Enkoll: Sheinbaum arranca con fuerza el primer año de su Gobierno. El 78% la respalda

Redacción/SinEmbargo

01/10/2025 - 11:43 am

La Presidenta Claudia Sheinbaum no sólo mantiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía, sino que lo ha elevado por encima de sus antecesores, reveló Enkoll.

Con 78 por ciento de respaldo ciudadano, Claudia Sheinbaum se consolidó como la mandataria mejor evaluada en dos décadas, impulsada por los apoyos sociales y una nueva estrategia de seguridad.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- A un año de haber llegado a Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo no sólo mantiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía, sino que lo ha elevado por encima de sus antecesores. Con una aprobación de 78 por ciento, la primera mujer Presidenta de México supera el registro que obtuvo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su primer año (72 por ciento) y se posiciona como la mandataria mejor evaluada desde el 2000, cuando se produjo la alternancia en el poder tras más de 70 años de gobiernos priistas, según la encuesta nacional de Enkoll para El País y W Radio.

Sus niveles de aprobación también superan a los obtenidos por los cuatro presidentes que han gobernado México desde entonces: Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el propio López Obrador, al asumir la Presidencia.

La encuesta, realizada entre el 20 y el 24 de septiembre de 2025, muestra que el respaldo a  la titular del Poder Ejecutivo se sostiene en todos los sectores sociales y políticos.

La Presidenta Sheinbaum alcanza 78 por ciento de aprobación tras su primer año.
Sheinbaum alcanzó el 78 por ciento de aprobación tras su primer año como Presidenta de México. Foto: Enkoll
La Presidenta Sheinbaum alcanza 78 por ciento de aprobación tras su primer año.
La Presidenta superó a AMLO y a todos sus antecesores desde el 2000. Foto: Enkoll

Incluso votantes de oposición avalan su gestión: 73 por ciento de los simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN); 70 por ciento de Movimiento Ciudadano (MC) y 72 por ciento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprueban su primer año de Gobierno.

Además, 66 por ciento de los encuestados considera que el país “está mejorando”, aunque el optimismo ha disminuido cinco puntos desde enero, tras el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.

El principal logro atribuido a Sheinbaum por quienes aprueban su gestión son los programas sociales: 41 por ciento menciona directamente los apoyos a adultos mayores, becas a jóvenes, mujeres y campesinos.

La Presidenta Sheinbaum alcanza 78 por ciento de aprobación tras su primer año.
La continuidad de programas sociales ha sido señalada por 41 por ciento de los ciudadanos como el principal logro del primer año de Gobierno. Foto: Enkoll
La Presidenta Sheinbaum alcanza 78 por ciento de aprobación tras su primer año.
Sólo siete por ciento de los encuestados considera la seguridad como uno de los principales logros, mientras que 52 por ciento identifica la Inseguridad y el narcotráfico como los problemas más graves. Foto: Enkoll

La continuidad y expansión de esta política, iniciada por López Obrador, ha sido clave para consolidar la hegemonía de Morena y fortalecer la imagen presidencial. También los derechos de las mujeres son señalados como el área con mayores avances en este primer año, seguidos por los apoyos sociales y la educación.

Aunque el Gobierno reporta una reducción de 32 por ciento en homicidios a nivel nacional, con caídas de hasta 63 por ciento en estados como Nuevo León, sólo el siete por ciento de los encuestados considera la seguridad como uno de los principales logros. Por el contrario, 52 por ciento identifica la inseguridad y el narcotráfico como el problema más grave del país.

La percepción se ve afectada por escándalos recientes, como la caída por presuntos vínculos con el narcotráfico de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante el Gobierno de Adán Augusto López, y una trama de defraudación fiscal que habría evadido hasta nueve mil 200 millones de dólares anuales en impuestos por importación de combustibles.

La Presidenta Sheinbaum alcanza 78 por ciento de aprobación tras su primer año.
Los derechos de las mujeres destacaron como uno de los principales avances durante el primer año de la titular del Ejecutivo. Foto: Enkoll
La Presidenta Sheinbaum alcanza 78 por ciento de aprobación tras su primer año.
Omar García Harfuch, Ariadna Montiel y Marcelo Ebrard encabezan la evaluación del Gabinete. Foto: Enkoll

La imagen de Sheinbaum es positiva para 63 por ciento de los encuestados, quienes consideran que ya ha comenzado a cumplir las promesas que hizo al inicio de su mandato. En contraste, el 28 por ciento asegura que no ha cumplido ninguna y el nueve por ciento no respondió.

Entre los atributos más valorados del partido al que pertenece, su cercanía con la gente (67 por ciento), su capacidad para gobernar (57 por ciento) y su honestidad (53 por ciento).

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad, encabeza la lista de Funcionarios mejor evaluados con 77 por ciento de opiniones favorables. Le siguen Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar (69 por ciento), y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía (67 por ciento), quien lidera la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos

Redacción/SinEmbargo

Opinión en Video

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

