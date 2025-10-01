La BMV suspende la cotización de Elektra luego de su decisión de salir del mercado

Redacción/SinEmbargo

30/09/2025 - 6:32 pm

La BMV suspendió la cotización de Elektra luego de su anuncio de salir de este índice.

La BMV suspendió la cotización de Elektra, propiedad de Salinas Pliego, luego de su decisión de salir del mercado, en medio de deudas millonarias y presiones.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó este martes que suspendió desde hoy la cotización de las acciones del Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de su anuncio a fines de 2024 de deslistarse de este índice.

"Esta Bolsa de Valores suspende a partir del día de hoy, 30 de septiembre de 2025, la cotización de los títulos representativos del capital social de emisora antes mencionada identificados con clave de cotización ELEKTRA. Este informe lo realiza la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., para todos los efectos a que haya lugar", indicó la BMV en un comunicado.

Esto, añadió, considerando la información previamente divulgada por la emisora denominada Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., referente a dejar de mantener sus acciones representativas del capital social inscritas en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y dado que a esta fecha la citada emisora ha manifestado que por el proceso de cancelación antes mencionado no está en posibilidades de alcanzar el porcentaje mínimo de su capital social distribuido entre el público inversionista conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables.

La BMV suspendió la cotización de Elektra luego de la decisión de la compañía de privatizarla.
Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

El 27 de diciembre de 2024, los accionistas de Grupo Elektra avalaron cambios relevantes en la compañía, como la designación del nuevo presidente del Consejo de Administración, mientras el fundador de la compañía, Salinas Pliego, asumió un cargo honorario, y la salida del conglomerado de la BMV.

La decisión fue aprobada por los accionistas de la compañía en una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas realizada ese viernes 27 de diciembre. De acuerdo con un comunicado enviado a la BMV, el nuevo presidente del Consejo de Administración de la compañía es Pedro Padilla Longoria, quien formaba parte del mismo, y Gabriel Alfonso Roqueñí Rello, actual consejero y director general.

Salinas Pliego se convirtió entonces en presidente honorario. En tanto, los consejeros relacionados pasaron a ser Álvaro Alberto Calderón Jiménez, quien además será director de Finanzas, y Luis Jorge Echarte Fernández; mientras que Ricardo H. Phillips Greene, Miguel Irurita y Jorge Gastélum se convirtieron en consejeros independientes.

De acuerdo con Bloomberg, los cambios implicaron la salida del Consejo de Guillermo Salinas Pliego, hermano del magnate mexicano, así como su hijo Hugo Fernando Salinas Sada.

La tempestad de Elektra

Luego de cotizar 31 años en Bolsa Mexicana de Valores, los accionistas de Grupo Elektra aprobaron solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la empresa ante el Registro Nacional de Valores y con ello deslistar a la empresa del mercado de valores, algo que se ha completado este martes.

Las acciones de Grupo Elektra estuvieron durante meses en 2024 sujetas a fuerte volatilidad. Sobre su salida de la BMV, la empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en Estados Unidos, comunicó al público que lo hizo con el fin de reorganizar y fortalecer a la compañía a partir de sus amplios y diversos activos –digitales y físicos, nacionales e internacionales– y encontrar herramientas financieras que permitan maximizar su valor real.

La Bolsa Mexicana de Valores suspendió a finales de octubre de 2024 la cotización de las acciones de Grupo Elektra, un día después de haberla habilitado. Un día antes, la empresa sufrió otra ofensiva: la calificadora S&P la colocó en grado especulativo al considerar que enfrenta contingencias fiscales que podrían agravarse en los próximos 12 meses.

S&P Global Ratings asignó una calificación crediticia de emisor “BB”, con perspectiva negativa, a Grupo Elektra y advirtió que podría descender hasta dos niveles más debido a las “contingencias fiscales” que enfrenta.

Entre esos riesgos que mencionó S&P Global Ratings estaban varias disputas que la empresa del magnate Ricardo Salinas Pliego mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el pago de impuestos de años pasados y cuyo resultado sigue siendo incierto.

“En nuestra opinión, el momento y el resultado potencial de estas disputas siguen siendo inciertos en este momento. Seguiremos de cerca cómo evolucionan estas disputas, en particular las relacionadas con los años fiscales 2008 y 2013, que están pendientes de ser discutidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, refirió la calificadora en aquel momento.

La empresa de Salinas Pliego adeuda millones

En sus largos litigios para evitar el pago de impuestos ante las autoridades mexicanas, así como adeudos e intereses por créditos fiscales, Elektra obtuvo una victoria parcial la semana pasada, cuando fue admitido un recurso más interpuesto por la compañía, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 millones de pesos (mdp), originario de 2012.

Salinas Pliego, conocido por llevar hasta la fatiga este tipo de recursos dentro del Poder Judicial para evitar el pago de impuestos, tiene una deuda de alrededor de 74 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación.

Con este recurso admitido, corre entonces el plazo de seis meses para resolverlo, si es que no se desecha antes, ya que la Constitución indica que la SCJN "deberán resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente". Tendrá que resolverse a más tardar en marzo de 2026.

En junio, un Tribunal determinó que Grupo Elektra deberá pagar aproximadamente dos mil millones de pesos producto de un adeudo fiscal por el impago del ISR del ejercicio de 2010.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó por unanimidad que la empresa debe pagar el crédito fiscal, a pesar de que de último momento Grupo Elektra presentó escritos aludiendo una presunta imparcialidad de los juzgadores para dilatar la sentencia.

Los argumentos de Elektra fueron desechados por el Tribunal. Este fallo se suma al emitido el pasado 19 de junio por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que concluyó que la empresa debe pagar otros casi dos mil millones de pesos, pero generados por un adeudo desde 2012.

Para impedir el desarrollo de los litigios, tan sólo a inicios de 2025, el grupo de Salinas Pliego ha interpuesto 38 medios de impugnación, incluyendo 15 impedimentos, 19 recursos de reclamación y cuatro conflictos de competencia, y mantiene abiertos 32 juicios en total.

