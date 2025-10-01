Bienestar dará apoyo a afectados por lluvias en CdMx y Edomex. Checa cuánto y cuándo

La Secretaría de Bienestar comenzó hoy la entrega de apoyos a damnificados por las lluvias del sábado en el Valle de México.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- Ante las intensas lluvias que azotaron el Valle de México el pasado fin de semana, dejando decenas de viviendas bajo el agua en el norte de la capital y el oriente del Estado de México, la Secretaría de Bienestar confirmó que este miércoles inicia la entrega de apoyos a las familias afectadas.

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, informó en conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el censo de damnificados sigue en curso, pero quienes ya fueron registrados comenzarán a recibir enseres domésticos y un apoyo económico de ocho mil pesos para labores de limpieza.

La entrega se realizará a partir de las 11:00 horas en el Estadio Neza 86, mientras brigadas continúan recorriendo zonas donde el nivel del agua impidió el acceso en días previos.

Para recibir el apoyo, las personas deberán presentar el cintillo de censo, identificación oficial y CURP. En caso de haber perdido documentos, Bienestar facilitará su recuperación durante el proceso.