderse la inauguración del Centro de Inteligencia de la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). La instalación de mil 500 tótems con cuatro mil 500 cámaras y un call center 24/7 es una decisión política que materializa el principio de corresponsabilidad. El Alcalde Jeancarlo Lozano no delega responsabilidad al gobierno central, la complementa con acciones que fortalecen el engranaje metropolitano.

Sin duplicar funciones, el territorio se vigila desde la proximidad sin perder la conexión con el sistema metropolitano. Un esfuerzo complementario que contribuirá a profundizar los avances en seguridad, tanto en la incidencia como en la percepción, de los últimos siete años durante los gobiernos de la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada.

Este modelo presentado por el Alcalde Lozano es estratégico porque responde a las características específicas de Gustavo A. Madero. La demarcación concentra más de la mitad de los incidentes atendidos desde el C2 Norte —uno de los siete puntos de operación del ecosistema de videovigilancia del C5—, que incluyen agresiones en vía pública, violencia contra las mujeres, choques, disturbios o presencia de personas sospechosas. La complementariedad fortalece la respuesta en un territorio históricamente desafiante.

La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 —en la demarcación cuenta con 10 mil 264 dispositivos—, refuerza el carácter de la Ciudad de México como epicentro tecnológico de seguridad en América. A ello se añaden dos mil 858 dispositivos a instalarse este año a través del programa Ojos que Te Cuidan, impulsado por la Jefa de Gobierno.

El conjunto integra una red que crece de manera acelerada como parte de una estrategia de cobertura territorial para cerrar puntos ciegos y garantizar respuesta inmediata a cada emergencia local. Un entramado donde cada nivel de gobierno asume un rol diferenciado pero convergente.

La seguridad no es un ámbito de responsabilidades fragmentadas, sino un compromiso compartido que se mide en la capacidad de las instituciones de trabajar en conjunto y en la disposición comunitaria para hacer suyas las herramientas tecnológicas y contribuir, a través de sus reportes, a la construcción de paz.

Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Vivir Ayotzinapa desde dentro

"En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado".
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
1

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
2

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
3

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
4

“Algo malo pasará”, amenazan incels en redes. Escuelas de la UNAM suspenden clases

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
5

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
6

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Gente mueren en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego
7

VIDEO ¬ Gente muere en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
8

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

Repartidor logra escapar de una redada del ICE.
9

VIDEO ¬ Repartidor burla redada del ICE en bicicleta; logra escapar de 10 agentes

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
10

Los “incels”, como el presunto agresor del CCH, se mueven entre manadas virtuales...

La SSC de la CdMx detuvo a seis presuntos delincuentes en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, tras robar100 celulares en Cuautla, Morelos.
11

Autoridades detienen a 6 en la CdMx; habían robado más de 100 celulares en Morelos

La Unidad de Policía Cibernética alerta a los usuarios de la red sobre los riesgos de compartir la ubicación en tiempo real a través de una red social.
12

¿Compartes tu ubicación en tiempo real? ¡Cuidado! Puedes ser víctima de ciberdelitos

Trump y demócratas, sin consenso; posible cierre administrativo.
13

Fracasa reunión entre Trump y demócratas; crece riesgo de cierre del Gobierno federal

Pues según las mediciones disponibles, Claudia Sheinbaum Pardo y AMLO se disputan el nivel más alto de aprobación de la historia de los presidentes mexicanos.
14

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

15

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
1

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Ley de Amparo genera opiniones divididas en el Senado
2

Ley de Amparo crea debate en Parlamento Abierto; organizaciones plantean inquietudes

Trump y demócratas, sin consenso; posible cierre administrativo.
3

Fracasa reunión entre Trump y demócratas; crece riesgo de cierre del Gobierno federal

Repartidor logra escapar de una redada del ICE.
4

VIDEO ¬ Repartidor burla redada del ICE en bicicleta; logra escapar de 10 agentes

La Unidad de Policía Cibernética alerta a los usuarios de la red sobre los riesgos de compartir la ubicación en tiempo real a través de una red social.
5

¿Compartes tu ubicación en tiempo real? ¡Cuidado! Puedes ser víctima de ciberdelitos

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
6

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

7

#PuntosyComas ¬ El PRI con presencia política casi imperceptible de cara al 2027

8

Brugada anuncia inversión para obras hidráulicas y apoyo a damnificados por lluvias

Pemex firma contrato con Grupo Carso para construcción de plataformas
9

Pemex firma contrato por mil 991 mdd con Grupo Carso para construir pozos en Ixachi

La comunidad de la Prepa 8 “Miguel E. Schulz”, de la UNAM, fue desalojada esta tarde por una alerta de bomba que resultó ser falsa.
10

Estudiantes de la Prepa 8 son desalojados ante amenaza de bomba; resultó ser falsa

Erick Hazael “N” recibe condena por atentado contra Ciro Gómez.
11

“El Haza” es sentenciado a 11 años de prisión por el atentado contra Ciro Gómez Leyva

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció el día de hoy un "relanzamiento total" dentro de 20 días.
12

El PAN se dispone a reformar estatutos en 20 días e iniciar un "relanzamiento total"