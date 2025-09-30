Trump urge a la élite militar a estar lista para enfrentarse a una “invasión interna”

Redacción/SinEmbargo

30/09/2025 - 10:40 am

Trump urge a élite militar de EU a prepararse.

El Presidente estadounidense justificó el envío de tropas al considerar que la amenaza interna no es visible ni identificable como un enemigo tradicional.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- En una reunión convocada por el Pentágono, el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, aprovechó su presencia ante la élite militar del país para advertirles sobre una "invasión" dentro del territorio nacional.

Durante su discurso, Trump insistió en la necesidad de que las fuerzas armadas estén preparadas para enfrentar amenazas internas, describiendo este escenario como un desafío tan grave como cualquier conflicto extranjero.

“Nos encontramos bajo una invasión desde dentro. No es diferente de la de un enemigo externo, pero más difícil, de muchas maneras, porque no llevan uniformes”, declaró Trump desde la base de marines de Quantico, Virginia.

El encuentro, celebrado en la Academia de la Infantería de Marina, fue catalogado como inédito por reunir a la cúpula militar completa del país. También se desarrolló mientras vence el plazo para aprobar el presupuesto federal, lo que podría derivar en un cierre parcial del Gobierno federal, afectando a millones de empleados públicos y servicios esenciales.

El mandatario estadounidense estuvo acompañado por el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros altos mandos, quienes escucharon las advertencias sobre lo que Trump consideró un riesgo para la seguridad nacional desde actores internos, sin dar detalles específicos sobre quiénes podrían estar involucrados.

También elogió sus políticas arancelarias y de control fronterizo, criticó al expresidente Joe Biden y reiteró la necesidad de eliminar la corrección política dentro del ejército.

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprovechó el encuentro para reforzar normas estrictas de aptitud física y presentación personal, así como para defender el despido de más de una docena de líderes militares, incluidos altos mandos de minorías y mujeres, bajo la justificación de eliminar un liderazgo “tóxico” y promover ascensos basados en el mérito.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

