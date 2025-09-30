VIDEO ¬ Hombre detona arma tras discusión en Metro Centro Médico; la SSC lo detiene

Tras una discusión a las afueras de la estación del Metro Centro Médico, un hombre habría disparado al suelo, por lo que fue detenido por la SSC-CdMx.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron este martes a un hombre de 54 años que, presuntamente, realizó disparos al exterior de la estación Centro Médico, de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, tras una discusión con otro ciudadano.

El incidente fue reportado cerca de las 7:30 horas por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, quienes alertaron sobre detonaciones en avenida Cuauhtémoc y Eje 3, en la colonia Roma Sur. Policías capitalinos acudieron de inmediato al punto señalado.

#BoletínSSC | #DETENIDO | #Metro l Policías de la #SSC detuvieron a un hombre que, al parecer, realizó detonaciones de arma de fuego al exterior de la estación del @MetroCDMX #CentroMédico, en @AlcCuauhtemocMx. Los operadores del #C2 Centro informaron de un reporte disparos en… pic.twitter.com/DfvXW1mJ0f — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 30, 2025

En el lugar, un hombre solicitó apoyo y relató que momentos antes había discutido con otro sujeto en las escaleras del Metro Centro Médico. Según su versión, el implicado sacó un arma y disparó hacia el suelo.

Los uniformados desplegaron un operativo en la zona y lograron ubicar al presunto responsable. Tras realizarle una revisión preventiva conforme al protocolo policial, le encontraron un arma de fuego, tres cargadores y 28 cartuchos útiles, además de una credencial vigente de una dependencia federal militar.

En un comunicado, la SSC-CdMx dio a conocer que el detenido fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Previamente, precisó, se le informaron sus derechos constitucionales.

La dependencia capitalina reiteró su compromiso con la atención oportuna de emergencias y la protección de la ciudadanía, así como con el respeto a los protocolos de actuación policial en todos los casos.