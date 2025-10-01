Lenia Batres desmiente despilfarro en asesores de la SCJN y revira: "Piña tenía 150"

De acuerdo con la información presentada por Batres, la entonces presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, concentraba el mayor número de personal a su cargo, con 150 asesores.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La Ministra Lenia Batres Guadarrama desmintió este martes que cuente con 78 asesores y destacó que la Ministra Presidenta del antiguo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era quien tenía mayor personal con 150 personas, lo que representaba un gasto de más de nueve millones, sólo en el segundo semestre de 2024. Esto luego de que surgieran polémicas en torno al número de las y los asesores del nuevo Tribunal constitucional electo el pasado primero de junio.

En respuesta a un reportaje que afirmaba que gastaba más de cinco millones de pesos al mes en los salarios de sus colaboradores, Batres Guadarrama aclaró que los sueldos de los integrantes de su equipo suman lo mismo que el de los demás ministros, ninguno rebasa el salario de la Presidenta y recordó cuánto cobraban los asesores de la antigua Corte.

"Después de tantas mentiras sobre los 'asesores' de las y los ministros, logré obtener cuántas personas teníamos directamente a nuestro cargo los ministros y ministras en la vieja Corte", escribió Lenia Batres en X, antes Twitter, quien compartió una tabla con los nombres de los anteriores ministros y el personas que conformaba sus ponencias.

Después de tantas mentiras sobre los "asesores" de las y los ministros, logré obtener cuántas personas teníamos directamente a nuestro cargo los ministros y ministras en la vieja Corte. Hay que advertir que, con excepción de la ministra presidenta, se trataba de personal de… pic.twitter.com/jGo1zV1mIo — Lenia Batres (@LeniaBatres) September 30, 2025

Batres Guadarrama pidió advertir que, con excepción de la Ministra presidenta, se trataba de personal de "ponencias"; es decir, abogadas y abogados con funciones jurisdiccionales (no "asesores"), dedicados al estudio, instrucción y proyección de sentencias.

"La Ministra presidenta no presentaba proyectos de sentencias a discusión", aclaró.

La SCJN contaba con tres mil 594 personas en nómina

De acuerdo con la información presentada por Batres, la entonces presidenta Norma Lucía Piña Hernández concentraba el mayor número de personal a su cargo, con 150 personas, lo que implicaba un costo de más de nueve millones de pesos sólo en el segundo semestre de 2024.

El resto de los ministros contaba con entre 45 y 74 trabajadores en promedio, con un gasto individual que oscilaba entre 4.3 y 5.3 millones de pesos en el mismo periodo.

En total, las ponencias absorbieron 644 plazas y representaron un gasto superior a los 58 millones de pesos en apenas seis meses.

A nivel general, la SCJN contaba con tres mil 594 personas en nómina, lo que significaba un presupuesto global de cinco mil 787 millones de pesos, según la información difundida por Batres.

Hugo Aguilar reduce personal de la SCJN

La semana pasada, el Ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz anunció que redujo el equipo de su ponencia de 103 a 84 asesores, así como el número de sesiones del pleno del máximo Tribunal.

"Con las nuevas medidas adoptadas, destaca una reducción del personal de la presidencia en 35 por ciento, lo que representa un total de 22 personas menos en la nómina de este Alto Tribunal", aseveró la presidencia de la SCJN a través de una tarjeta informativa.

Aguilar Ortiz contaba con una ponencia conformada por ocho secretarios de estudio y cuenta, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo. "Esta plantilla se reducirá 40 por ciento a partir del 1º de octubre, quedando integrada por siete secretarios de estudio y cuenta, ocho secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo", explicó la Corte.

La SCJN indicó que el Ministro Aguilar Ortiz estableció que su gestión tendría también un carácter jurisdiccional, a diferencia de las administraciones anteriores. "En consecuencia, le serán turnados asuntos para su análisis y la presentación de proyectos ante el Pleno", subrayó el Tribunal constitucional.