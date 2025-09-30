CSP se reunirá con acreedores de Salinas Pliego en EU; quiere politizar deuda, acusa

Claudia Sheinbaum Pardo reveló que recibió una carta de las personas a las que Ricardo Salinas Pliego les debe en Estados Unidos, quienes le solicitaron una reunión para abordar el tema.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) señaló que el empresario Ricardo Salinas Pliego lo que hace es politizar la deuda fiscal que tiene en México e ir a medios en Estados Unidos (EU), donde además también tiene deudas, para victimizarse, en lugar de atender sus obligaciones con la autoridad hacendaria.

“Pues él, la verdad, quiere jugar al papel de la víctima cuando no tiene nada que ver con eso y además: ¿cómo ir a Estados Unidos si tiene una televisora aquí, que habla todos los días en contra del Gobierno? O sea, ¿cómo ahora ir a Estados Unidos a decir mentiras, además, mentiras? Entonces él quiere politizar su deuda. Las deudas no se politizan, se pagan. Así de sencillo”, expresó al cuestionar que el magnate diera una entrevista a Fox News, medio cercano a Donald Trump, cuando en el país cuenta con su propia televisora.

Más adelante, Sheinbaum Pardo agregó con un tono de ironía: “Ahora ya en Fox News yendo a decir mentiras. Además, en Estados Unidos, donde tiene deudas”.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, reveló que recibió una carta de las personas a las que Salinas Pliego les debe en ese país, quienes le solicitaron una reunión para abordar el tema.

"Debe aquí, debe allá [Estados Unidos]. Ayer recibí una carta de los... Lo puedo decir, es público, de las personas a las que les debe, porque quieren reunirse conmigo, allá en Estados Unidos. Entonces debe allá, acullá, allá y acullá, y aquí. Aquí, allá y acullá, y entonces quiere politizar este asunto", insistió Sheinbaum.

La respuestas de la mandataria es debido a que Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y uno de los hombres más ricos del país, dio una entrevista transmitida este lunes en el programa Mornings with Maria de Fox Business donde afirmó que en México “hay gente muriendo en los pasillos de hospitales” por la falta de medicamentos, además de una “inseguridad desenfrenada” atribuida a la complicidad de funcionarios con los cárteles y a la “ineptitud que el régimen le ha impuesto a los mexicanos”. La entrevista del empresario se da en un contexto en el que él ha escalado sus críticas al gobierno luego de que Sheinbaum rechazó su propuesta de negociar una deuda fiscal estimada en 74 mil millones de pesos.

Al respecto, la presidenta insistió en que lo que está haciendo el empresario es politizar su deuda: “El que no esté de acuerdo con nosotros es su derecho, pero tiene que cumplir con las normas, con la Ley. Eso es todo lo que decimos, en todos los sentidos”.

El caso de Salinas Pliego precisamente pone en evidencia la necesidad de modificar la ley de amparo, aludió la mandataria, al destacar que precisamente son los deudores fiscales quienes han utilizado la ley de amparo de forma recurrente para evadir responsabilidades fiscales.

“Imagínense, si no se modifica la ley de amparo, lo que va a ocurrir en este y otros casos, porque particularmente los deudores fiscales son los que más han abusado del amparo”, señaló.