El Jefe del Sector Tlatelolco de la SSC-CdMx es asesinado tras resistirse a un asalto

El Jefe del Sector Tlatelolco fue atacado después de resistirse al robo de su motocicleta; su esposa resultó herida y las autoridades ya están buscando a los agresores.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), lamentó este miércoles el asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector Tlatelolco, tras un intento de asalto en el municipio de Chalco, Estado de México (Edomex).

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que la víctima se encontraba acompañada de su esposa, también integrante de la SSC, quien resultó lesionada durante la agresión y ya recibe atención médica en un hospital de la zona. Además, precisó que la institución brinda apoyo legal, médico y de recursos humanos a la familia.

"Este hecho no quedará impune; desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. A sus familiares y amigos les envío mis más sinceras condolencias, y un abrazo solidario y fraterno", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Lamento profundamente la pérdida de mi compañero José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector #Tlatelolco, en un cobarde ataque tras un intento de asalto ocurrido en el municipio de #Chalco, Estado de México. Su esposa, compañera policía de la @SSC_CDMX y quien también resultó… pic.twitter.com/lXeKtSXhYr — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 1, 2025

De acuerdo con las primeras investigaciones, el Jefe del Sector Tlatelolco se encontraba en su día de descanso cuando dos sujetos intentaron despojarlo de su motocicleta al salir de una tienda departamental ubicada en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Chalco.

Durante el altercado, se informó en un comunicado, los agresores le exigieron entregar la moto; sin embargo, se resistió y fue atacado con disparos de arma de fuego.

A raíz de los hechos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y diagnosticaron sin signos vitales al mando policial, mientras que su esposa fue trasladada a un hospital para recibir atención médica inmediata, donde se reporta estable.

#TarjetaInformativa | Personal de la #SSC tomó conocimiento de un #JefedeSector de esta Institución que, durante su día de descanso, le intentaron robar su motocicleta y, al poner resistencia, fue agredido con disparos de arma de fuego, tras lo cual perdió la vida, en hechos… pic.twitter.com/AayRq7Bl4y — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 1, 2025

Elementos de la SSC, en conjunto con policías municipales y la Policía de Investigación mexiquense, iniciaron un operativo en la zona. También se analizan las grabaciones de videovigilancia para ubicar a los probables responsables del homicidio.

Las autoridades capitalinas reiteraron que no habrá impunidad en este caso y que los responsables deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Asimismo, destacaron la colaboración interinstitucional con las dependencias del Estado de México para avanzar en las pesquisas.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana expresó su pésame a los familiares y amigos de Ponce Alfaro, por lo que refrendó su compromiso de acompañarlos con apoyo legal, psicológico y administrativo. A su vez, reconoció la trayectoria del mando asesinado.