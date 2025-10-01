¿Te han llamado del extranjero? ¡No contestes! La SSPC alerta por fraudes; así operan
01/10/2025 - 2:14 pm
La Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas advirtió sobre la realización de llamadas internacionales con lada +1 y +44 que simulan procesos de reclutamiento laboral para cometer fraudes.
Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió este miércoles una alerta a la población ante el incremento de fraudes con llamadas telefónicas desde el extranjero con supuestas ofertas de empleo.
A través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, se identificó que los ciberdelincuentes acceden a bases de datos filtradas y realizan llamadas desde plataformas digitales que enmascaran el número real.
En un comunicado, la dependencia federal compartió que utilizan principalmente ladas internacionales como +1 (Estados Unidos) y +44 (Reino Unido) para generar confianza y engañar a las víctimas.
El objetivo es obtener información personal sensible, solicitar pagos por trámites falsos o instalar un software malicioso en los dispositivos. Ante ello, la SSPC recomienda:
- Ignorar mensajes y llamadas de números desconocidos.
- No devolver llamadas internacionales no solicitadas.
- Desconfiar de ofertas laborales atractivas que no se hayan solicitado.
- Verificar la autenticidad de la empresa por canales oficiales.
- No abrir enlaces ni descargar archivos de remitentes desconocidos.
- Mantener actualizado el software y usar herramientas de seguridad confiables.
En caso de haber sido víctima, se recomienda suspender todo contacto, reunir evidencia (capturas, mensajes, registros), contactar a la Policía Cibernética de la entidad y realizar la denuncia correspondiente.
Si hubo pagos, se debe informar a la institución financiera para intentar bloquear o recuperar el dinero. También se sugiere revisar los dispositivos, cambiar contraseñas y actualizar el software de seguridad.
Para orientación adicional, se puede consultar la Ciberguía oficial.