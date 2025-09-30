“El Chuki”, presunto piloto aviador del Cártel de Sinaloa, es detenido en Badiraguato

“El Chuki” cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la mañana de este martes la detención de Juan Pablo “N”, alias “El Chuki”, quien es "identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa".

A través de su cuenta de X, antes Twitter, detalló que elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN) realizaron la captura durante un operativo en Badiraguato, Sinaloa.