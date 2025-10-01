“Pruebas, tiene que haber pruebas”. La Presidenta defiende inocencia de Adán Augusto

Esta semana, la Presidenta Sheinbaum había asegurado que el SAT no ha iniciado una investigación contra Adán Augusto López Hernández, mientras el Senador ha defendido sus ingresos y el pago de impuestos que corresponde.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió este miércoles en que se deben presentar pruebas si es que se quiere señalar al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, de algún delito, luego de la polémica por sus millonarios ingresos y las acusaciones en su contra por nombrar como su Secretario de Seguridad en Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, señalado de ser líder del grupo criminal "La Barredora".

"Lo hemos dicho aquí, lo voy a repetir: cuando Adán Augusto fue Gobernador de Tabasco, los delitos, hasta que él deja el Gobierno del estado, disminuyen todos. De un periodo en Tabasco de un alza en delitos, antes del 2018. Cuando llega él, hay una disminución. Después él llega a la Secretaría de Gobernación, entra [a la Gubernatura] Carlos Merino, siguen bajando, y luego hay un periodo donde empiezan a subir los delitos. Aquí lo hemos dicho, el propio Presidente [Andrés Manuel] López Obrador pidió la destitución de esta persona [Bermúdez Requena], en diciembre de 2023. En 2024 se le destituye. Y a partir de ahí empiezan una serie de investigaciones", explicó la Presidenta Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

—La denuncia viene del Gobierno de Tabasco— cuestionó un reportero en Palacio Nacional.

—Sí, pero ahora. Hay que hacer la revisión completa— pidió Sheinbaum—: Porque si no se hacen elucubraciones con un objetivo político. Si la Fiscalía llega a encontrar o llega a pedirle al Senador que declare, él ya lo dijo, va a declarar. Si se encuentra algo, la Fiscalía va a proceder. Pero hasta ahora no hay nada que esté relacionado con él. Si es importante que todos los que nos escuchan puedan hacer la revisión, ahí están los datos, de cómo fue que disminuyeron los delitos y luego sí, viene el periodo donde aumentan, se pide la destitución de este Secretario [de Seguridad] que después se derivan en una orden de aprehensión.

Sobre los cuestionamientos en el Senado, la mandataria mexicana recordó las palabras del martes de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien en la administración de López Obrador fue Secretaria de Seguridad y compareció ante la Cámara Alta para decir que quien cruce la ley asumirá las consecuencias y no habrá protección para nadie:

—Siempre lo ha dicho aquí, nosotros no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie. Cuando hay pruebas, muy importante, cuando hay pruebas, se procede.Pero, ¿quién hizo la denuncia del "huachicol"? La Secretaría de Marina, a partir de la información de Aduanas— indicó Sheinbaum.