El Jefe del Sector Tlatelolco de la SSC-CdMx es asesinado tras resistirse a un asalto

Redacción/SinEmbargo

01/10/2025 - 10:16 am

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC-CdMx, lamentó el asesinato del Jefe del Sector Tlatelolco tras un intento de asalto en Chalco, Estado de México.

Artículos relacionados

El Jefe del Sector Tlatelolco fue atacado después de resistirse al robo de su motocicleta; su esposa resultó herida y las autoridades ya están buscando a los agresores.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), lamentó este miércoles el asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector Tlatelolco, tras un intento de asalto en el municipio de Chalco, Estado de México (Edomex).

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que la víctima se encontraba acompañada de su esposa, también integrante de la SSC, quien resultó lesionada durante la agresión y ya recibe atención médica en un hospital de la zona. Además, precisó que la institución brinda apoyo legal, médico y de recursos humanos a la familia.

"Este hecho no quedará impune; desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. A sus familiares y amigos les envío mis más sinceras condolencias, y un abrazo solidario y fraterno", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el Jefe del Sector Tlatelolco se encontraba en su día de descanso cuando dos sujetos intentaron despojarlo de su motocicleta al salir de una tienda departamental ubicada en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Chalco.

Durante el altercado, se informó en un comunicado, los agresores le exigieron entregar la moto; sin embargo, se resistió y fue atacado con disparos de arma de fuego.

A raíz de los hechos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y diagnosticaron sin signos vitales al mando policial, mientras que su esposa fue trasladada a un hospital para recibir atención médica inmediata, donde se reporta estable.

Elementos de la SSC, en conjunto con policías municipales y la Policía de Investigación mexiquense, iniciaron un operativo en la zona. También se analizan las grabaciones de videovigilancia para ubicar a los probables responsables del homicidio.

Las autoridades capitalinas reiteraron que no habrá impunidad en este caso y que los responsables deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Asimismo, destacaron la colaboración interinstitucional con las dependencias del Estado de México para avanzar en las pesquisas.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana expresó su pésame a los familiares y amigos de Ponce Alfaro, por lo que refrendó su compromiso de acompañarlos con apoyo legal, psicológico y administrativo. A su vez, reconoció la trayectoria del mando asesinado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Los lastres vivientes de la 4T

"Esta lista la encabeza Adán Augusto López que pasó de ser una figura de predominancia no sólo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
1

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
2

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

El video viral de un repartidor que insultó a Trump frente a agentes del ICE que no pudieron atraparlo se ha convertido en bandera de resistencia ante abusos.
3

Gritó "Fuck Trump". El ICE quiso atraparlo y no pudo. Ahora es bandera de resistencia

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
4

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
5

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

La Global Sumud Flotilla, con medio centenar de barcos rumbo a Gaza para entregar ayuda humanitaria, denunció este miércoles la “guerra psicológica” de Israel.
6

La Global Sumud Flotilla denuncia "guerra psicológica" de Israel durante viaje a Gaza

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
7

Dentro de los grupos incels: un escaparate de odio, misoginia y sí, violencia

Lenia Batres expone que Norma Piña tenía 150 asesores; nos costaban nueve millones.
8

Lenia Batres desmiente despilfarro en asesores de la SCJN y revira: "Piña tenía 150"

Límite de transferencias bancarias.
9

¡Último día! Modifica tu límite de transferencias bancarias; AQUÍ te explicamos cómo

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
10

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Sheinbaum pidió que se presenten pruebas para señalar al Senador Adán Augusto López Hernández.
11

“Pruebas, tiene que haber pruebas”. La Presidenta defiende inocencia de Adán Augusto

El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que las tropas israelíes están avanzando en sus esfuerzos para completar el cerco a la ciudad de Gaza.
12

La maquinaria genocida israelí advierte a los gazatíes: “Váyanse. Última oportunidad”

Gobierno de Layda Sansores expropia terrenos de "Alito"
13

Campeche recupera 3 predios ligados a "Alito" Moreno; son 70 mil metros cuadrados

El documental PRI: Crónica del Fin aborda el ascenso, dominio, crisis y declive del partido tricolor como fuerza política hegemónica en México.
14

RADICALES ¬ Televisa reconstruye su "verdad" y omite sus años como soldado del PRI

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
15

“Algo malo pasará”, amenazan incels en redes. Escuelas de la UNAM suspenden clases

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias.
1

Bienestar dará apoyo a afectados por lluvias en CdMx y Edomex. Checa cuánto y cuándo

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC-CdMx, lamentó el asesinato del Jefe del Sector Tlatelolco tras un intento de asalto en Chalco, Estado de México.
2

El Jefe del Sector Tlatelolco de la SSC-CdMx es asesinado tras resistirse a un asalto

Sheinbaum pidió que se presenten pruebas para señalar al Senador Adán Augusto López Hernández.
3

“Pruebas, tiene que haber pruebas”. La Presidenta defiende inocencia de Adán Augusto

La Global Sumud Flotilla, con medio centenar de barcos rumbo a Gaza para entregar ayuda humanitaria, denunció este miércoles la “guerra psicológica” de Israel.
4

La Global Sumud Flotilla denuncia "guerra psicológica" de Israel durante viaje a Gaza

El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que las tropas israelíes están avanzando en sus esfuerzos para completar el cerco a la ciudad de Gaza.
5

La maquinaria genocida israelí advierte a los gazatíes: “Váyanse. Última oportunidad”

6

AÑO 1 ¬ Tres retos mayores para Claudia: Deuda, empleo formal y falta de medicamentos

7

El Gobierno de EU cierra: 750,000 empleados y servicios federales entran en riesgo

Gobierno de Layda Sansores expropia terrenos de "Alito"
8

Campeche recupera 3 predios ligados a "Alito" Moreno; son 70 mil metros cuadrados

9

Sheinbaum cierra inédita gira de rendición de cuentas: destaca logros de Bienestar

Lenia Batres expone que Norma Piña tenía 150 asesores; nos costaban nueve millones.
10

Lenia Batres desmiente despilfarro en asesores de la SCJN y revira: "Piña tenía 150"

La Global Sumud Flotilla a Gaza llega a zona de alto riesgo.
11

La Global Sumud Flotilla en riesgo: se prepara para eventual intervención de Israel

12

Rosa Icela advierte desde el Senado: "quien cruce la ley, asumirá las consecuencias"