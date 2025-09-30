Claudia supervisa trabajos tras inundación en Neza: "nadie va a quedar desamparado"

El Ejército y la Guardia Nacional desplegaron más de 120 elementos en Nezahualcóyotl como parte del Plan DN-III-E para atender los daños provocados por las intensa lluvias registradas el fin de semana.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este martes el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, para dar seguimiento a las acciones que se realizarán en la zona por las inundaciones que dejaron las lluvias del fin de semana. Con ello, garantizó que "nadie se va a quedar desamparado", pese a las complicaciones que enfrenta la zona por el desalojo de agua acumulada.

“A todas las familias que resultaron afectadas, se están levantando los censos lo más pronto posible, se va a dar el primer apoyo. Esta misma semana se va a dar, y después, de acuerdo con la evaluación de riesgos, se le va a dar un segundo apoyo. Nadie se va a quedar desamparado”, indicó desde la Escuela Secundaria "Valentín Gómez Farías, en la colonia José Vicente Villada, junto a la Gobernadora del Estado, Delfina Gómez, así como algunos los presidentes municipales del oriente del Valle de México.

Como parte de las medidas, Sheinbaum aseveró que la Secretaría de Bienestar, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y la Ciudad de México, será la encargada de levantar los censos para identificar a los damnificados y garantizar que reciban la primera ayuda de manera inmediata. Posteriormente, se otorgará un segundo apoyo, el cual dependerá de la evaluación de riesgos en cada vivienda.

Además, anunció que se realizará una revisión integral de las obras necesarias para evitar nuevas inundaciones, por lo que se trabajará con los gobiernos locales en proyectos de infraestructura que reduzcan los riesgos para la población.

“Además, estamos haciendo una evaluación integral desde las obras que se tienen que hacer a partir de este mismo año para evitar que que haya nuevamente inundaciones, han sido lluvias muy típicas, llovió lo que no había llovido en los últimos años, pero de todas maneras tenemos que salir, estamos aquí apoyando a los presidentes municipales”, agregó.

Bajo este contexto, el Ejército y la Guardia Nacional también activaron el Plan DN-III-E en el municipio de Nezahualcóyotl, como respuesta a las afectaciones que provocaron las lluvias registradas en la zona metropolitana del Valle de México en los últimos días.

Reunión de evaluación de afectaciones por inundaciones en el oriente del Valle de México. pic.twitter.com/a0ZOy6M6ya — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 30, 2025

Por medio de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que la medida se aplicó para salvaguardar a la población y atender los daños ocasionados por el fenómeno climático, por lo que se desplegaron más de 120 elementos y 12 vehículos del Ejército para realizar las labores de desazolve en las calles, y asegurar que la movilidad no se vea interrumpida por la acumulación de agua en las zonas afectadas.

"Desde la mañana del 29 de septiembre del presente año, se encuentran desplegados más de 120 efectivos y 12 vehículos del Ejército y Guardia Nacional, quienes en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, Protección Civil y Comisión Nacional del Agua (Conagua), realizan recorridos en las zonas afectadas, además de evacuación de personas y el desazolve de calles", se lee en el boletín.

Con estas acciones, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional refrendaron su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de la población mexiquense, contribuyendo al mantenimiento del orden, auxilio de las personas y reducir riesgos en colonias donde se reportaron inundaciones.

Lluvias se convierten en las más severas de 2025

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) detalló ayer que las lluvias que cayeron el sábado en el Valle de México, especialmente en el oriente de la Ciudad de México (CdMx) y del Estado de México (Edomex), fueron unas de las más intensas de las últimas décadas y las más fuertes del 2025.

Durante "la mañanera del pueblo", el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, señaló que la precipitación alcanzó los 75 milímetros (mm), lo que la convierte en un fenómeno atípico que superó la capacidad de los sistemas de drenaje en varias zonas.

“Se trató de un hecho atípico. Estamos hablando de una de las lluvias más fuertes ocurridas en las últimas décadas y la lluvia más fuerte que se tuvo este año en la Zona Metropolitana del Valle de México. […] Por lo propio de la lluvia y combinado con algunos problemas de basura que tenemos en los lugares de desalojo, [se] provocaron afectaciones en la Ciudad de México y Estado de México, especialmente en las alcaldías de Iztapalapa, y Tláhuac, [así como] en los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz, Ecatepec y Lerma", destacó la mañana del lunes en Palacio Nacional.

El funcionario destacó que desde el primer momento se activaron los equipos de emergencia en las zonas afectadas, quienes desplegaron personal y maquinaria especializada para mitigar los daños y evacuar las inundaciones en el Valle de México.

“Al día de hoy [lunes, 29 de septiembre] se han logrado abatir los niveles prácticamente en su totalidad en la Ciudad de México. En el Estado de México, particularmente en La Paz, la situación ya está controlada”, reportó.

Como parte de los protocolos de asistencia, la Secretaría del Bienestar informó que proporcionará apoyos económicos a las familias afectadas por las lluvias del fin de semana a través del Programa de Emergencia Social y Natural.

"Desde ayer ya estamos planificando el operativo de apoyo para los municipios de Nezahualcóyotl e Iztapalapa. Nuestro personal ya debe estar llegando a los puntos donde el agua nos permita empezar a realizar el censo con el Programa de Emergencia Social y Natural", destacó la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes.