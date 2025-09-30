GAM: modelo de seguridad complementaria

Ninguna dependencia, Alcaldía o cuerpo de seguridad puede enfrentar de manera aislada la complejidad de un territorio con nueve millones de habitantes y una alta dinámica metropolitana. El reto exige una arquitectura institucional donde las diferentes instancias aporten capacidades específicas, integradas a un engranaje común con una lógica de complementariedad.

La seguridad de una metrópoli como la Ciudad de México se entiende mejor desde las premisas de Niklas Luhmann: los sistemas sociales se sostienen en la capacidad de diferenciar funciones y al mismo tiempo articularlas dentro de una totalidad operativa. Cada nivel institucional cumple un papel distinto, pero todos integrados en una sinfonía coordinada.

Desde esa perspectiva debe entenderse la inauguración del Centro de Inteligencia de la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). La instalación de mil 500 tótems con cuatro mil 500 cámaras y un call center 24/7 es una decisión política que materializa el principio de corresponsabilidad. El Alcalde Jeancarlo Lozano no delega responsabilidad al gobierno central, la complementa con acciones que fortalecen el engranaje metropolitano.

Sin duplicar funciones, el territorio se vigila desde la proximidad sin perder la conexión con el sistema metropolitano. Un esfuerzo complementario que contribuirá a profundizar los avances en seguridad, tanto en la incidencia como en la percepción, de los últimos siete años durante los gobiernos de la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada.

Este modelo presentado por el Alcalde Lozano es estratégico porque responde a las características específicas de Gustavo A. Madero. La demarcación concentra más de la mitad de los incidentes atendidos desde el C2 Norte —uno de los siete puntos de operación del ecosistema de videovigilancia del C5—, que incluyen agresiones en vía pública, violencia contra las mujeres, choques, disturbios o presencia de personas sospechosas. La complementariedad fortalece la respuesta en un territorio históricamente desafiante.

La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 —en la demarcación cuenta con 10 mil 264 dispositivos—, refuerza el carácter de la Ciudad de México como epicentro tecnológico de seguridad en América. A ello se añaden dos mil 858 dispositivos a instalarse este año a través del programa Ojos que Te Cuidan, impulsado por la Jefa de Gobierno.

El conjunto integra una red que crece de manera acelerada como parte de una estrategia de cobertura territorial para cerrar puntos ciegos y garantizar respuesta inmediata a cada emergencia local. Un entramado donde cada nivel de gobierno asume un rol diferenciado pero convergente.

La seguridad no es un ámbito de responsabilidades fragmentadas, sino un compromiso compartido que se mide en la capacidad de las instituciones de trabajar en conjunto y en la disposición comunitaria para hacer suyas las herramientas tecnológicas y contribuir, a través de sus reportes, a la construcción de paz.