CdMx cierra el Puente de la Concordia por socavón; personal trabaja en la zona

Redacción/SinEmbargo

30/09/2025 - 8:08 pm

Gobierno de la CdMx cierra Puente de la Concordia por socavón tras lluvias.

De manera preliminar, el Gobierno de la Ciudad de México descartó que el hecho se debiera a la red hidráulica. Asimismo, la primera evaluación apuntó que esta falla se activó debido a las intensas lluvias del fin de semana.

-Información en desarrollo.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México cerró este martes el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, sitio en el que el pasado 10 de septiembre ocurrió la explosión de una pipa de gas LP, para realizar trabajos de mantenimiento, luego de que se registrara un socavón tras las intensas lluvias registradas el fin de semana.

"La aparición de la grieta es producto de una trayectoria de agua pluvial, que busca su cause, y no tiene ninguna relación con los acontecimientos del pasado 10 de septiembre", subrayó la Alcaldía Iztapalapa en un comunicado difundido por su cuenta de X, antes Twitter.

En el mismo sentido, el Gobierno capitalino apuntó que, de manera preliminar, se descartó que el hecho se debiera a una fuga en la red hidráulica de la ciudad. Indicó que la primera evaluación apuntó a que esta falla se originó a las intensas lluvias de días recientes.

"Se trata de una oquedad de 1.5 metros radial, con proyección de agrietamiento de seis metros y profundidad de dos metros", apuntó la Alcaldía Iztapalapa.

"La trayectoria de la grieta mide 138 metros y está marcada en el Plan de Riesgos que se envió a las Secretarías de Gobierno y de Obras de la capital, a fin de que puedan intervenirla, de acuerdo con el protocolo correspondiente", añadió la Alcaldía.

Aleida Alavez Ruiz, Alcaldesa de Iztapalapa, y personal de las secretarías de Gestión Integral del Agua y de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, así como⁠ de las direcciones generales de Gobierno; de Servicios Urbanos y de Protección Civil de la Alcaldía recorrieron la grieta en el distribuidor vial La Concordia.

La Alcaldía acordonó la zona para impedir el paso vehicular, a fin de evitar riesgos.

 

 

 

