Comunidades virtuales “incels” preocupan al Gobierno. CSP anuncia programa integral

Redacción/SinEmbargo

30/09/2025 - 8:41 am

La Presidenta Sheinbaum presentará un plan integral de salud mental a raíz del paro de actividades en la UNAM debido a supuestas amenazas de grupos de "incels".

Artículos relacionados

Debido a las amenazas de ataques orquestadas por grupos de "incels" en facultades y escuelas de la UNAM, el Gobierno de México se comprometió a brindar atención en materia de salud mental para las y los jóvenes.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes que el Gobierno de México presentará dentro de poco un plan integral de salud mental a raíz del paro de actividades en facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debido a supuestas amenazas de grupos de "incels".

"Es una propuesta que vamos a presentar para todo el país, que las y los jóvenes puedan acercarse a espacios seguros donde puedan denunciar y generar un espacio de confianza, tanto personal como colectivo, que permita atender algunos asuntos relacionados con la propia edad [...] y también relacionados con las redes sociales y grupos que se están generando a partir de ciertos fenómenos", explicó la mandataria.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Vivir Ayotzinapa desde dentro

"En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado".
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
1

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
2

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
3

“Algo malo pasará”, amenazan incels en redes. Escuelas de la UNAM suspenden clases

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
4

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
5

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
6

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
7

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
8

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Gente mueren en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego
9

VIDEO ¬ Gente muere en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego

10

#PuntosyComas ¬ El PRI con presencia política casi imperceptible de cara al 2027

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
11

Los “incels”, como el presunto agresor del CCH, se mueven entre manadas virtuales...

Un año con la oposición rota
12

Un año con la oposición rota

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, anunció la detención de Juan Pablo “N”, alias “El Chuki”, "identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa".
13

“El Chuki”, presunto piloto aviador del Cártel de Sinaloa, es detenido en Badiraguato

Repartidor logra escapar de una redada del ICE.
14

VIDEO ¬ Repartidor burla redada del ICE en bicicleta; logra escapar de 10 agentes

La SSC de la CdMx detuvo a seis presuntos delincuentes en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, tras robar100 celulares en Cuautla, Morelos.
15

Autoridades detienen a 6 en la CdMx; habían robado más de 100 celulares en Morelos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum presentará un plan integral de salud mental a raíz del paro de actividades en la UNAM debido a supuestas amenazas de grupos de "incels".
1

Comunidades virtuales “incels” preocupan al Gobierno. CSP anuncia programa integral

La Presidenta enumera los avances de su primer año.
2

De los trenes a la Reforma Judicial: la Presidenta enumera los avances del primer año

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, anunció la detención de Juan Pablo “N”, alias “El Chuki”, "identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa".
3

“El Chuki”, presunto piloto aviador del Cártel de Sinaloa, es detenido en Badiraguato

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
4

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Ley de Amparo genera opiniones divididas en el Senado
5

Ley de Amparo crea debate en Parlamento Abierto; organizaciones plantean inquietudes

Trump y demócratas, sin consenso; posible cierre administrativo.
6

Fracasa reunión entre Trump y demócratas; crece riesgo de cierre del Gobierno federal

Repartidor logra escapar de una redada del ICE.
7

VIDEO ¬ Repartidor burla redada del ICE en bicicleta; logra escapar de 10 agentes

La Unidad de Policía Cibernética alerta a los usuarios de la red sobre los riesgos de compartir la ubicación en tiempo real a través de una red social.
8

¿Compartes tu ubicación en tiempo real? ¡Cuidado! Puedes ser víctima de ciberdelitos

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
9

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

10

#PuntosyComas ¬ El PRI con presencia política casi imperceptible de cara al 2027

11

Brugada anuncia inversión para obras hidráulicas y apoyo a damnificados por lluvias

Pemex firma contrato con Grupo Carso para construcción de plataformas
12

Pemex firma contrato por mil 991 mdd con Grupo Carso para construir pozos en Ixachi