La Global Sumud Flotilla denuncia "guerra psicológica" de Israel durante viaje a Gaza

Europa Press

01/10/2025 - 9:06 am

La Global Sumud Flotilla, con medio centenar de barcos rumbo a Gaza para entregar ayuda humanitaria, denunció este miércoles la “guerra psicológica” de Israel.

El movimiento denunció “ataques psicológicos” de Israel, mientras la Relatora de la ONU criticó la inacción de los países de la región.

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS).- La Global Sumud Flotilla, formada por medio centenar de embarcaciones que atravesaban el Mediterráneo con la intención de llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria, denunció este miércoles la "guerra psicológica" a la que fueron sometidos sus miembros a manos de Israel, en aguas internacionales y a medida que avanzaban hacia el enclave palestino.

Thiago Ávila, miembro del Comité Directivo del movimiento que viajaba a bordo del buque Alma, explicó que varias embarcaciones de la Armada israelí se aproximaron "a toda velocidad" durante la noche al barco, lo rodearon, y desactivaron de forma remota "todos los sistemas de navegación y de comunicación".

Así, sin Internet, cámaras ni comunicación por radio, los tripulantes del barco "pensaban que estaban a punto de ser interceptados", tal y como afirmó Ávila durante una rueda de prensa virtual. "El riesgo de que estos barcos colisionaran era muy alto", aclaró, al tiempo que narró momentos de "tensión" y "preocupación" a bordo del Alma.

"Tuvimos numerosos fallos electrónicos y mecánicos, y todavía los estamos solucionando, pero seguimos navegando hacia Gaza, seguimos avanzando. Cada minuto avanzamos un poco más", afirmó, no sin antes denunciar la "guerra psicológica" librada por Israel.

Por su parte, la activista Lisi Proenca, que se encontraba a bordo del Sirius, indicó que la embarcación sufrió "acciones similares". "Escuchamos dos buques que no se identificaron y estaban cerca de la flotilla. Iniciamos nuestro protocolo ante una posible intercepción. Estuvimos preparados, con los chalecos salvavidas puestos, y entonces escuchamos que los barcos se alejaban. Después nos dimos cuenta de que no teníamos contacto con el Alma", detalló.

"Una vez que perdimos las comunicaciones, estos barcos se acercaron a toda velocidad. Se colocaron delante, pero no golpearon el buque, se acercaron mucho y luego estuvieron rodeándolo. Esto duró unos 15 minutos y nos quedamos sin comunicaciones", sostuvo. "Les vimos apuntar hacia el cielo con algo", añadió.

En este sentido, dijo que "aunque todos sabíamos qué hacer, también nos asustamos". "Somos civiles y queremos recordar que nos guiamos por principios pacíficos y que somos una misión de paz que quería lograr la entrada de ayuda en Gaza, que no somos violentos", manifestó Proenca, quien acusó a Israel de "buscar la intimidación" y la "coacción psicológica".

Sin protección en el Mediterráneo

La Relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, criticó a los países de la zona del Mediterráneo, entre ellos Italia, su país natal, por no ofrecer la protección necesaria a la flotilla en su avance hacia territorio palestino. "Ningún Estado trató de detener el bloqueo ilegal garantizando que contaran con algún tipo de escolta a la hora de atravesar la zona", apuntó.

"Si la flotilla era interceptada, esto no sería sólo un acto de intimidación y de represión, sino también una intercepción ilegal porque las aguas de Gaza no estaban bajo la soberanía legal israelí. Sería una agresión contra los Estados cuyas banderas se encontraban en los barcos", continuó.

Desde el punto de vista legal, añadió, todo esto podía suponer "acciones ilegales incluso contra los miembros de la propia flotilla". "Como italiana estoy avergonzada de lo que hace mi país. Los tripulantes no estaban amenazando la paz, era Israel quien seguía adelante con una ocupación ilegal, con el genocidio, con el apartheid, amenazando la paz no sólo en Palestina, sino en toda la región", señaló.

"Están desafiando un sistema que es insostenible, y eso es algo que debía ser desafiado por todos", destacó Albanese, quien resaltó que este movimiento no era, sin embargo, "un final en sí mismo". "La flotilla sólo quería acabar con el bloqueo, con el apartheid y con el genocidio. La flotilla era un medio para lograr un propósito que es enorme y que buscaba lograr un acceso igualitario a los Derechos Humanos", explicó.

Sobre la muerte de civiles a manos del ejército de Israel durante la ofensiva desatada contra el enclave palestino, recordó que "los niños son niños". "Son 20 mil niños muertos. Imagina que son italianos, que son niños estadounidenses o franceses. La gente debía seguir uniéndose para ponerle fin a esto. Esto no dista de tratar de tirar abajo las puertas de un campo de concentración hace tan sólo unas décadas", incidió.

Por eso, instó a "ejercer presión sobre los políticos y representantes". "Sigan presionando", afirmó, al tiempo que pidió "cerrar todos los puertos a la entrada de cualquier bien procedente de Israel", un país al que acusó de "fabricar mentiras dado que la flotilla sólo estaba tratando de entrar en aguas palestinas donde ellos no tenían ninguna soberanía".

Albanese recordó que las aguas territoriales se extendían hasta un máximo de unos 20 kilómetros de distancia desde la costa y subrayó que las intervenciones de la milicia israelí en aguas internacionales eran "ilegales", también en aguas palestinas: "no sólo están ocupando el territorio palestino sino también las aguas territoriales".

"Gaza estaba siendo ocupada ilegalmente y el movimiento de la flotilla se remontaba a años atrás; era una cuestión humana que buscaba sortear y acabar con el bloqueo y el asedio que el Estado de Israel impuso sobre dos millones de personas que siguen en el gueto que fue creado en 1948", resaltó.

"Lo que hacía la flotilla era mostrar coraje cuando todos los demás actores responsables de defender el Derecho Internacional estaban mirando hacia otro lado e incluso ayudando a Israel", añadió.

