Gritó "Fuck Trump". El ICE quiso atraparlo y no pudo. Ahora es bandera de resistencia

El video viral de un repartidor que insultó a Trump frente a agentes del ICE desplegados en Chicago y que no pudieron atraparlo se ha convertido en bandera de resistencia ante los abusos, la represión y la categorización racial que ha ejercido el Gobierno estadounidense contra sus ciudadanos, migrantes o no.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– "Chicago es una gran ciudad americana. Quizá la última gran ciudad americana", escribió el mítico Norman Mailer en la década de los 60 del siglo pasado. Ahora, un incidente ocurrido en sus calles, por haber sido captado en video y por su fulgurante viralidad en redes sociales, se ha convertido en una bandera de resistencia civil ante los abusos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (EU), mejor conocido por sus siglas en inglés: el ICE, o la "migra", empoderado como nunca por el Presidente Donald Trump en su radical campaña antimigrante.

El video fue publicado el domingo pasado por un ciudadano local. "Hoy temprano, agentes del ICE persiguieron a un hombre en el centro de Chicago después de que éste hiciera comentarios verbales, pero no hubo contacto físico ni amenazante. El hombre logró escapar". El video es elocuente.

Un repartidor en bicicleta huyó de agentes del ICE que se encontraban patrullando las calles del centro de la urbe. El hombre se acercó y gritó: "Fuck Trump" ("Que se joda Trump", en español). Los elementos –con los rostros cubiertos, de lentes negros y uniformes militares– primero rieron, pero después mordieron el anzuelo: se lanzaron en grupo contra el hombre, que todavía tuvo tiempo de recoger su celular, que se le había caído cerca de un oficial al emitir su mensaje; tomó carrera con su bicicleta y esquivó a una decena de oficiales.

EXCLUSIVE: Earlier today ICE agents chase after a man in downtown Chicago after he made verbal comments but no physical or threatening contact. The man was able to get away. pic.twitter.com/uOiHXSmQny — Christopher Sweat (@SweatEm) September 28, 2025

Son menos de 30 segundos que se viralizaron pronto en Internet. El mensaje original, publicado en X (antes Twitter) acumula hasta este martes 13.3 millones de visualizaciones, pero ha sido replicado hasta el hartazgo en el mismo sitio, en otras redes sociales y en portales noticiosos. En las respuestas hay versiones con música del clásico comediante inglés Benny Hill, con música de la película de superhéroes Avengers e incluso con música de la clásica saga Indiana Jones.

"Ver a estos matones montañeses de la Gestapo persiguiendo a ciudadanos desarmados en las calles de una gran metrópolis como Chicago es una mierda distópica", escribió un usuario en las respuestas del video original, comparando al ICE con la Policía Secreta de la Alemania nazi, algo cada vez más común entre los críticos de esta agencia.

"Que 15 agentes del ICE intentaran atacar a un muchacho porque dijo algo que no les gustó, pero se escapó en bicicleta, realmente resume todo esto, ¿no?", escribió otra persona. "Al ICE lo dejaron congelado", señaló alguien más, haciendo un juego de palabras con las iniciales de la agencia, que en inglés significa "hielo".

15 ICE agents trying to attack a kid because he said something they didn't like but he got away on a bike really sums this whole thing up doesn't it — name but also a little joke (@bearsaremean) September 29, 2025

Genuinely, what are they doing? Standing around, full military gear, on their phones, faces covered like terrorists, and then they decide they're going to... beat up some random guy because he's in their space? How is this any different than a street gang? https://t.co/7Iks3xPpXB — Will Stancil (@whstancil) September 29, 2025

Pero, además de ser celebrado y usado para ridiculizar a los agentes del ICE apostados en las calles más céntricas de Chicago, usualmente llenas de turistas y de trabajadores de todo tipo, algunos señalaron la verdadera amenaza: que un grupo de oficiales que, según la Ley, sólo pueden detener a personas migrantes sin papeles, se paseen por las principales comunidades del país e intenten detener –y efectivamente lo hagan– a personas que dicen cosas con las que no están de acuerdo, o que les molesta.

"En serio, ¿qué hacen? ¿Parados, con equipo militar completo, hablando por teléfono, con la cara tapada como terroristas, y luego deciden... golpear a un desconocido porque está en su zona? ¿En qué se diferencia esto de una pandilla callejera?", cuestionaron en redes sociales. Otro le contestó: "Las ‘tropas’ deambulan sin rumbo por zonas turísticas y evitan los verdaderos focos de delincuencia".

"Si un agente del ICE detiene a un ciudadano americano con papeles, ¿no es secuestro? No pueden detenerlo", sostuvo una persona más. "De hecho, decir ‘Fuck Trump’ está protegido por la Primera Enmienda, es lo más básico de la libertad de expresión, ¿bajo qué argumento podrían detenerlo?", completó un usuario.

Not sure how anyone thinks the First Amendment is still in effect when government officials are trying to punish civilians for free speech, in this case with attempted assault and battery at minimum https://t.co/nbWWswKhOo — Vivian (@suchnerve) September 29, 2025

The whole mob tried to chase him down because he dared criticize Trump. You know this is insane right? A gang of armed thugs who will attack random passersby because they don’t like what they say. https://t.co/y8jZBf3U1C — Krystal Ball (@krystalball) September 29, 2025

Una mujer se sumó al debate: "No estoy segura de cómo alguien piensa que la Primera Enmienda todavía está en vigor cuando los funcionarios del Gobierno están tratando de castigar a los civiles por la libertad de expresión, en este caso con un intento de agresión y lesiones como mínimo".

El ICE aterroriza a Chicago

Pero, en general, el video viralizado del repartidor se ha vuelto una bandera de resistencia para muchos, ahora que los agentes han sido desplegados desde hace un par de semanas en Chicago, donde múltiples reportes han indicado que han cometido abusos contra periodistas que cuestionaban los operativos, contra personas morenas por ser detenidas exclusivamente por su color de piel e incluso por detenciones violentas que han provocado la muerte de migrantes.

"Este tipo es más valiente que todos ellos", dicen algunos comentarios sobre el repartidor. "A veces ni siquiera se necesitan metáforas, es evidente", señaló una persona más. "¡Vamos, señor repartidor!", celebraban otros usuarios.

Pero el incidente ocurrió el mismo fin de semana en que el ICE implementó operativos más agresivos como parte de la llamada "Midway Blitz", del Presidente Trump. Estas redadas "calle por calle" busca incrementar las detenciones de migrantes con fines de expulsión y "devolverlos a su país de origen".

ICE agents terrorizing chicago. downtown crawls. kidnapping families. more people need to wake the fuck up and do something. walked by so many people acting like this is a normal sunday pic.twitter.com/IRDDuU75lD — giovi (@giovifigata) September 28, 2025

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional, en la primera quincena de septiembre se realizaron más de 500 detenciones de migrantes en Chicago. Los arrestos se efectúan a cargo del ICE y otras agencias federales, para tener una mayor cobertura de detenciones.

Pero el mismo Gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha acusado esta semana al ICE de "acosar a gente por no ser blanca". El demócrata, que se ha opuesto a las políticas de Trump y es uno de los pocos –junto con el Gobernador de California, el también demócrata Gavin Newsom– que se ha enfrentado de forma frontal al Presidente, aseguró que "el 60 por ciento de las personas que ICE ha capturado en Illinois este año no tienen condenas penales de ningún tipo".

Esto ha sido confirmado por la cadena de televisión local WBEZ, que cita a Gregory Bovino, comandante general de la fuerza fronteriza, quien explicó que "hay muchos factores que influyen" en la detención de personas. Bovino encabezó las redadas en Los Ángeles hace algunos meses y arribó a Chicago hace varias semanas para hacer lo mismo en la ciudad del estado de Illinois.

"Sería la experiencia del agente, información que indica que hay inmigrantes ilegales en un lugar o ubicación en particular. Luego, obviamente, las características particulares de una persona, su apariencia. ¿Cómo se ve en comparación con, por ejemplo, usted?", le dijo al periodista, un hombre alto, de mediana edad y de ascendencia anglosajona, es decir, blanco.

how is this not seen as exactly what conservatives were worried about for like the last 50 years? This is the government tyranny that they claim they hate so much. Its federal government on state property doing whatever they want. Absolute fucking morons. https://t.co/bMhuJqX7B7 — Carter (@CarterForNow) September 29, 2025

Las consecuencias de las redadas

Ahora, las calles de Chicago, una de las ciudades más diversas del país y que suele aparecer en series de televisión como Emergencias, El Oso o La Buena Esposa, están llenas de oficiales de ICE. De esto también se quejaron los habitantes locales. "¿Cómo es posible que esto no sea precisamente lo que preocupaba a los conservadores durante los últimos 50 años? Esta es la tiranía gubernamental que dicen odiar tanto. Es el Gobierno federal, en propiedad estatal, haciendo lo que quiere. Son unos completos malditos idiotas", señaló un usuario en X.

Las redadas del ICE han provocado ya la muerte de al menos un migrante mexicano: Silverio Villegas González, mientras la víctima intentaba huir de un operativo. De 38 años, era originario de la comunidad Loma de Chupio, ubicada en el municipio de Irimbo, en el estado de Michoacán. En Chicago se desempeñaba como cocinero, oficio con el que mantenía a sus dos hijos pequeños, ya que, de acuerdo con algunos testimonios publicados en redes sociales, era padre soltero.

This is in Chicago & I know friends that went there for a TXT concert & decided to walk downtown before the show & they said they felt like they were in a Communist Country! They said everywhere you looked there were men in Military uniforms harassing anyone that had brown skin. pic.twitter.com/YtLVup44Ir — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) September 30, 2025

Hace dos semanas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre el asesinato de Villegas González, el cual condenó. “No estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Entonces estamos trabajando una nota diplomática particular sobre estos temas. Ya se han hecho varias, pero en particular una sobre este caso y otros casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos”, dijo la mandataria federal el 17 de septiembre.

La Operación Midway Blitz, que está enfocada en las llamadas ciudades santuarios, como lo es Chicago, donde cuentan con políticas de protección a migrantes, evitando así su detención y deportación, hasta ahora.

Y eso ha pasado: el jueves, medios locales reportaron la detención de una querida vendedora ambulante de tamales que llevaba 20 años en EU, originaria de México: Laura Murillo, madre de dos adolescentes, una de ellas con necesidades especiales. Fue detenida en una redad organizada en las afueras de una tienda Home Depot, que los agentes del ICE suelen merodear para hallar a trabajadores sin papeles.

ICEhole Nazis kidnapped a family from Chicago’s Millennium Park….racial profiling on full display in broad daylight pic.twitter.com/Lf68bM8pPq — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) September 29, 2025

El domingo, una familia de cuatro –el papá, la mamá y dos niños pequeños– fue detenida mientras disfrutaba del día en el famoso Parque del Milenio de Chicago. Noemí Chávez, la madre, se encuentra con sus dos hijos "confinados en una habitación del Aeropuerto Internacional O'Hare, a la espera de ser trasladados a un centro de detención en Texas antes de ser deportados a Guatemala", de acuerdo con el diario Chicago Tribune. No es la única mujer con niños pequeños esperando ese destino, señaló la publicación.

Algunas protestas se han llevado a cabo en las últimas horas en diversos puntos de la "Ciudad de los Vientos". El lunes un grupo de personas se manifestó en un Home Depot donde el ICE ha realizado varias redadas. Se espera que a lo largo de la semana se realicen otras en el centro de la ciudad, para exigir un freno a estas operaciones.

Por su parte, el Gobernador Pritzker convocó a la ciudadanía a resistir pacíficamente. "Pueblo de Illinois, necesitamos su ayuda. Saquen sus celulares y graben lo que vean. Publíquenlo en redes sociales. Pidan pacíficamente sus números de placa e identificación. Defiendan a sus vecinos. Necesitamos que el mundo sepa que esto está sucediendo y que no lo toleraremos", escribió en redes sociales.