De los trenes a la Reforma Judicial: la Presidenta enumera los avances del primer año

Entre los avances que destacó la Presidenta Sheinbaum están la Reforma Judicial, el reconocimiento constitucional de mujeres y pueblos originarios, así como la modificación de reformas del neoliberalismo.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- A casi un año de haber asumido la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo trazó este martes un balance de logros que, según dijo, marcan el rumbo de su Administración: reformas constitucionales, recuperación de empresas públicas, educación, reducción de homicidios y nuevas rutas de bienestar.

La mandataria federal adelantó que el domingo 5 de octubre convocará a la ciudadanía al Zócalo para compartir avances y próximos pasos: “Si quieren, mañana hacemos un breve resumen de los puntos más importantes, los logros y lo que vamos a hacer el 1 de octubre. Y el domingo, al Zócalo”.

La Presidenta señaló que entre los logros a resaltar está la reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre durante el último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que este año permitió realizar elecciones para ministras y ministros de la Corte, así como para magistradas, magistrados y jueces.

“Han querido minimizarla, ensuciarla, pero lo cierto es que ya no deciden unos cuantos, ya lo decide el pueblo de México”, afirmó.

También destacó la reforma en materia de pueblos indígenas, que permitió que este 2025 se asignara el presupuesto público más alto en la historia para estas comunidades.

Otro de los puntos que mencionó fue la reversión de buena parte de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto y el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de consolidarlas como empresas públicas con visión de largo plazo.

La titular del Poder Ejecutivo señaló además el reconocimiento de los derechos plenos de las mujeres en la Constitución como parte de los avances alcanzados en este primer año de su mandato.

En materia de seguridad, informó que se ha logrado una reducción del 32 por ciento en homicidios dolosos, resultado de lo que calificó como una estrategia integral.

En educación, la Presidenta Sheinbaum destacó la reforma integral de la educación media superior, con la creación del Bachillerato Nacional, la construcción de 30 nuevas preparatorias este año y la ampliación de espacios en planteles ya existentes. Mencionó también la consolidación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos como parte de los avances en este sector.

En salud y bienestar, subrayó el impulso al IMSS-Bienestar, las rutas de salud con abasto de medicamentos, los programas para mujeres de 60 a 64 años con beca y el programa Salud Casa por Casa.

En infraestructura, resaltó los trenes del Norte, el Tren Mayor Carga, la ampliación a Puerto Progreso, nuevas carreteras y 17 obras prioritarias de agua, así como un programa integral de tecnificación de agua.