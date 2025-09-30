Mexicano muere luego de pasar varios días en coma tras tiroteo contra ICE en Dallas

El migrante mexicano que resultó herido durante el tiroteo que se registró en un centro del ICE en Dallas estuvo en coma varios días, encadenado a su cama de hospital, reveló su familia. Hoy, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, compartió que "se hicieron todos los trámites para que su madre pudiera estar allá". "Se está en contacto con la familia en todos sentidos, tanto apoyo económico, moral y si quieren presentar la denuncia, darles todo el apoyo", dijo desde Palacio Nacional.

Los Ángeles, 30 de septiembre (LaOpinión).- Miguel Ángel García-Hernández, migrante mexicano de 32 años, murió después de varios días en coma. Fue una de las víctimas del tiroteo en un centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas.

García Hernández recibió ocho disparos durante el ataque del 24 de septiembre y fue trasladado al Hospital Parkland en estado crítico.

Debido a su crítica condición y la imposibilidad de recuperación, el hombre fue desconectado de los sistemas de soporte vital, indicó un reporte de CBS News con base en información de la organización LULAC, que brindó ayuda a la familia.

“Estoy recaudando fondos para mi hermana y su esposo, Miguel Ángel García. Él fue víctima del tiroteo en las instalaciones del ICE en Dallas. Se encuentra grave. Es el único sostén de su familia, incluyendo a sus hijos y a su esposa, y su bebé que está por nacer pronto”, dice una cuenta de recaudación de fondos de GoFundMe. “El dinero que recaudamos es para cubrir los gastos médicos de Miguel y también para ayudar a mi hermana, su esposa, con las consecuencias de la posible pérdida de su hogar y sustento. El dinero también se destinará a cubrir los gastos del bebé que necesita urgentemente”.

La esposa confirmó a CBS la muerte García-Hernández.

“Acabábamos de comprar nuestra primera casa y trabajaba muy duro cada día para que [a] nuestros hijos no les faltara nada”, dijo a la televisora.

La otra víctima mortal fue Norlan Guzmán-Fuentes, de 37 años, quien estaba bajo custodia del ICE, luego de haber sido entregado por autoridades locales.

Así lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a este diario a petición expresa.

“Norlan Guzmán-Fuentes, de 37 años, mientras estaba bajo custodia del ICE, sufrió una herida de bala mortal en un trágico y absurdo ataque con francotirador en la oficina regional del ICE en Dallas”, indica el reporte. “Guzmán era un migrante indocumentado de El Salvador, detenido por ICE tras una colaboración con las autoridades locales”.

José Andrés Bordones-Molina, otra de las víctimas, fue dado de alta del hospital.

