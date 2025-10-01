Enkoll: Sheinbaum arranca con fuerza el primer año de su Gobierno. El 78% la respalda

Con 78 por ciento de respaldo ciudadano, Claudia Sheinbaum se consolidó como la mandataria mejor evaluada en dos décadas, impulsada por los apoyos sociales y una nueva estrategia de seguridad.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- A un año de haber llegado a Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo no sólo mantiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía, sino que lo ha elevado por encima de sus antecesores. Con una aprobación de 78 por ciento, la primera mujer Presidenta de México supera el registro que obtuvo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su primer año (72 por ciento) y se posiciona como la mandataria mejor evaluada desde el 2000, cuando se produjo la alternancia en el poder tras más de 70 años de gobiernos priistas, según la encuesta nacional de Enkoll para El País y W Radio.

Sus niveles de aprobación también superan a los obtenidos por los cuatro presidentes que han gobernado México desde entonces: Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el propio López Obrador, al asumir la Presidencia.

La encuesta, realizada entre el 20 y el 24 de septiembre de 2025, muestra que el respaldo a la titular del Poder Ejecutivo se sostiene en todos los sectores sociales y políticos.

Incluso votantes de oposición avalan su gestión: 73 por ciento de los simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN); 70 por ciento de Movimiento Ciudadano (MC) y 72 por ciento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprueban su primer año de Gobierno.

Además, 66 por ciento de los encuestados considera que el país “está mejorando”, aunque el optimismo ha disminuido cinco puntos desde enero, tras el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.

El principal logro atribuido a Sheinbaum por quienes aprueban su gestión son los programas sociales: 41 por ciento menciona directamente los apoyos a adultos mayores, becas a jóvenes, mujeres y campesinos.

La continuidad y expansión de esta política, iniciada por López Obrador, ha sido clave para consolidar la hegemonía de Morena y fortalecer la imagen presidencial. También los derechos de las mujeres son señalados como el área con mayores avances en este primer año, seguidos por los apoyos sociales y la educación.

Aunque el Gobierno reporta una reducción de 32 por ciento en homicidios a nivel nacional, con caídas de hasta 63 por ciento en estados como Nuevo León, sólo el siete por ciento de los encuestados considera la seguridad como uno de los principales logros. Por el contrario, 52 por ciento identifica la inseguridad y el narcotráfico como el problema más grave del país.

La percepción se ve afectada por escándalos recientes, como la caída por presuntos vínculos con el narcotráfico de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante el Gobierno de Adán Augusto López, y una trama de defraudación fiscal que habría evadido hasta nueve mil 200 millones de dólares anuales en impuestos por importación de combustibles.

La imagen de Sheinbaum es positiva para 63 por ciento de los encuestados, quienes consideran que ya ha comenzado a cumplir las promesas que hizo al inicio de su mandato. En contraste, el 28 por ciento asegura que no ha cumplido ninguna y el nueve por ciento no respondió.

Entre los atributos más valorados del partido al que pertenece, su cercanía con la gente (67 por ciento), su capacidad para gobernar (57 por ciento) y su honestidad (53 por ciento).

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad, encabeza la lista de Funcionarios mejor evaluados con 77 por ciento de opiniones favorables. Le siguen Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar (69 por ciento), y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía (67 por ciento), quien lidera la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos