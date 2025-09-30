Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para frenar segunda orden de aprehensión

Hernán Bermúdez Requena promovió un amparo contra una segunda orden de aprehensión en su contra, pero por ahora se desconoce si se le concederá una suspensión.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– Hernán Bermúdez Requena, mejor conocido como "El Comandante H" o "El Abuelo", y Secretario de Seguridad de Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández, promovió un amparo en los últimos días para evitar que se cumpla en su contra una segunda orden de aprehensión, en este caso relacionada con delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

La formación del incidente de suspensión se ordenó este lunes, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en el Estado de México, relativo "al juicio de amparo 878/2025-II-A, promovido por Hernán Bermúdez Requena, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez y otras autoridades", de acuerdo con los estrados del Poder Judicial.

Sin embargo, a pesar de que se formó el incidente, el Juez no dio a conocer si había otorgado la suspensión provisional en el caso. La audiencia se fijó para la mañana del 7 de octubre, donde las partes "podrán ofrecer por escrito las pruebas o alegatos que estimen conducentes", dice el expediente.

Esta segunda orden de aprehensión fue girada por Mario Elizondo Martínez, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, pero, hasta ahora, no se ha ejecutado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Hernán Bermúdez Requena fue vinculado a proceso el martes de la semana pasada por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, luego de ser enviado por las autoridades de Paraguay, país a donde se había fugado el presunto líder de La Barredora.

Ramón Adolfo Brown Ruiz, Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Bermúdez Requena, en una audiencia inicial celebrada de manera privada por cuestiones de seguridad.

Requena permanecerá preso en el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano", en el Estado de México. Además, el Juez fijó un plazo de tres meses para que la Fiscalía General de Tabasco realice la investigación complementaria.

La FGR puede cumplimentar la segunda orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez en cualquier momento, salvo que el Juzgado del Edomex donde promovió un nuevo amparo otorgue la suspensión provisional.

El viernes 12 de septiembre, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay, en una operación conjunta entre autoridades del país sudamericano y encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En noviembre de 2024, la nueva administración del Gobernador Javier May en Tabasco hizo público el historial criminal de Bermúdez cuando en una conferencia de prensa dijo que era vox populi quién comandaba La Barredora, para después asentir que se trataba de Hernán Bermúdez Requena.

La Barredora es un grupo criminal que, de acuerdo con la información disponible y de inteligencia, opera principalmente en Tabasco, Chiapas y Veracruz, y por reportes de detenciones, también en Puebla. En el caso de Tabasco tiene influencia en Villahermosa, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso.

En tanto que en Chiapas, opera al norte de la entidad, en municipios como Reforma, Juárez, Pichucalco, Palenque, Ocosingo y Benemérito de las Américas, según denunció el exgobernador interino de Chiapas, el priista Willy Ochoa, en una reciente publicación realizada en sus redes sociales, en las que acusó al exgobernador Rutilio Ochoa de haber permitido la operación del grupo criminal.

Fue en noviembre de ese año que la Fiscalía General de Justicia de Tabasco inició de manera oficial una carpeta de investigación contra Bermúdez Requena. Y meses después, el 14 de febrero de 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad instruido por el Gobernador Javier May Rodríguez, se obtuvo una orden de aprehensión contra el exfuncionario.

No obstante, Hernán había salido de México 19 días atrás, el 26 de enero de 2025. Autoridades de Paraguay refirieron que Requena cruzó Panamá, luego Brasil y finalmente se instaló en su territorio, en el barrio cerrado Surubi’i de Mariano Roque Alonso.

El exfuncionario de Tabasco ya había intentado ampararse para no ser detenido tras su envío desde Paraguay a México. Sin embargo, al no recibir respuesta sobre su paradero ni la ratificación de la demanda, el Juez encargado del caso concluyó el proceso de amparo y dejó sin efecto la suspensión que le impedía ser detenido.