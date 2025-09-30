Comunidades virtuales “incels” preocupan al Gobierno. CSP anuncia programa integral
30/09/2025 - 8:41 am
Debido a las amenazas de ataques orquestadas por grupos de "incels" en facultades y escuelas de la UNAM, el Gobierno de México se comprometió a brindar atención en materia de salud mental para las y los jóvenes.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes que el Gobierno de México presentará dentro de poco un plan integral de salud mental a raíz del paro de actividades en facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debido a supuestas amenazas de grupos de "incels".
"Es una propuesta que vamos a presentar para todo el país, que las y los jóvenes puedan acercarse a espacios seguros donde puedan denunciar y generar un espacio de confianza, tanto personal como colectivo, que permita atender algunos asuntos relacionados con la propia edad [...] y también relacionados con las redes sociales y grupos que se están generando a partir de ciertos fenómenos", explicó la mandataria.