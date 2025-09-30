"Es un gran compañero": CSP propone a Encinas como representante de México ante OEA

El Senado discutirá este martes en una sesión extraordinaria el nombramiento de Encinas y otros dos cargos diplomáticos.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) presentó al Senado de la República la designación de Alejandro Encinas Rodríguez como representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

De ser avalado, el extitular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa sustituirá en el cargo a la Embajadora Luz Elena Baños.

“Es un gran compañero Alejandro. Le pregunté si le gustaría, me dijo que sí, y lo nombramos”, afirmó la mandataria federal durante su conferencia matutina, esto al responder sobre las críticas derivadas de su participación en el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

El trámite fue enviado ayer por la Secretaría de Gobernación (Segob) y turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores, que citó a reunión extraordinaria este martes a las 17:00 horas.

Encinas comparecerá ante las y los senadores, y, en caso de recibir la aprobación, el dictamen será llevado al pleno para su votación definitiva. Con ello, podría rendir protesta en Washington en los próximos días.

Además del nombramiento del posible representante de México ante la OEA, el Poder Ejecutivo sometió al Senado dos propuestas más: Carlos Eugenio García de Alba Zepeda como Embajador de México en Brasil y Laura Elena Carrillo Cubillas como representante ante las agencias de la ONU con sede en Roma.

Los tres nombramientos serán revisados y votados este martes en el Senado.

¿Quién es Alejandro Encinas?

Encinas ha ocupado diversos cargos: fue Jefe de Gobierno interino del entonces Distrito Federal en 2005, Diputado federal en tres ocasiones, Senador y legislador local.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, desde donde dirigió la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Actualmente se desempeñaba como Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México (CdMx) en el Gobierno de Clara Brugada Molina.