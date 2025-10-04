Trump muestra su vena más autoritaria en su confrontación contra la prensa

Dulce Olvera

03/10/2025 - 9:56 pm

Para Estefanía Cruz Lera, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte citada por la UNAM, lo del comediante Jimmy Kimmel y otros casos contra la agencia Associated Press, la cadena CBS/Paramount, The Wall Street Journal y las denuncias de Trump contra YouTube y Meta son actos de censura y autoritarismo.

Ciudad de México (SinEmbargo).– Pese a la Primera Enmienda de la Constitución de EU que garantiza la libertad de expresión y de prensa, durante su primer y segundo mandato Donald Trump ha cuestionado a periodistas e incluso demandó a medios de comunicación como CBS y The Wall Street Journal al señalar supuestos discurso de odio o fake news.

“Soy un firme defensor de la libertad de expresión”, declaró Trump a la prensa desde su despacho en la Casa Blanca el viernes 19 de septiembre. Pero agregó que los medios de comunicación publican noticias negativas sobre su mandato, a pesar de que ganó las elecciones en 2024:

“Convierten cualquier noticia positiva en algo negativo. Yo creo que eso es realmente ilegal”.

Recientemente la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) amenazó con revocar la licencia de transmisión a The Walt Disney Company, por declaraciones del comentarista Jimmy Kimmel sobre el influencer ultraconservador Charlie Kirk, por lo que la cadena ABC decidió suspender el programa por unos días.

No Kings Day
Protesta contra el Gobierno de Trump. Foto: No Kings Day

Para Estefanía Cruz Lera, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte citada por enlace UNAM, este y otros casos contra la agencia Associated Press, la cadena CBS/Paramount, The Wall Street Journal y las denuncias de Trump contra tecnológicas como YouTube y Meta son actos de censura y autoritarismo.

Sobre la falta de un contrapeso, Cruz Lera comentó: “El Partido Demócrata en realidad no tiene una estrategia unificada que convoque a la opinión pública a frenar este comportamiento del Presidente de Estados Unidos, porque recordemos que la única que puede contener a un líder autoritario es la sociedad civil organizada, con procesos de rendición de cuentas y con la evidencia de que este tipo de prácticas representan un peligro para el proceso democrático en general”.

A inicios de su segundo mandato, la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt priorizó en las primeras filas de la sala de prensa a los podcasteros y youtubers afines al movimiento MAGA y meses después vetó a los reporteros de AP del Despacho Oval y del avión presidencial porque la agencia se negó a llamar “Golfo de América” al Golfo de México.

​​A pesar del fallo de un Juez federal del 9 de abril que exigía al Gobierno de Trump restablecer el acceso de la agencia de noticias, la Casa Blanca continuó restringiendo el acceso de AP.

Las demandas millonarias

El Presidente Donald Trump ha demandado repetidamente a medios por coberturas que no le son favorables, utilizando el sistema judicial como arma para intimidar y desgastar a periodistas y editores.

La demanda de Trump contra Paramount, empresa matriz de la cadena CBS que editó una entrevista de la entonces candidata Kamala Harris, concluyó en julio con un pago de 16 millones de dólares y un acuerdo que allanó el camino para que David Ellison, cercano al Presidente, asumiera el control de la compañía.

En el caso de Epstein, señalado de liderar una red de trata sexual de menores, Trump demandó al diario The Wall Street Journal por difundir información respecto a su cercanía con él.

“Trump ha complementado años de ataques verbales contra periodistas con medidas concretas destinadas a restringir la labor de los medios”, dijo Clayton Weimers, Director de Reporteros Sin Fronteras en EU.

De acuerdo con RSF, el equipo de prensa de la Casa Blanca ha llegado a ignorar los correos de periodistas que incluyen pronombres de género en sus firmas. En términos generales, el Gobierno ha eliminado frases y expresiones clave que considera “progresistas” o “woke”.

Este lunes YouTube (de Alphabet) acordó pagar 24.5 millones de dólares tras ser demandado por Trump debido a la suspensión de su cuenta luego del ataque al Capitolio en enero de 2021.
Del total, 22 millones de dólares del acuerdo serán destinados al Trust for the National Mall y a la construcción del Salón de Fiestas de Estado de la Casa Blanca, informó la agencia AP.

Trump recuperó su canal de YouTube en 2023. Foto: Captura de pantalla.

Trump también demandó en su momento a Meta (Mark Zuckerberg) y a Twitter antes de que fuera comprada por el multimillonario Elon Musk. Meta acordó en enero pagarle 25 millones de dólares tras suspenderle su cuenta de Facebook en 2021. X también acordó resolver la demanda que Trump presentó contra entonces Twitter por 10 millones de dólares.

Tanto el director general de Alphabet, Sundar Pichai, como el director general de Meta, Mark Zuckerberg, estuvieron entre los magnates tecnológicos que se alinearon detrás de Trump durante su segunda investidura en enero pasado.

En un gesto de acercamiento a Trump, el director ejecutivo de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp), Mark Zuckerberg, anunció el fin de su acuerdo con verificadores de datos tras acusarlos de sesgo ideológico y censura.

Mientras tanto, ABC News acordó en diciembre pagar 15 millones de dólares para la biblioteca presidencial de Trump por una demanda por supuesta difamación sobre la afirmación del presentador George Stephanopoulos de que el entonces Presidente electo había sido declarado responsable de violar a la escritora E. Jean Carroll.

Sobre la escritora, que ha recibido un fuerte acoso digital, es el único caso que el Presidente de EU ha perdido. Un Tribunal federal de apelaciones ratificó el 8 de septiembre el fallo de un jurado civil de que el Presidente Donald Trump debe pagar 83.3 millones de dólares a E. Jean Carroll por sus repetidos ataques en redes sociales y declaraciones públicas contra la columnista después de que ella lo acusara por agresión sexual hace unos años.

Dulce Olvera



Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Conduce con Monserrat Antúnez "Dos con Todo" por SinEmbargo al Aire de 20:30 a 21:30 horas de L-V. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

