La Cámara de Diputados aprueba prohibir la venta de bebidas energéticas a menores

Los comercios deberán pedir una identificación oficial para asegurarse de que el comprador tiene más de 18 años antes de venderle bebidas energéticas.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Con 401 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Salud para prohibir la venta y suministro de bebidas energéticas a menores de 18 años. El dictamen fue turnado al Senado de la República para continuar el proceso legislativo.

La reforma contempla sanciones de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 226 mil 280 pesos, para quienes incumplan la disposición.

Además, los comercios deberán solicitar una identificación oficial válida para comprobar que el comprador tiene más de 18 años antes de venderle bebidas energéticas.

Durante la discusión del dictamen, se precisó que la prohibición aplicará a las categorías de bebidas que la Secretaría de Salud (SSa) clasifique como de alto riesgo para menores, conforme a la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente.

Se consideran bebidas energéticas aquellas no alcohólicas que contienen mezclas de cafeína, taurina, glucoronolactona, tiamina u otras sustancias con efectos estimulantes similares.