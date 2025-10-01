¿Te han llamado del extranjero? ¡No contestes! La SSPC alerta por fraudes; así operan

La Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas advirtió sobre la realización de llamadas internacionales con lada +1 y +44 que simulan procesos de reclutamiento laboral para cometer fraudes.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió este miércoles una alerta a la población ante el incremento de fraudes con llamadas telefónicas desde el extranjero con supuestas ofertas de empleo.

A través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, se identificó que los ciberdelincuentes acceden a bases de datos filtradas y realizan llamadas desde plataformas digitales que enmascaran el número real.

En un comunicado, la dependencia federal compartió que utilizan principalmente ladas internacionales como +1 (Estados Unidos) y +44 (Reino Unido) para generar confianza y engañar a las víctimas.

El objetivo es obtener información personal sensible, solicitar pagos por trámites falsos o instalar un software malicioso en los dispositivos. Ante ello, la SSPC recomienda:

Ignorar mensajes y llamadas de números desconocidos.

No devolver llamadas internacionales no solicitadas.

Desconfiar de ofertas laborales atractivas que no se hayan solicitado.

Verificar la autenticidad de la empresa por canales oficiales.

No abrir enlaces ni descargar archivos de remitentes desconocidos.

Mantener actualizado el software y usar herramientas de seguridad confiables.

La #SSPC alerta sobre fraudes con llamadas telefónicas desde el extranjero con promesa de un empleo. https://t.co/PoRiEiifGe pic.twitter.com/eMaCAgckYw — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 1, 2025

En caso de haber sido víctima, se recomienda suspender todo contacto, reunir evidencia (capturas, mensajes, registros), contactar a la Policía Cibernética de la entidad y realizar la denuncia correspondiente.

Si hubo pagos, se debe informar a la institución financiera para intentar bloquear o recuperar el dinero. También se sugiere revisar los dispositivos, cambiar contraseñas y actualizar el software de seguridad.

Para orientación adicional, se puede consultar la Ciberguía oficial.