Rosa Icela advierte desde el Senado: "quien cruce la ley, asumirá las consecuencias"

Redacción/SinEmbargo

30/09/2025 - 9:34 pm

Rosa Icela Rodríguez advirtió que habrá consecuencias para "quien cruce la ley, trátese de quien se trate".

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, afirmó que el Gobierno de México no tiene compromisos con mafiosos, ni pactos con criminales, durante su comparecencia ante el Senado de la República en la Glosa del primer informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En el Gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos, ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo y decimos: cero corrupción y cero impunidad. Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”, advirtió desde la Tribuna.

A la par, la funcionaria señaló que el Gobierno trabaja todos los días para erradicar las malas practicas durante el ejercicio gubernamental.

"Nosotros somos un pueblo en el servicio público, por eso nos empeñamos todos los días en erradicar las prácticas que permanecían arraigadas en el ejercicio gubernamental que tanto daño hacen al país y que socavaron la soberanía del Estado sobre los bienes del dominio público”, destacó al dirigirse a los senadores de todas las fuerzas políticas, en un mensaje respaldado con aplausos desde la bancada oficialista.

Sin embargo, durante la sesión, la oposición cuestionó a la funcionaria por el llamado huachicol fiscal, al señalarlo como “el robo del siglo” por generar pérdidas millonarias para el país.

Bajo esta línea, el Senador Ricardo Anaya insistió en que este ilícito se realiza mediante aduanas controladas por el Estado y con complicidad de autoridades, lo que ha permitido evadir el pago de impuestos especiales a gran escala.

En respuesta, Rosa Icela Rodríguez sostuvo que el propio Gobierno inició las investigaciones sobre este caso, en el que detalló que hay personas detenidas y que habrá más procesos en curso, pues la instrucción es no permitir impunidad.

Rosa Icela Rodríguez aseguró que el Gobierno no pacta con criminales, pues aseguró que los principios de "cero corrupción y cero impunidad" rigen cada decisión de la Cuarta Transformación.
Rosa Icela Rodríguez aseguró que el Gobierno no pacta con criminales, pues aseguró que los principios de “cero corrupción y cero impunidad” rigen cada decisión de la Cuarta Transformación. Foto: Especial

“Sobre el tema de Huachicol, el Secretario de Marina fue contundente al asegurar que el golpe de timón se dio desde esa honorable institución, la cual cuenta con la confianza de la ciudadanía. [...] En este tema están trabajando en coordinación la FGR, la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la identificación de empresas y particulares, que operan estos esquemas para procesarlos conforme a la ley. No, no se ha acabado la investigación, va a seguir adelante y hay bastantes, bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata”, detalló.

En otro momento, senadores de Movimiento Ciudadano cuestionaron a Rodríguez sobre las reformas en materia de amparo y político-electoral, señalando que podrían debilitar los contrapesos democráticos y restringir derechos ciudadanos.

Al respecto, la funcionaria respondió que el objetivo de la reforma es agilizar los procesos judiciales y evitar que el amparo se utilice como refugio para quienes buscan eludir la justicia.

“Estamos a favor de abrir la discusión porque la Ley de Amparo es el argumento más importante para la protección de los derechos humanos", indicó.

La funcionaria señaló que la Administración de la Cuarta Transformación no tiene acuerdos con organizaciones criminales.
La funcionaria señaló que la Administración de la Cuarta Transformación no tiene acuerdos con organizaciones criminales. Foto: Especial

Asimismo, destacó que durante el primer año de la actual Administración se alcanzaron avances en el Gobierno, así como del fortalecimiento del marco legal y reformas constitucionales que consolidan la segunda etapa de la Cuarta Transformación.

“En los Gobiernos de la Cuarta Transformación tenemos muy claras las premisas de cero corrupción y cero impunidad. No se trata de un eslogan sino de una realidad, de un compromiso que tenemos en la población, hay un hecho ineludible”, concluyó.

