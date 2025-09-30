Pipas en CdMx tendrán nuevo límite de velocidad y más restricciones: Brugada

El Gobierno de la Ciudad de México estableció que el límite de velocidad para todos los transportes de materiales peligrosos, independientemente del límite marcado en la vía, será de 30 kilómetros por hora. El objetivo es prevenir que ocurra otra tragedia como la explosión de la pipa en Iztapalapa.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Las pipas que transporten más de 10 mil litros de hidrocarburos ya no podrán circular por vías secundarias de la Ciudad de México, en donde también se va a reducir el límite de velocidad y se establecerá un tope máximo de 40 mil litros de capacidad para los vehículos que trasladan materiales como hidrocarburos y sustancias tóxicas. Estas modificaciones son parte del paquete de medidas y cambios normativos que el Gobierno capitalino presentó hoy para regular el transporte de sustancias peligrosas en la capital, luego del lamentable accidente ocurrido en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, que dejó 31 personas muertas.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, explicó que “el Gobierno de la ciudad trabajó un conjunto de medidas para garantizar que por las vialidades podamos tener un transporte seguro. Y esto significa fortalecer la regulación de la transportación de materiales y sustancias que nos ayuden a prevenir esta situación tan dolorosa que estamos todavía viviendo, y que nos ayude a que en la Ciudad de México tengamos garantía de una movilidad segura y de que nuestras calles puedan tener las condiciones para garantizarlo”, dijo.

La regulación, según detalló la mandataria capitalina, se implementará a partir de cinco ejes: límites más estrictos de velocidad, rutas prioritarias y carriles específicos de circulación, regulación de horarios de tránsito, permisos y requisitos con controles reforzados a este tipo de vehículos, así como multas, sanciones y supervisión en la aplicación de las medidas.

Dentro de estos cinco ejes se contemplan al menos 10 propuestas para fortalecer la seguridad y regular el transporte, entre las que destacan reducir a 30 kilómetros por hora (km/h) el límite de velocidad para vehículos que transporten sustancias peligrosas; impedir la circulación de vehículos con más de 40 mil litros de materiales tóxicos e hidrocarburos; prohibir el tránsito por vías secundarias de pipas que transporten más de 10 mil litros de hidrocarburos; establecer que los vehículos con más de 20 mil litros de hidrocarburos sólo puedan circular entre las 22:00 y las 5:00 horas; prohibir la circulación de vehículos con sustancias peligrosas por vías de acceso controlado; duplicar las multas por infringir cualquier disposición relacionada con el transporte de materiales peligrosos; utilizar radares móviles en los cinco accesos carreteros a la Ciudad de México —México-Pachuca, México-Querétaro, México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Puebla— para controlar y sancionar excesos de velocidad de este tipo de transportes.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, dio detalles con respecto a cómo quedarán los horarios para el transporte de vehículos con cargas peligrosas. Por ejemplo, dijo, los vehículos menores a 10 mil litros podrán circular en todas las vías desde las 10:00 horas de la mañana a 18:00 horas de la tarde; los de entre 10 mil y 20 mil litros únicamente en vías primarias en ese mismo horario; y los de 20 mil a 40 mil litros sólo podrán hacerlo en la noche, desde 22:00 a 5:00 horas en vías primarias. En el caso de las cargas mayores a 40 mil litros no tendrán permitido el ingreso a la ciudad.

“Se dispone un límite de velocidad para todos los transportes de materiales tóxicos o peligrosos de máximo 30 km/h, con independencia del límite de velocidad de la vía en la que se encuentren", apuntó.

Vázquez reiteró que se duplicarán las multas por incumplir estas disposiciones y que los operativos de verificación contarán con supervisión de instituciones ajenas para garantizar legalidad.

En tanto que la Jefa capitalina aclaró que estos cambios no requieren reformas a leyes. “ No necesitamos hacer reformas a leyes”, abundó.

Ya se identificaron todas las víctimas

Sobre el accidente en la Concordia, la Jefa de Gobierno informó que hasta el momento 13 personas permanecen hospitalizadas, 40 han sido dadas de alta y la cifra de fallecidos asciende a 31.

Por su parte, la Fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde, al hablar sobre los avances de la investigación, informó que ya se cuenta con dictámenes en tránsito terrestre, criminalística, fotografía, mecánica, incendios y explosiones, instalaciones hidrosanitarias y topografía, además de peritajes en seguridad industrial.

Por otra parte, en cuanto a un video difundido en redes sociales, que mostraba al vehículo a velocidad moderada, Alcalde dijo no corresponde al momento del accidente, pues fue captado antes de la curva. Tanto los videos privados como los del C5 fueron analizados para calcular la velocidad real.

“Como lo mencionamos en la conferencia de prensa pasada, se ha podido establecer que el percance se originó cuando el conductor de la pipa, al tomar la curva de incorporación hacia la autopista México Puebla, perdió el control de su vehículo e impactó contra el muro divisor del arroyo vehicular”, destacó.

La Fiscal también informó que las dos víctimas que permanecían sin identificar ya fueron reconocidas: se trata de Gilberto Aarón León Méndez y Laura Lorena Barr de la Torre. En el primer caso se utilizó confronta de huellas dactilares, y en el segundo la identificación se logró gracias a información aportada a la línea especial habilitada para el caso, posteriormente corroborada. La familia de Laura Lorena ya fue notificada, mientras que en el caso de Gilberto aún se busca a sus familiares.

¿Cuáles son las medidas?

