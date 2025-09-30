Las autoridades detienen a 3 sujetos ligados a extorsión y cobro de piso en Tabasco

Redacción/SinEmbargo

30/09/2025 - 4:04 pm

La SSPC informó que autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a tres sujetos presuntamente vinculados con delitos de extorsión y cobro de piso.

Artículos relacionados

Tras la detención de tres sujetos vinculados con extorsiones y cobro de piso en Tabasco, autoridades les aseguraron armas, cartuchos, equipo táctico, dinero en efectivo y varias dosis de droga.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este martes que autoridades federales y estatales de Tabasco lograron la detención de tres sujetos que están presuntamente vinculados con los delitos de extorsión y cobro de piso.

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, resaltó en un mensaje compartido en la red social X, antes Twitter, que a los detenidos les fueron aseguradas varias dosis de drogas, armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico, dinero y un vehículo.

La SSPC destacó en un comunicado que el arresto de los presuntos delincuentes se logró como resultado de las labores de investigación realizadas en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco el lunes, tres sujetos fueron detenidos en el municipio de Centro tras ser señalados por su presunta relación con delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los hombres fueron identificados como Valentín de Jesús “N”, alias “El Chupón”, de 22 años; Ulises “N”, alias “ El Técnico”, de 35 años; y un menor de 17 años, con el alias “El Sombra”.

La dependencia estatal detalló que durante dicha acción los agentes de seguridad aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos útiles, gorras, chalecos, dinero en efectivo, una mochila y bolsitas que contenían hierba con características similares a la mariguana.

Por su parte, la SSPC indicó que gracias a las labores de inteligencia e investigación emprendidas por autoridades, fue posible identificar a los tres presuntos extorsionadores que operaban en el municipio de Centro, Tabasco.

Mientras realizaban recorridos de seguridad, uniformados hallaron a los sospechosos cuando viajaban a bordo de un vehículo en aparente posesión de armas de fuego, por lo que agentes les marcaron el alto para hacer una revisión.

Derivado de que los tres sujetos fueron sorprendidos en posesión de varias armas, droga y equipo táctico, los oficiales procedieron a su detención, les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Vivir Ayotzinapa desde dentro

"En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado".
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
1

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
2

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
3

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron a un hombre que, presuntamente, realizó disparos al exterior de la estación Centro Médico, de la Línea 9 del Metro de CdMx.
4

VIDEO ¬ Hombre detona arma tras discusión en Metro Centro Médico; la SSC lo detiene

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) señaló que Ricardo Salinas Pliego politiza la deuda fiscal que tiene en México y va a medios en Estados Unidos para victimizarse.
5

CSP se reunirá con acreedores de Salinas Pliego en EU; quiere politizar deuda, acusa

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
6

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
7

“Algo malo pasará”, amenazan incels en redes. Escuelas de la UNAM suspenden clases

Trump urge a élite militar de EU a prepararse.
8

Trump urge a la élite militar a estar lista para enfrentarse a una “invasión interna”

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
9

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

El documental PRI: Crónica del Fin aborda el ascenso, dominio, crisis y declive del partido tricolor como fuerza política hegemónica en México.
10

RADICALES ¬ Televisa reconstruye su "verdad" y omite sus años como soldado del PRI

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
11

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

Los principales asesores de Donald Trump presionan para derrocar a Nicolás Maduro. Y estas presiones se han intensificado en los últimos días en EU, dice NYT.
12

EU sí planea derrocar a Maduro, revela NYT. Rubio y otros radicales presionan a Trump

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
13

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

La violencia paralizó Chilpancingo por segundo día: escuelas cerraron, oficinas trabajaron a medias, se suspendió el transporte y comercios bajaron la cortina.
14

Chilpancingo vive días de temor: cierran escuelas y negocios; transporte se paraliza

Un terremoto ocurrido mar adentro con una magnitud preliminar de 6.7 en la escala de Richter sacudió la provincia de Cebú, en el centro de Filipinas.
15

VIDEOS ¬ Un terremoto de magnitud 6.7 pega en Filipinas; se derrumba parte de iglesia

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La SSPC informó que autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a tres sujetos presuntamente vinculados con delitos de extorsión y cobro de piso.
1

Las autoridades detienen a 3 sujetos ligados a extorsión y cobro de piso en Tabasco

Hernán Bermúdez Requena promovió un nuevo amparo, ahora contra una segunda orden de aprehensión en su contra.
2

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para frenar segunda orden de aprehensión

El documental PRI: Crónica del Fin aborda el ascenso, dominio, crisis y declive del partido tricolor como fuerza política hegemónica en México.
3

RADICALES ¬ Televisa reconstruye su "verdad" y omite sus años como soldado del PRI

Un terremoto ocurrido mar adentro con una magnitud preliminar de 6.7 en la escala de Richter sacudió la provincia de Cebú, en el centro de Filipinas.
4

VIDEOS ¬ Un terremoto de magnitud 6.7 pega en Filipinas; se derrumba parte de iglesia

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Salud para prohibir la venta y suministro de bebidas energéticas a menores de 18 años.
5

La Cámara de Diputados aprueba prohibir la venta de bebidas energéticas a menores

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron a un hombre que, presuntamente, realizó disparos al exterior de la estación Centro Médico, de la Línea 9 del Metro de CdMx.
6

VIDEO ¬ Hombre detona arma tras discusión en Metro Centro Médico; la SSC lo detiene

La violencia paralizó Chilpancingo por segundo día: escuelas cerraron, oficinas trabajaron a medias, se suspendió el transporte y comercios bajaron la cortina.
7

Chilpancingo vive días de temor: cierran escuelas y negocios; transporte se paraliza

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) presentó al Senado la designación de Alejandro Encinas Rodríguez como representante de México ante la OEA.
8

"Es un gran compañero": CSP propone a Encinas como representante de México ante OEA

El Gobierno de Qatar afirmó que Hamás dijo que "estudiará de forma responsable" la propuesta del Presidente Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza.
9

Hamás "estudiará de forma responsable" la propuesta de Trump para Gaza, afirma Qatar

Los principales asesores de Donald Trump presionan para derrocar a Nicolás Maduro. Y estas presiones se han intensificado en los últimos días en EU, dice NYT.
10

EU sí planea derrocar a Maduro, revela NYT. Rubio y otros radicales presionan a Trump

La Presidenta Sheinbaum anunció que su Administración presentará una normativa nueva para transporte de gas LP, a raíz de la explosión de una pipa en la CdMx.
11

Gobierno federal alista nuevas reglas para transportar gas LP tras explosión de pipa

El colectivo "Justicia para nuestros deudos" se manifestó frente a Palacio Nacional para pedir que el Gobierno federal atraiga el caso del crematorio Plenitud.
12

Colectivo exige a Sheinbaum que Gobierno federal atraiga caso del crematorio Plenitud