Israel da "última oportunidad" para dejar la ciudad de Gaza ante avance de ofensiva

Europa Press

01/10/2025 - 8:14 am

El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que las tropas israelíes están avanzando en sus esfuerzos para completar el cerco a la ciudad de Gaza.

Artículos relacionados

El Ministro de Defensa israelí afirmó que quienes se queden en la localidad serán considerados "terroristas y personas que apoyan el terrorismo".

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró este miércoles que las tropas israelíes están avanzando en sus esfuerzos para completar el cerco a la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, y anunció "una última oportunidad" para que los residentes de la localidad abandonen la ciudad ante la intensificación de la ofensiva.

Katz señaló que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están completando la toma de la zona occidental del corredor de Netzarim, al sur de la ciudad, "seccionando Gaza entre su norte y su sur". "Esto reforzará el cerco en torno a la ciudad de Gaza y todos los que la abandonen estarán forzados a pasar por puestos de control de las FDI", agregó.

"Esta es la última oportunidad para que los residentes de Gaza que decidan irse hacia el sur dejen aislados en la ciudad de Gaza a los terroristas de Hamás, dado que las actividades de las FDI continúan con plena fuerza", advirtió antes de argumentar que los que se queden en la localidad serán considerados "terroristas y personas que apoyan el terrorismo".

En este sentido, destacó que el Ejército "se prepara ante todas las posibilidades y está decidido a continuar sus operaciones hasta el retorno de todos los rehenes y el desarme de Hamás, de cara al fin de la guerra", según recogió el diario israelí The Times of Israel.

Por su parte, Hamás subrayó que las palabras de Katz "representan una clara manifestación de arrogancia y desprecio a la comunidad internacional y los principios del Derecho Internacional y el Derecho Humanitario", criticando que tilde a los civiles que decidan no irse de la ciudad de "terroristas o personas que apoyan el terrorismo".

Así, el grupo islamista palestino manifestó que estas declaraciones del Ministro de Defensa israelí "allanan el camino a una intensificación de los crímenes de guerra cometidos por su ejército contra cientos de miles de inocentes residentes en la ciudad, entre ellos mujeres, niños y ancianos", según informó el diario palestino Filastin.

"Lo que los líderes de la ocupación fascista, que son criminales de guerra, están perpetrando contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Gaza, supone una limpieza étnica y un desplazamiento forzoso sistemático, perpetrado de forma brutal y ante los ojos de todo el mundo", denunció Hamás.

De esta forma, hizo hincapié en que "la feroz operación militar sionista contra la ciudad de Gaza continúa con el bombardeo de viviendas sobre las cabezas de sus residentes y las masacres", incluido un ataque ejecutado este mismo miércoles contra trabajadores de un equipo de rescate en la localidad.

"La comunidad internacional, así como los países árabes e islámicos, deben adoptar medidas inmediatas para detener estas violaciones graves y sin precedentes. Deben dar pasos para disuadir a la entidad ocupante terrorista, forzarla a que detenga sus crímenes y lograr que sus líderes fascistas sean llevados ante la justicia por sus crímenes contra la humanidad", remarcó.

Apenas unas horas antes, el ejército israelí anunció el cierre de la última ruta que estaba operativa para que palestinos en el sur de la Franja de Gaza pudieran acceder a la zona norte del enclave, en medio de la intensificación de su ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza con el objetivo declarado de tomar el control de la localidad.

Israel desató la semana pasada una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza tras días de intensos bombardeos que destruyeron decenas de torres residenciales y otras infraestructuras, y provocaron la huida de cientos de miles de personas hacia otras zonas del sur de la Franja que carecen de las condiciones adecuadas para la vida, según Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 66 mil 100 palestinos muertos y más de 168 mil 700 heridos, según las autoridades gazatíes, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Los lastres vivientes de la 4T

"Esta lista la encabeza Adán Augusto López que pasó de ser una figura de predominancia no sólo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
1

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
2

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

Lenia Batres expone que Norma Piña tenía 150 asesores; nos costaban nueve millones.
3

Lenia Batres desmiente despilfarro en asesores de la SCJN y revira: "Piña tenía 150"

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
4

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

El video viral de un repartidor que insultó a Trump frente a agentes del ICE que no pudieron atraparlo se ha convertido en bandera de resistencia ante abusos.
5

Gritó "Fuck Trump". El ICE quiso atraparlo y no pudo. Ahora es bandera de resistencia

Gobierno de Layda Sansores expropia terrenos de "Alito"
6

Campeche recupera 3 predios ligados a "Alito" Moreno; son 70 mil metros cuadrados

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
7

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Límite de transferencias bancarias.
8

¡Último día! Modifica tu límite de transferencias bancarias; AQUÍ te explicamos cómo

9

El Gobierno de EU cierra: 750,000 empleados y servicios federales entran en riesgo

Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar, es asesinado en Polanco.
10

El estilista Miguel de la Mora es asesinado en Polanco; fue ataque directo: SSC-CdMx

El titular de la SEP reveló que las y los estudiantes de primaria empezarán a recibir la Beca Rita Cetina a partir del próximo 2026.
11

¿Cuándo se entregará la Beca Rita Cetina a estudiantes de primaria? La SEP lo revela

12

AÑO 1 ¬ Tres retos mayores para Claudia: Deuda, empleo formal y falta de medicamentos

El documental PRI: Crónica del Fin aborda el ascenso, dominio, crisis y declive del partido tricolor como fuerza política hegemónica en México.
13

RADICALES ¬ Televisa reconstruye su "verdad" y omite sus años como soldado del PRI

La Presidenta Sheinbaum aseguró que sigue vigente la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco.
14

DATOS ¬ Los Bermúdez entraron a “giros negros” (casinos, cabarets) de la mano de Adán

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
15

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que las tropas israelíes están avanzando en sus esfuerzos para completar el cerco a la ciudad de Gaza.
1

Israel da "última oportunidad" para dejar la ciudad de Gaza ante avance de ofensiva

2

AÑO 1 ¬ Tres retos mayores para Claudia: Deuda, empleo formal y falta de medicamentos

3

El Gobierno de EU cierra: 750,000 empleados y servicios federales entran en riesgo

Gobierno de Layda Sansores expropia terrenos de "Alito"
4

Campeche recupera 3 predios ligados a "Alito" Moreno; son 70 mil metros cuadrados

5

Sheinbaum cierra inédita gira de rendición de cuentas: destaca logros de Bienestar

Lenia Batres expone que Norma Piña tenía 150 asesores; nos costaban nueve millones.
6

Lenia Batres desmiente despilfarro en asesores de la SCJN y revira: "Piña tenía 150"

La Global Sumud Flotilla a Gaza llega a zona de alto riesgo.
7

La Global Sumud Flotilla en riesgo: se prepara para eventual intervención de Israel

8

Rosa Icela advierte desde el Senado: "quien cruce la ley, asumirá las consecuencias"

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
9

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

Límite de transferencias bancarias.
10

¡Último día! Modifica tu límite de transferencias bancarias; AQUÍ te explicamos cómo

Gobierno de la CdMx cierra Puente de la Concordia por socavón tras lluvias.
11

CdMx cierra el Puente de la Concordia por socavón; personal trabaja en la zona

12

Autoridades detienen a "El Peque", presunto líder del cártel Chiapas-Guatemala