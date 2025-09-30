Las autoridades detienen a 3 sujetos ligados a extorsión y cobro de piso en Tabasco

Tras la detención de tres sujetos vinculados con extorsiones y cobro de piso en Tabasco, autoridades les aseguraron armas, cartuchos, equipo táctico, dinero en efectivo y varias dosis de droga.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este martes que autoridades federales y estatales de Tabasco lograron la detención de tres sujetos que están presuntamente vinculados con los delitos de extorsión y cobro de piso.

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, resaltó en un mensaje compartido en la red social X, antes Twitter, que a los detenidos les fueron aseguradas varias dosis de drogas, armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico, dinero y un vehículo.

La SSPC destacó en un comunicado que el arresto de los presuntos delincuentes se logró como resultado de las labores de investigación realizadas en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @FGETabasco y @SSPCTabasco detuvieron a tres personas en el municipio Centro de Tabasco, vinculadas con extorsión y cobro de piso.

Se les… pic.twitter.com/V4WSR6HVVs — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco el lunes, tres sujetos fueron detenidos en el municipio de Centro tras ser señalados por su presunta relación con delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los hombres fueron identificados como Valentín de Jesús “N”, alias “El Chupón”, de 22 años; Ulises “N”, alias “ El Técnico”, de 35 años; y un menor de 17 años, con el alias “El Sombra”.

La dependencia estatal detalló que durante dicha acción los agentes de seguridad aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos útiles, gorras, chalecos, dinero en efectivo, una mochila y bolsitas que contenían hierba con características similares a la mariguana.

Por su parte, la SSPC indicó que gracias a las labores de inteligencia e investigación emprendidas por autoridades, fue posible identificar a los tres presuntos extorsionadores que operaban en el municipio de Centro, Tabasco.

Mientras realizaban recorridos de seguridad, uniformados hallaron a los sospechosos cuando viajaban a bordo de un vehículo en aparente posesión de armas de fuego, por lo que agentes les marcaron el alto para hacer una revisión.

Derivado de que los tres sujetos fueron sorprendidos en posesión de varias armas, droga y equipo táctico, los oficiales procedieron a su detención, les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.