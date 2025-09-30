Gobierno federal alista nuevas reglas para transportar gas LP tras explosión de pipa

La nueva normativa para el transporte de gas LP que será presentada por el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum tiene el objetivo de prevenir accidentes como el que provocó la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en la CdMx.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes que su Administración presentará esta semana una normativa nueva para el transporte de gas LP, esto a raíz de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en la Ciudad de México (CdMx) el pasado 10 de septiembre.

"Vamos a emitir una nueva normatividad para el transporte de gas LP que genere mayor seguridad", dijo durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

La mandataria detalló que los nuevos lineamientos para transportar combustibles serán dados a conocer el próximo jueves 2 de octubre por la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), Jesús Antonio Esteva.

La Presidenta recordó que las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la CdMx apuntan a que el accidente que provocó la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia fue causado debido a que el conductor de la unidad conducía a exceso de velocidad.