Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para frenar segunda orden de aprehensión

Redacción/SinEmbargo

30/09/2025 - 3:57 pm

Hernán Bermúdez Requena promovió un nuevo amparo, ahora contra una segunda orden de aprehensión en su contra.

Artículos relacionados

Hernán Bermúdez Requena promovió un amparo contra una segunda orden de aprehensión en su contra, pero por ahora se desconoce si se le concederá una suspensión.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– Hernán Bermúdez Requena, mejor conocido como "El Comandante H" o "El Abuelo", y Secretario de Seguridad de Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández, promovió un amparo en los últimos días para evitar que se cumpla en su contra una segunda orden de aprehensión, en este caso relacionada con delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

La formación del incidente de suspensión se ordenó este lunes, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en el Estado de México, relativo "al juicio de amparo 878/2025-II-A, promovido por Hernán Bermúdez Requena, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez y otras autoridades", de acuerdo con los estrados del Poder Judicial.

Sin embargo, a pesar de que se formó el incidente, el Juez no dio a conocer si había otorgado la suspensión provisional en el caso. La audiencia se fijó para la mañana del 7 de octubre, donde las partes "podrán ofrecer por escrito las pruebas o alegatos que estimen conducentes", dice el expediente.

Tras ser expulsado de Paraguay, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, arriba a México.
Hernán Bermúdez Requena está procesado por varios delitos en Almoloya. Foto: SSPC

Esta segunda orden de aprehensión fue girada por Mario Elizondo Martínez, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, pero, hasta ahora, no se ha ejecutado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Hernán Bermúdez Requena fue vinculado a proceso el martes de la semana pasada por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, luego de ser enviado por las autoridades de Paraguay, país a donde se había fugado el presunto líder de La Barredora.

Ramón Adolfo Brown Ruiz, Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Bermúdez Requena, en una audiencia inicial celebrada de manera privada por cuestiones de seguridad.

Requena permanecerá preso en el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano", en el Estado de México. Además, el Juez fijó un plazo de tres meses para que la Fiscalía General de Tabasco realice la investigación complementaria.

La FGR puede cumplimentar la segunda orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez en cualquier momento, salvo que el Juzgado del Edomex donde promovió un nuevo amparo otorgue la suspensión provisional.

El viernes 12 de septiembre, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay, en una operación conjunta entre autoridades del país sudamericano y encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En noviembre de 2024, la nueva administración del Gobernador Javier May en Tabasco hizo público el historial criminal de Bermúdez cuando en una conferencia de prensa dijo que era vox populi quién comandaba La Barredora, para después asentir que se trataba de Hernán Bermúdez Requena.

La Barredora es un grupo criminal que, de acuerdo con la información disponible y de inteligencia, opera principalmente en Tabasco, Chiapas y Veracruz, y por reportes de detenciones, también en Puebla. En el caso de Tabasco tiene influencia en Villahermosa, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso.

En tanto que en Chiapas, opera al norte de la entidad, en municipios como Reforma, Juárez, Pichucalco, Palenque, Ocosingo y Benemérito de las Américas, según denunció el exgobernador interino de Chiapas, el priista Willy Ochoa, en una reciente publicación realizada en sus redes sociales, en las que acusó al exgobernador Rutilio Ochoa de haber permitido la operación del grupo criminal.

Fue en noviembre de ese año que la Fiscalía General de Justicia de Tabasco inició de manera oficial una carpeta de investigación contra Bermúdez Requena. Y meses después, el 14 de febrero de 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad instruido por el Gobernador Javier May Rodríguez, se obtuvo una orden de aprehensión contra el exfuncionario.

No obstante, Hernán había salido de México 19 días atrás, el 26 de enero de 2025. Autoridades de Paraguay refirieron que Requena cruzó Panamá, luego Brasil y finalmente se instaló en su territorio, en el barrio cerrado Surubi’i de Mariano Roque Alonso.

El exfuncionario de Tabasco ya había intentado ampararse para no ser detenido tras su envío desde Paraguay a México. Sin embargo, al no recibir respuesta sobre su paradero ni la ratificación de la demanda, el Juez encargado del caso concluyó el proceso de amparo y dejó sin efecto la suspensión que le impedía ser detenido.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Vivir Ayotzinapa desde dentro

"En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado".
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
1

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
2

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
3

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron a un hombre que, presuntamente, realizó disparos al exterior de la estación Centro Médico, de la Línea 9 del Metro de CdMx.
4

VIDEO ¬ Hombre detona arma tras discusión en Metro Centro Médico; la SSC lo detiene

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) señaló que Ricardo Salinas Pliego politiza la deuda fiscal que tiene en México y va a medios en Estados Unidos para victimizarse.
5

CSP se reunirá con acreedores de Salinas Pliego en EU; quiere politizar deuda, acusa

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
6

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
7

“Algo malo pasará”, amenazan incels en redes. Escuelas de la UNAM suspenden clases

Trump urge a élite militar de EU a prepararse.
8

Trump urge a la élite militar a estar lista para enfrentarse a una “invasión interna”

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
9

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

El documental PRI: Crónica del Fin aborda el ascenso, dominio, crisis y declive del partido tricolor como fuerza política hegemónica en México.
10

RADICALES ¬ Televisa reconstruye su "verdad" y omite sus años como soldado del PRI

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
11

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

Los principales asesores de Donald Trump presionan para derrocar a Nicolás Maduro. Y estas presiones se han intensificado en los últimos días en EU, dice NYT.
12

EU sí planea derrocar a Maduro, revela NYT. Rubio y otros radicales presionan a Trump

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
13

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

La violencia paralizó Chilpancingo por segundo día: escuelas cerraron, oficinas trabajaron a medias, se suspendió el transporte y comercios bajaron la cortina.
14

Chilpancingo vive días de temor: cierran escuelas y negocios; transporte se paraliza

Un terremoto ocurrido mar adentro con una magnitud preliminar de 6.7 en la escala de Richter sacudió la provincia de Cebú, en el centro de Filipinas.
15

VIDEOS ¬ Un terremoto de magnitud 6.7 pega en Filipinas; se derrumba parte de iglesia

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La SSPC informó que autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a tres sujetos presuntamente vinculados con delitos de extorsión y cobro de piso.
1

Las autoridades detienen a 3 sujetos ligados a extorsión y cobro de piso en Tabasco

Hernán Bermúdez Requena promovió un nuevo amparo, ahora contra una segunda orden de aprehensión en su contra.
2

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para frenar segunda orden de aprehensión

El documental PRI: Crónica del Fin aborda el ascenso, dominio, crisis y declive del partido tricolor como fuerza política hegemónica en México.
3

RADICALES ¬ Televisa reconstruye su "verdad" y omite sus años como soldado del PRI

Un terremoto ocurrido mar adentro con una magnitud preliminar de 6.7 en la escala de Richter sacudió la provincia de Cebú, en el centro de Filipinas.
4

VIDEOS ¬ Un terremoto de magnitud 6.7 pega en Filipinas; se derrumba parte de iglesia

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Salud para prohibir la venta y suministro de bebidas energéticas a menores de 18 años.
5

La Cámara de Diputados aprueba prohibir la venta de bebidas energéticas a menores

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron a un hombre que, presuntamente, realizó disparos al exterior de la estación Centro Médico, de la Línea 9 del Metro de CdMx.
6

VIDEO ¬ Hombre detona arma tras discusión en Metro Centro Médico; la SSC lo detiene

La violencia paralizó Chilpancingo por segundo día: escuelas cerraron, oficinas trabajaron a medias, se suspendió el transporte y comercios bajaron la cortina.
7

Chilpancingo vive días de temor: cierran escuelas y negocios; transporte se paraliza

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) presentó al Senado la designación de Alejandro Encinas Rodríguez como representante de México ante la OEA.
8

"Es un gran compañero": CSP propone a Encinas como representante de México ante OEA

El Gobierno de Qatar afirmó que Hamás dijo que "estudiará de forma responsable" la propuesta del Presidente Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza.
9

Hamás "estudiará de forma responsable" la propuesta de Trump para Gaza, afirma Qatar

Los principales asesores de Donald Trump presionan para derrocar a Nicolás Maduro. Y estas presiones se han intensificado en los últimos días en EU, dice NYT.
10

EU sí planea derrocar a Maduro, revela NYT. Rubio y otros radicales presionan a Trump

La Presidenta Sheinbaum anunció que su Administración presentará una normativa nueva para transporte de gas LP, a raíz de la explosión de una pipa en la CdMx.
11

Gobierno federal alista nuevas reglas para transportar gas LP tras explosión de pipa

El colectivo "Justicia para nuestros deudos" se manifestó frente a Palacio Nacional para pedir que el Gobierno federal atraiga el caso del crematorio Plenitud.
12

Colectivo exige a Sheinbaum que Gobierno federal atraiga caso del crematorio Plenitud