Los terrenos expropiados ligados a "Alito" vienen de lavado de dinero, dice Sheinbaum

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció el martes que expropió tres predios de personas ligadas al dirigente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, que servirán para construir una Universidad del Bienestar.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó esta mañana que ella entiende que los terrenos que expropió el Gobierno de Campeche a personas ligadas al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, habían sido adquiridas "con lavado de dinero y corrupción".

"Entiendo que cambiaron la ley ellos en Campeche. Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción, y que por eso viene este esquema", dijo Sheinbaum este miércoles en su conferencia de prensa matutina.

"Ahora planteamos que se está trabajando la Ley de extinción de dominio, porque es muy difícil, incluso en casos de delincuencia organizada donde está probado, ya está la sanción a la persona, hacer la extinción de dominio es muy largo", añadió.

Sobre este caso, cuestionada sobre si "implicaría extinción de dominio en casos de corrupción comprobada", la Presidenta Sheinbaum respondió que sí. "Es lavado de dinero, si se adquiere un predio, se tiene que demostrar. Cualquier cosa lo tiene que determinar un Juez. Pero si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble y se demuestra que eran recursos públicos o malhabidos a través de algún moche, sí, que se entregue a la SEP [Secretaría de Educación Pública] para hacer escuelas, universidades", indicó.

La reforma la trabaja la Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy.

