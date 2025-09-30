Dentro de los grupos incels: un escaparate de odio, misoginia y sí, violencia

Las plataformas digitales se han configurado como un escaparate de los incels para hablar abiertamente de sus inseguridades, así como para expresar su resentimiento, odio y misoginia hacia las mujeres.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- “La verdad he sido rechazado muchas veces”, afirmó un sujeto en un grupo virtual en donde comparten y promueven ideas de los llamados "incels", quienes se han popularizado tras el incidente en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, pero que llevan mucho tiempo difundiendo ideas radicales llenas de odio, misoginia y violencia.

Las redes sociales se han convertido en espacios para el desahogo personal de muchos usuario, por ejemplo, ese es el caso de los "incels", término que es una combinación de las palabras en inglés "involuntario" y "célibe", un grupo que en las últimas semanas ganó notoriedad luego del homicidio de Jesús Israel, de 16 años de edad, quien fue atacado por su compañero Lex Ashton.

Es dentro de estas comunidades virtuales en donde se puede observar la interacción que mantienen quienes siguen este tipo de ideologías, en este caso a través de los grupos de Facebook, en los que los integrantes manifiestan sus inseguridades, su baja autoestima, su machismo, su misoginia y sí, su violencia, particularmente por quienes se sienten rechazados o por quienes consideran que alimentan este rechazo.

Uno de estos blanco son las “foids”, como se refieren misóginamente a las mujeres a las que señalan por prestar atención a hombres populares y con ciertas características físicas, a quienes, a su vez, refieren como “chads”. Además, en estas plataformas, también parecen fungir como un escaparate para hablar abiertamente de sus inseguridades, particularmente físicas – aunque también sociales–, y de cómo este aspecto de su vida ha sido un obstáculo para establecer relaciones con otras personas.

“Siempre me han dicho feo y tratado con asco, me cuesta socializar con cualquier tipo de persona y con las justas tengo un grupo de 3 amigos, ya entendí que ninguna mujer se fijaría en mi, las únicas mujeres a las que aprecio son mi madre y hermanas fuera de ellas, sí, si odio a las foids [sic]”, expresó uno de los usuarios de estas comunidades virtuales, que están proliferando en redes sociales.

“La verdad he sido rechazado muchas veces por mi rostro, toda mi vida me hicieron buyin y estoy tan feo que en la prepa me llamaban Frankenstein [sic]”, comenta un usuario más de otro grupo de Facebook, de los tantos que se pueden encontrar en dicha red social, en las que también se promueve la violencia en contra de las mujeres.

Por ejemplo, un sujeto que en su mensaje afirmó que las mujeres merecen ser abusadas sexualmente. “Las foid merecen ser [insertó imágenes de varios violines]”.

“Ni borrachas me besan las viejas”, expresó otro usuario de estos grupos, al que otro siguió en la misma línea: “Por qué soy muy horrible, a mis 32 nunca le he podido gustar a ninguna mujer y jamás le gustare a ninguna [sic]”. En tanto, otro participante de los grupos "incels" enfatizó: “nadie se preocupa por nuestro dolor, por lo que ha hecho con nosotros el rechazo constante de grandes cantidades de personas... (sobre todo de las foids)”.

Asimismo, en esos espacios justifican su radicalización y violencia al señalar que “las altas expectativas que ha creado la sociedad” los deja fuera, ya que ellos no se consideran suficientes para cumplir con esta “ideología meritocrática”, como la llaman en los foros, los cuales a su vez se han convertido en lugares que llenan los vacíos que, aseguran, han dejado la familia, la comunidad y la religión, instituciones que, afirman, debilitó la modernidad.

“Si alguna vez mantuviste una charla de mas de 10 minutos con una mujer NO TE PODES CONSIDERAR INCEL. Yo, como todo incel que se respeta, JAMÁS habré conversado con una mujer, creo que solo converse unos 5 minutos cuanto tenía unos 12 años (desde ese momento, tengo 25, y jamás mantuve una conversación de más de 10 minutos con una mujer) Y peor si alguna vez tuviste amigas, eso ya es de normie”, comentó un usuario en estos foros.

Los "incels" forman parte de una comunidad en línea unida por la idea general de que los hombres se asumen como víctimas ante su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres. El término fue acuñado a mediados de los años 90 por una joven canadiense, Alana, que creó un foro en Internet para hablar de la soledad sexual sin estigmas, en un tono empático e inclusivo.

No obstante, con el paso del tiempo, esos espacios fueron ocupados por hombres heterosexuales que alimentaron discursos de odio hacia las mujeres, a quienes culpaban de su frustración sexual y social. Según BBC, se manifiestan en foros como Reddit o 4chan, en donde “culpan abiertamente a las mujeres de su ‘fracaso sexual’”, argumentando que sólo están interesadas “en el dinero y la apariencia”, por lo que las califican de “promiscuas y manipuladoras", menciona.

El medio noticioso destacó que a pesar de que este tipo de comportamientos han sido documentados desde hace varias décadas, fue hasta la llegada de las redes sociales que los "incels" se expandieron por todo el planeta, provocando en algunos casos casos de violencia, lo que ha prendido alertas en el mundo, ya que algunos jóvenes que se identifican como "incels" han materializado su discurso de odio en asesinatos.

Alrededor de este fenómeno se han suscitado varios casos, entre los cuales uno de los más conocidos de violencia, relacionados con los "incels", fue el de Elliot Rodger en 2014, quien mató a seis personas en la localidad de Isla Vista, en California, Estados Unidos, por lo que actualmente es considerado por muchos sectores de la comunidad "incels", como un héroe.

Elliot Rodger, de 22 años, asesinó primero a tres personas con un arma blanca. Después, abrió fuego en contra de unos estudiantes mientras conducía su auto a toda velocidad por el barrio de Isla Vista, un vecindario estudiantil cerca del campus de la Universidad de California. Rodger, quien grabó un video antes de la matanza, justificó sus actos en que las mujeres no querían acostarse con él. Se suicidó después de cometer los asesinatos.

“No soy el típico chico encantador que a todas les gusta. Soy un chico lleno de odio, odio contra todas las mujeres por rechazarme”, escribió Elliot en un manifiesto. La figura de Elliot Rodger fue catalogada por algunos sectores de la comunidad "incel" como un “mártir”, lo que encendió las alarmas sobre el potencial violento de estos discursos.

El 23 de abril de 2018, por ejemplo, Alek Minassian, un joven canadiense de 25 años, perpetró un ataque masivo en Toronto al atropellar deliberadamente a una multitud. Diez personas murieron y otras 14 resultaron heridas. La investigación confirmó que se trató de un acto premeditado, motivado por el odio y vinculado a la ideología del movimiento "incel".

Minutos antes del ataque, Minassian publicó un mensaje en Facebook donde expresaba admiración por Elliot Rodger, autor de la masacre de Isla Vista en 2014, a quien calificaba como un “héroe”. “El resto de los hombres no lo entienden, pero no me importa. Yo soy un solitario que está haciendo la revolución de los solitarios. ¡Mis héroes son los que están dispuestos a matar a las mujeres!”.

Como otros "incels", Minassian culpaba a las mujeres por su aislamiento afectivo y sexual, y consideraba que tenía derecho a vengarse. En su visión distorsionada del mundo, los “Chads” y las “Stacys” —términos despectivos comunes en la jerga "incel" para referirse a hombres y mujeres sexualmente exitosos— eran los responsables de su frustración.

En 2021, por ejemplo, Jake Davison, un joven de entonces 22 años de edad quien divulgaba muchas de las ideas de los "incels" en sus redes sociales, mató a cinco personas en Plymouth, en el sur de Reino Unido. Davison disparó contra su madre, contra otra mujer, dos hombres y una niña de 3 años en un lapso de seis minutos en el área de Keyham de la localidad británica. La policía calificó el incidente como el peor tiroteo masivo en Reino Unido desde 2010.

– Con información de Alfonso López Dávila