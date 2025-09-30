Madre y padrastro de Paloma Nicole, fallecida tras cirugía estética, seguirán presos

Redacción/SinEmbargo

30/09/2025 - 4:43 pm

La madre y el padrastro de Paloma Nicole, la menor que murió tras una cirugía estética sin el permiso de su padre biológico, seguirán presos en Durango.

La madre y el padrastro de Paloma Nicole, menor que murió tras una cirugía estética sin el permiso de su padre biológico, seguirán presos en Durango.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– Paloma Yazmín "N" y Víctor Manuel "N", respectivamente la madre y el padrastro y cirujano plástico de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que falleció el 20 de septiembre tras complicaciones derivadas de un procedimiento estético, seguirán presos en Durango, confirmaron las autoridades locales.

"Ellos ingresaron el sábado pasado. Ya ingresaron, están dentro del penal, ya los recibimos. El [domingo] se llevó a cabo su primera audiencia. Es la audiencia de formulación de imputación. Se nos gira a nosotros un oficio que nos dice que quedan en prisión preventiva justificada y que en base a la duplicidad del término constitucional, tendrán una nueva audiencia el viernes", dio a conocer en entrevista con medios María de Jesús Galarza Flores, directora del Centro de Reinserción Social 1, ubicado en Durango capital.

"Nosotros de lo que nos encargamos es de la custodia, incluyéndolos a ellos. Están en el área de detenidos hasta que se resuelva su situación jurídica. Una vez que se resuelva, si es que los vinculan a proceso, pasan al departamento que les corresponde. Sigue la prisión preventiva, dura todo el tiempo del procedimiento desde el momento de su detención", añadió la funcionaria.

Sobre las condiciones en las que se encuentran los detenidos, Galarza Flores dijo que "la de cualquier otra persona privada de su libertad". Se espera que el viernes se determine si son vinculados a proceso por el caso de Paloma Nicole. Si son procesados, podrían solicitar un procedimiento abreviado, o adecuarse al proceso normal, que de acuerdo con la Ley, podría ser de hasta dos años.

El sábado, la Fiscalía General de Durango informó de la detención de ambas personas por la presunta responsabilidad en la muerte de Paloma Nicole, al imputárseles delitos de omisión de cuidado y usurpación de profesión (en el caso de la madre), y de realización de un procedimiento médico en complicidad y sin consentimiento del padre biológico (en el caso del padrastro y cirujano).

"Tenemos la sospecha de que ella [la madre] entraba a las cirugías y que esta persona estaba realizando actos que son exclusivos de profesionistas de la salud, y cuando tuvimos con contundencia su participación y lo que realizó dentro del quirófano, pudimos establecer que no contaba con el título", declaró Sonia Yadira de la Garza, titular de la FGE de Durango.

A su vez, en cuanto a Víctor Manuel "N" se refiere, la Fiscal indicó que "realizó un procedimiento médico que puso en peligro su vida y que terminó con su defunción, también se le imputa que, sin contar con el consentimiento, realizó el acto".

De la Garza también declaró que la Fiscalía solicitará la prisión preventiva en contra de ambas personas, además de que continúan las averiguaciones para esclarecer "cómo se fueron dando los hechos independientemente de los resultados y los delitos que se pudieran suscitar posteriormente".

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
Paloma Nicole falleció tras someterse a cirugías para aumento mamario, liposucción y lipotransferencia a los glúteos. Foto: Facebook Csaa Arellano

La captura se realizó en la capital de Durango, luego de que un Juez diera luz verde a la liberación de ambas órdenes de aprehensión tras las indagatorias realizadas por las autoridades sobre el caso que comenzó a investigarse luego de que el padre biológico de Paloma Nicole presentara una denuncia.

El fallecimiento de Paloma Nicole se dio a conocer la semana pasada semana, cuando el caso fue anunciado por Carlos Arellano, padre biológico de la adolescente, quien denunció la muerte ante la Fiscalía estatal.

Arellano acusó en redes sociales que el pasado 12 de septiembre la menor fue sometida, sin su consentimiento, a un aumento mamario, liposucción y lipotransferencia a los glúteos. Los procedimientos fueron realizados por la pareja de la madre de la menor.

El padre biológico de Paloma Nicole explicó que desde el día 11 de septiembre, su expareja le avisó que viajarían a la sierra de Durango porque la menor había dado positivo a COVID en la escuela, por lo que se hospedarían en unas cabañas donde no tendrían señal telefónica.

Fue hasta el día 15 que el padre recibió una llamada. Era la madre de la menor diciéndole que Paloma Nicole estaba grave y hospitalizada.

En entrevista con El Sol de México, Carlos Arellano relató que al llegar al hospital encontró a su hija intubada e inducida al coma. La versión inicial que le dieron fue que había sufrido un paro respiratorio derivado de la COVID y que ello había provocado inflamación cerebral.

En los siguientes días, la menor permaneció internada en estado crítico. El viernes 19 de septiembre, los doctores decidieron extubar al observar leves reflejos y movimientos, pero esa misma noche sufrió una nueva complicación que agravó aún más su estado. Finalmente, un electrocardiograma confirmó que presentaba muerte cerebral. Tras el fallecimiento de su hija, Carlos Arellano se acercó a abrazarla y es ahí donde se percató de algo inusual.

Señaló a ese medio que notó que su hija tenía corpiño quirúrgico, pero en ese momento no le dio la importancia: “Me le acuesto a mi niña, la abrazo, y le veo en un costado un corpiño quirúrgico. Se me hizo muy raro porque no tendría por qué tenerlo. No comenté nada al momento. Por la situación no se podía”.

