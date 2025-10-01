El estilista Miguel de la Mora es asesinado en Polanco; fue ataque directo: SSC-CdMx

La SSC-CdMx indicó que Miguel De la Mora fue asesinado en un ataque directo cerca de las 23:00 horas en la calle Moliere casi esquina con la avenida Presidente Masaryk, en Polanco.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- El estilista Miguel "Mickey" de la Mora fue asesinado la noche de ayer al exterior de su estética Micky’s Hair Salón Masaryk, en Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la capital. De la Mora era conocido por trabajar con personalidades del mundo del espectáculo como Ángela Aguilar o Kenia Os. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) confirmó que se trató de un ataque directo y dijo que ya investiga el homicidio.

"Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue sólo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante", escribió Ángela Aguilar en Instagram.

"Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar", añadió la cantante.

¿Qué se sabe del homicidio de Miguel de la Mora?

En una tarjeta informativa difundida por su cuenta de X, antes Twitter, la SSC-CdMx indicó que De la Mora fue asesinado en un ataque directo en la calle Moliere casi esquina con la avenida Presidente Masaryk. La agresión habría ocurrido cerca de las 23:00 horas.

"Policías de la SSC tomaron conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de un hombre de 28 años de edad, trabajador de una estética localizada en la calle Moliere y casi esquina con la avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, de la Alcaldía Miguel Hidalgo", indicó la Secretaría.

"De acuerdo con los primeros reportes, los probables responsables viajaban a bordo de una motocicleta", detalló la institución.

La SSC anunció que trabaja en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona.

La influencer Priscila Escoto también lamentó la muerte del estilista y describió a De la Mora como una persona completamente dedicada a su trabajo.

“Anoche recibí una noticia que me dejó en shock y con el corazón muy triste. Mi querido Micky Hair ya no está con nosotros”, escribió Escoto en Instagram.

“Nunca le importó la hora en la que llegara, se quedaba hasta terminar. Un día terminamos a las 4:00 horas. Una persona completamente dedicada a su trabajo. Siempre te recordaré como el más trabajador, entregado y talentoso. 13 años dedicados a hacernos sentir bonitas y empoderadas”, añadió la generadora de contenido.