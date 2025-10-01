Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

Su organización ha destacado que los descubrimientos de Jane Goodall como etóloga "revolucionaron la ciencia y fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural".

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).– La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales, de quienes se convirtió en una defensora de sus derechos, y una de las grandes expertas en chimpancés del mundo, ha muerto a los 91 años en California, Estados Unidos, debido a causas naturales, ha informado este miércoles a través de un comunicado la organización de conservación de medio ambiente que lleva su nombre.

"El Instituto Jane Goodall ha recibido esta mañana, miércoles 1 de octubre de 2025, la noticia del fallecimiento por causas naturales de la doctora Jane Goodall (...), mensajera de la paz de Naciones Unidas y fundadora del instituto (...). Se encontraba en California como parte de su gira de conferencias por Estados Unidos", ha indicado.

Su organización ha destacado que los descubrimientos de Goodall como etóloga "revolucionaron la ciencia y fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural".

"Al proteger a los chimpancés e inspirar a las personas a conservar el mundo natural que todos compartimos, mejoramos la vida de las personas, los animales y el medio ambiente. Todo está conectado: todos podemos marcar la diferencia", afirma el instituto que lleva su nombre.

Jane Goodall fue conocida por sus innovadores estudios sobre la vida de los chimpancés salvajes en el Parque Nacional Gombe Stream, Tanzania, iniciados en 1960. Esta investigación transformadora continúa en el Instituto Jane Goodall y, casi 65 años después, se ha convertido en el estudio sobre chimpancés salvajes de mayor duración del mundo.

De nombre completo Valerie Jane Morris-Goodall, nació el 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra. Fue hija de Mortimer Herbert Morris Goodall y Margaret Myfanwe Joseph, conocida cariñosamente como Vanne. Desde su infancia, su madre fomentó su fascinación por los animales.

Uno de sus compañeros más queridos era un chimpancé de peluche llamado Jubilee. En lo que su madre llamó el "primer programa de investigación animal de Jane", la encontró en la cama con un puñado de lombrices, intentando comprender cómo podían moverse sin patas.