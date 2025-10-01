La grieta en el Puente de la Concordia se activó por las fuertes lluvias, aclara CdMx

El Gobierno capitalino dio un informe detallado de las afectaciones que han dejado las fuertes lluvias en viviendas de diversas alcaldías.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) informó este miércoles que la grieta registrada bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, se activó debido a las lluvias intensas ocurridas el fin de semana en la zona oriente de la capital.

Durante "la mañanera del pueblo", Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno capitalina, detalló que la fractura fue identificada como una “grieta geológica” que se activó tras la acumulación de agua pluvial en la zona, lo cual generó desplazamientos en el subsuelo.

Con ello, se descartó que el hundimiento tuviera relación con daños o fugas en la red hidráulica de la ciudad, ya que las lluvias recientes fueron el factor principal para que la grieta se activara, lo que obligó a tomar medidas inmediatas de protección y mantenimiento en el lugar.

En la #MañaneraDelPueblo encabezada por la presidenta @Claudiashein informamos que las lluvias de septiembre fueron históricas: tuvimos 82% más precipitación de lo normal, con un acumulado de 246 milímetros, la cifra más alta en 34 años, afectando principalmente a Iztapalapa y… pic.twitter.com/blESl25xYG — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 1, 2025

“De manera preliminar, se descartó que el hecho se debiera a la red hidráulica. Asimismo, la primera evaluación apunta a que esta falla se activó debido a las intensas lluvias del fin de semana. Los equipos de trabajo se mantienen en el lugar para mitigar riesgos”, agregaron las autoridades en una tarjeta informativa.

De manera preventiva, la zona fue acordonada para restringir el paso vehicular mientras avanzan los trabajos de reparación. Además, las autoridades afirmaron que el fenómeno no tiene ninguna relación con los acontecimientos del 10 de septiembre, cuando explotó una pipa de gas LP en el mismo sitio.

"La aparición de la grieta es producto de una trayectoria de agua pluvial, que busca su cause, y no tiene ninguna relación con los acontecimientos del pasado 10 de septiembre", subrayó la Alcaldía Iztapalapa, encabezada por Aleida Alavez Ruiz, en un comunicado difundido en su cuenta de X, antes Twitter.

#TarjetaInformativa | 👉 El Gobierno de la Ciudad, a través de las secretarías de @SGIRPC_CDMX, @SOBSECDMX, @SSC_CDMX y @SEGIAGUA, #Informa de los trabajos que se realizan en la zona del Puente de la Concordia, @alcaldía Iztapalapa, para atender la activación de una grieta… pic.twitter.com/B1pSeDpb7M — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 1, 2025

La abertura, que en un inicio se consideró un posible socavón, presenta 1.5 metros de radio, un agrietamiento proyectado de seis metros y una profundidad de dos metros. Según informes de la Alcaldía, la trayectoria de la fractura se extiende a lo largo de 138 metros.

Bajo este contexto, la Administración capitalina aseguró que los equipos de especialistas permanecerán en el área hasta que concluyan las obras de reparación y estabilización, a fin de detectar cualquier cambio en el terreno que pueda representar un riesgo adicional para la infraestructura.