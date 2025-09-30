DATOS ¬ Los Bermúdez entraron a “giros negros” (casinos, cabarets) de la mano de Adán

El entramado de negocios de la familia de Hernán Bermúdez Requena que se extendió hasta Paraguay, país en el que fue detenido el pasado 13 de septiembre, pasaron por la notaría de Adán Augusto López Hernández. De esa empresa se desprendió una red de centros de espectáculos, hoteles, moteles, bares, cabarets y centros nocturnos que fueron suspendidos por el Gobierno de México.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La notaría 27 del ahora Senador Adán Augusto López Hernández validó empresas de familiares de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad detenido por presunta asociación delictuosa. Y entre esos negocios están casinos que fueron recientemente bloqueadas y suspendidos por las secretarías de Hacienda y Gobernación por la sospecha de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posible simulación fiscal.

Documentos del Registro Público de la Propiedad muestran que en 2017 Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán, registró en Villahermosa ante el notario Adán Augusto López Hernández la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, dedicada a la operación de casinos y, según su objeto social, “la explotación y administración de centros de espectáculos y clubes deportivos y de esparcimiento, hoteles, moteles, restaurantes, bares discoteques, cabarets, centros nocturnos y servicios al turismo nacional y extranjero”.

Con ella como principal ariete y las empresas Crown City Premium y Crown City Corporativo —esta última registrada en Tabasco ante el notario Narciso T. Oropeza Andrade, nombrado secretario de Movilidad en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco—, además de distintas versiones de la empresa Con Suerte y Alegría en Campeche, Baja California, Sonora y Yucatán, los Bermúdez Requena tejieron una red de casinos y apuestas deportivas en línea que se extendió incluso a otros países.

En Paraguay, las autoridades detectaron operaciones de explotación clandestina de juegos de azar y estafas ligadas al sitio de apuestas deportivas “crowncityplay.com.py”, hechos por los que entre otras personas fue detenido en ese país como presunto responsable Gerardo Bermúdez Arreola, hijo de Humberto Bermúdez y sobrino de Hernán.

Un par de días después de esa captura, el 25 de julio, la Secretaría de Hacienda informó sobre el bloqueo de “cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares”.

La Secretaría de Gobernación, en tanto, suspendió “las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco”.

En el sistema Marcanet del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) se puede constatar el registro en 2019 de la marca Crown City Bets a nombre de Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, la empresa registrada en la notaría de Adán Augusto López.

Del mismo modo, está el nombre de Humberto Bermúdez Requena como el titular de la marca Crown City Casino, por medio de la empresa Crown City Premium.

En el logo registrado ante el IMPI se lee la dirección www.crowncitybets.mx, la misma con la que Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste aparece en registros de Gobernación como titular de un casino en Aguascalientes.

La página de la Dirección General de Juegos y Sorteos permite observar que varias empresas forman parte de un sólo permiso para hacer negocios con casinos o páginas de apuestas en línea.

En 2017, por ejemplo, luego de obtener una sentencia favorable de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, la razón social Operadora de Conciencias Numéricas S.A. de C.V. obtuvo un permiso de 12 años para abrir 30 establecimientos de casinos o lugares de apuestas en varios estados del país.

Mediante un oficio en julio de 2018, Segob autorizó la explotación en forma conjunta del permiso con Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, para abrir una sucursal de apuestas, y en noviembre de 2018 emitió un oficio más para que la empresa de Humberto Bermudez brindara también la “captación de apuestas en su establecimiento vía Internet, telefónica y/o electrónica, a través de la página denominada crowncitybets.mx”.

En 2023, Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, de los Bermudez, fue una de las empresas de casinos restaurantes que interpuso un juicio de amparo en contra de la aplicación del nuevo Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.

Medida que estableció “la prohibición total de toda forma de publicidad y promoción de productos de tabaco, incluida su exhibición en los puntos de venta, y la ampliación de la protección frente al humo y las emisiones de cualquier producto de tabaco y nicotina”, según destacó la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

En su página, el casino Winpot dice que opera por medio del permiso otorgado por Segob a la empresa Pur Umazal Tov, S.A. de C.V.

Pur Umazal Tov, a su vez, ha reportado operaciones comerciales con empresas de los Bermúdez, con la razón social Con Suerte y Alegría.

Tras la detención de Hernán Bermudez Requena y las críticas por nombrarlo como Secretario de Seguridad en Tabasco, el Senador Adán Augusto López insiste en que nunca tuvo indicios de que tuviera alguna actividad criminal.

“A todo individuo en este país se le debe de respetar el principio de presunción de inocencia. Digamos que, a este momento, yo vuelvo a ratificar, yo no tenía conocimiento”, mencionó a medios este 29 de septiembre.

“Si yo volviera a ser gobernador en funciones, si yo tuviese que nombrar a un Secretario de Seguridad Pública, pues seguramente yo no nombraría a Hernán, pero le deseo que afronte su proceso y que le vaya bien”, dijo en una entrevista con Radio Fórmula, este 30 de septiembre.

Sobre sus ingresos millonarios por asesorías legales en 2023 y 2024, el Senador asegura que nunca incurrió en conflicto de interés, que nunca combinó su labor de notario con la de funcionario público. Aunque la dirección que dio de su despacho legal, Plutarco Elías Calles 515, coincide con la de la notaría 27 de la que sigue siendo titular, aunque pidió licencia desde 2018 y ahora está a cargo de una suplente.