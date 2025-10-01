Sheinbaum cierra inédita gira de rendición de cuentas: destaca logros de Bienestar

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances en bienestar, educación, salud y obra pública durante su primer año de Gobierno.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó este martes su gira de rendición de cuentas en las entidades federativas, con el objetivo de presentar los avances de su primer año de Gobierno , y recordó que el próximo domingo 5 de octubre concluirá con un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México.

“El día de hoy cerramos la visita en septiembre a todos los estados de la República, este primero de septiembre dimos nuestro informe, ya saben que los Presidentes, en este caso la Presidenta, damos nuestro informe el primero de septiembre, así lo dice la Constitución, cada año tenemos que rendirle cuentas al pueblo de México, así lo hicimos, entregamos nuestro informe al Congreso de la Unión y dimos un mensaje a la Nación desde Palacio Nacional, pero en esta ocasión tomé la decisión de visitar todos los estados, porque sí, la Ciudad de México es el centro político del país, pero hay que rendir cuentas en cada entidad de la República para que se conozca que hicimos en Morelos y qué vamos a hacer en Morelos, y qué estamos haciendo”, dijo en la localidad de Acapatzingo, Morelos.

¡Gracias a las y los morelenses por recibirnos! Cerramos este extraordinario recorrido por la República en la tierra que lleva el nombre del Siervo de la Nación; debemos estar orgullosos de nuestra historia. ¡Viva Morelos! pic.twitter.com/DQzvX4ZfaJ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 1, 2025

Durante su intervención, la mandataria estatal dio a conocer que en Morelos 498 mil 873 personas son beneficiarias de los Programas para el Bienestar que ha impulsado el Gobierno de México, y con una inversión anual de 13 mil 545 millones de pesos. Entre los inscritos se encuentran:

222 mil 484 en Pensión para Personas Adultas Mayores.

13 mil 538 en Pensión para Personas con Discapacidad.

21 mil 408 en Jóvenes Construyendo el Futuro.

11 mil 20 en Jóvenes Escribiendo el Futuro.

53 mil 518 de la Beca Benito Juárez.

35 mil 813 de la Beca para niñas y niños de primaria.

Mil 036 apoyos para niñas y niños de cero a cuatro años.

16 mil 539 de Producción para el Bienestar.

16 mil 335 con Fertilizantes Gratuitos.

Cuatro mil 898 con Sembrando Vida.

147 mil 514 con Leche para el Bienestar.

553 de Bienpesca.

647 escuelas de educación básica.

Asimismo, señaló que se implementaron nuevos programas como Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina, Salud Casa por Casa, y recursos directos para comunidades indígenas y afromexicanas.

Visitamos Morelos, el estado 31 donde rendimos cuentas al pueblo. Nos vemos el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México para cerrar esta gira inédita y celebrar un año de gobierno.https://t.co/M0n9293mhl pic.twitter.com/Ib7DxrTaLg — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 1, 2025

En materia de obra pública, Sheinbaum destacó el mejoramiento del Circuito Tierra y Libertad, la construcción del puente de Jojutla, la construcción de un puente en Cuernavaca de acceso directo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y la modernización de la carretera Cuautla-Tlapa-Marquelia. Además de la conservación de las carreteras federales; la construcción de un nuevo Centro de Convenciones que inicia el próximo año; y la tecnificación del Distrito de Riego 016.

Respecto a la educación, la Presidenta hizo énfasis en la reconversión de una secundaria en Yautepec, a fin de hacer una preparatoria y un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos

Mientras que en salud, resaltó la recuperación del Hospital Carlos Calero, la construcción del Hospital General de Zona de Yecapixtla del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital General de Jiutepec que concluye en próximos meses, la ampliación y remodelación del Hospital de Alta Especialidad en Emiliano Zapata del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que concluye en 2026, y la construcción de 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS.

Finalmente, en el caso de la vivienda, la Jefa del Ejecutivo dio a conocer la construcción de 33 mil viviendas del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); así como la reducción de créditos impagables en beneficio de 56 mil 527 familias de Morelos.