DATOS ¬ Los Bermúdez entraron a “giros negros” (casinos, cabarets) de la mano de Adán

Arturo Daen

30/09/2025 - 5:59 pm

Artículos relacionados

El entramado de negocios de la familia de Hernán Bermúdez Requena que se extendió hasta Paraguay, país en el que fue detenido el pasado 13 de septiembre, pasaron por la notaría de Adán Augusto López Hernández. De esa empresa se desprendió una red de centros de espectáculos, hoteles, moteles, bares, cabarets y centros nocturnos que fueron suspendidos por el Gobierno de México.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La notaría 27 del ahora Senador Adán Augusto López Hernández  validó  empresas de familiares de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad detenido por presunta asociación delictuosa. Y entre esos negocios están casinos que fueron recientemente bloqueadas y suspendidos por las secretarías de Hacienda y Gobernación por la sospecha de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posible simulación fiscal.

Documentos del Registro Público de la Propiedad muestran que en 2017 Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán, registró en Villahermosa ante el notario Adán Augusto López Hernández la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, dedicada a la operación de casinos y, según su objeto social, “la explotación y administración de centros de espectáculos y clubes deportivos y de esparcimiento, hoteles, moteles, restaurantes, bares discoteques, cabarets, centros nocturnos y servicios al turismo nacional y extranjero”.

Registro Público de Comercio donde se muestra a Adán Augusto López Hernández como notario de la empresa de Bermúdez Requena
Foto: Secretaría de Economía

Con ella como principal ariete y las empresas Crown City Premium y Crown City Corporativo —esta última registrada en Tabasco ante el notario Narciso T. Oropeza Andrade, nombrado secretario de Movilidad en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco—, además de distintas versiones de la empresa Con Suerte y Alegría en Campeche, Baja California, Sonora y Yucatán, los Bermúdez Requena tejieron una red de casinos y apuestas deportivas en línea que se extendió incluso a otros países. 

En Paraguay, las autoridades detectaron operaciones de  explotación clandestina de juegos de azar y estafas ligadas al sitio de apuestas deportivas “crowncityplay.com.py”,  hechos por los que entre otras personas fue detenido en ese país como presunto responsable Gerardo Bermúdez Arreola, hijo de Humberto Bermúdez y sobrino de Hernán. 

Un par de días después de esa captura, el 25 de julio, la Secretaría de Hacienda informó sobre el bloqueo de “cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares”. 

La Secretaría de Gobernación, en tanto, suspendió “las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco”.

En el sistema Marcanet del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) se puede constatar el registro en 2019 de la marca Crown City Bets a nombre de Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, la empresa registrada en la notaría de Adán Augusto López. 

Del mismo modo, está el nombre de Humberto Bermúdez Requena como el titular de la marca Crown City Casino, por medio de la empresa Crown City Premium.

Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
Foto: Instituto Mexicano de Propiedad Industrial

En el logo registrado ante el IMPI se lee la dirección www.crowncitybets.mx, la misma con la que Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste aparece en registros de Gobernación como titular de un casino en Aguascalientes.

La página de la Dirección General de Juegos y Sorteos permite observar que varias empresas forman parte de un sólo permiso para hacer negocios con casinos o páginas de apuestas en línea.

En 2017, por ejemplo, luego de obtener una sentencia favorable de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, la razón social Operadora de Conciencias Numéricas S.A. de C.V. obtuvo un permiso de 12 años para abrir 30 establecimientos de casinos o lugares de apuestas en varios estados del país. 

Mediante un oficio en julio de 2018, Segob autorizó la explotación en forma conjunta  del permiso con Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, para abrir una sucursal de apuestas, y en noviembre de 2018 emitió un oficio más para que la empresa de Humberto Bermudez brindara también la “captación de apuestas en su establecimiento vía Internet, telefónica y/o electrónica, a través de la página denominada crowncitybets.mx”.

En 2023, Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, de los Bermudez, fue una de las empresas de casinos restaurantes que interpuso un juicio de amparo en contra de la aplicación del nuevo Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.

Medida que estableció “la prohibición total de toda forma de publicidad y promoción de productos de tabaco, incluida su exhibición en los puntos de venta, y la ampliación de la protección frente al humo y las emisiones de cualquier producto de tabaco y nicotina”, según destacó la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

En su página, el casino Winpot dice que opera por medio del permiso otorgado por Segob a la empresa Pur Umazal Tov, S.A. de C.V.

Foto: Secretaría de Gobernación

Pur Umazal Tov, a su vez, ha reportado operaciones comerciales con empresas de los Bermúdez, con la razón social Con Suerte y Alegría.

Tras la detención de Hernán Bermudez Requena y las críticas por nombrarlo como Secretario de Seguridad en Tabasco, el Senador Adán Augusto López insiste en que nunca tuvo indicios de que tuviera alguna actividad criminal.

“A todo individuo en este país se le debe de respetar el principio de presunción de inocencia. Digamos que, a este momento, yo vuelvo a ratificar, yo no tenía conocimiento”, mencionó a medios este 29 de septiembre.

“Si yo volviera a ser gobernador en funciones, si yo tuviese que nombrar a un Secretario de Seguridad Pública, pues seguramente yo no nombraría a Hernán, pero le deseo que afronte su proceso y que le vaya bien”, dijo en una entrevista con Radio Fórmula, este 30 de septiembre.

Sobre sus ingresos millonarios por asesorías legales en 2023 y 2024, el Senador asegura que nunca incurrió en conflicto de interés, que nunca combinó su labor de notario con la de funcionario público. Aunque la dirección que dio de su despacho legal, Plutarco Elías Calles 515, coincide con la de la notaría 27 de la que sigue siendo titular, aunque pidió licencia desde 2018 y ahora está a cargo de una suplente. 

Arturo Daen

Arturo Daen

Periodista. Estudié en la FES Aragón de la UNAM. Trabajo en medios desde hace unos 15 años. Me gusta recabar datos para contar historias y el fact-checking para combatir la desinformación.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Vivir Ayotzinapa desde dentro

"En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado".
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
1

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
2

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
3

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

La madre y el padrastro de Paloma Nicole, la menor que murió tras una cirugía estética sin el permiso de su padre biológico, seguirán presos en Durango.
4

Madre y padrastro de Paloma Nicole, fallecida tras cirugía estética, seguirán presos

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) señaló que Ricardo Salinas Pliego politiza la deuda fiscal que tiene en México y va a medios en Estados Unidos para victimizarse.
5

CSP se reunirá con acreedores de Salinas Pliego en EU; quiere politizar deuda, acusa

Trump urge a élite militar de EU a prepararse.
6

Trump urge a la élite militar a estar lista para enfrentarse a una “invasión interna”

El documental PRI: Crónica del Fin aborda el ascenso, dominio, crisis y declive del partido tricolor como fuerza política hegemónica en México.
7

RADICALES ¬ Televisa reconstruye su "verdad" y omite sus años como soldado del PRI

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
8

“Algo malo pasará”, amenazan incels en redes. Escuelas de la UNAM suspenden clases

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
9

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
10

Dentro de los grupos incels: un escaparate de odio, misoginia y sí, violencia

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
11

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron a un hombre que, presuntamente, realizó disparos al exterior de la estación Centro Médico, de la Línea 9 del Metro de CdMx.
12

VIDEO ¬ Hombre detona arma tras discusión en Metro Centro Médico; la SSC lo detiene

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció cambios en el reglamento de tránsito para reforzar la seguridad en el transporte de materiales peligrosos.
13

Pipas en CdMx tendrán nuevo límite de velocidad y más restricciones: Brugada

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
14

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
15

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum aseguró que sigue vigente la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco.
1

DATOS ¬ Los Bermúdez entraron a “giros negros” (casinos, cabarets) de la mano de Adán

2

Claudia supervisa trabajos tras inundación en Neza: "nadie va a quedar desamparado"

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
3

Dentro de los grupos incels: un escaparate de odio, misoginia y sí, violencia

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció cambios en el reglamento de tránsito para reforzar la seguridad en el transporte de materiales peligrosos.
4

Pipas en CdMx tendrán nuevo límite de velocidad y más restricciones: Brugada

La madre y el padrastro de Paloma Nicole, la menor que murió tras una cirugía estética sin el permiso de su padre biológico, seguirán presos en Durango.
5

Madre y padrastro de Paloma Nicole, fallecida tras cirugía estética, seguirán presos

La SSPC informó que autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a tres sujetos presuntamente vinculados con delitos de extorsión y cobro de piso.
6

Las autoridades detienen a 3 sujetos ligados a extorsión y cobro de piso en Tabasco

Hernán Bermúdez Requena promovió un nuevo amparo, ahora contra una segunda orden de aprehensión en su contra.
7

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para frenar segunda orden de aprehensión

El documental PRI: Crónica del Fin aborda el ascenso, dominio, crisis y declive del partido tricolor como fuerza política hegemónica en México.
8

RADICALES ¬ Televisa reconstruye su "verdad" y omite sus años como soldado del PRI

Un terremoto ocurrido mar adentro con una magnitud preliminar de 6.7 en la escala de Richter sacudió la provincia de Cebú, en el centro de Filipinas.
9

VIDEOS ¬ Un terremoto de magnitud 6.7 pega en Filipinas; se derrumba parte de iglesia

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Salud para prohibir la venta y suministro de bebidas energéticas a menores de 18 años.
10

La Cámara de Diputados aprueba prohibir la venta de bebidas energéticas a menores

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron a un hombre que, presuntamente, realizó disparos al exterior de la estación Centro Médico, de la Línea 9 del Metro de CdMx.
11

VIDEO ¬ Hombre detona arma tras discusión en Metro Centro Médico; la SSC lo detiene

La violencia paralizó Chilpancingo por segundo día: escuelas cerraron, oficinas trabajaron a medias, se suspendió el transporte y comercios bajaron la cortina.
12

Chilpancingo vive días de temor: cierran escuelas y negocios; transporte se paraliza