Sheinbaum busca recuperar el agua como bien estratégico; envía iniciativa y reforma

Redacción/SinEmbargo

01/10/2025 - 3:05 pm

Claudia Sheinbaum hizo llegar la iniciativa de Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para reconocer este líquido como bien estratégico.

Artículos relacionados

Claudia Sheinbaum hizo llegar hoy la iniciativa de Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para reconocer a este líquido como un bien estratégico.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles el envío de una iniciativa a la Cámara de Diputados para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. El objetivo es garantizar el derecho humano al agua y devolver este recurso a la Nación como bien estratégico.

En su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la propuesta busca modificar el marco legal que desde 1992, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, permitió que las concesiones de agua fueran consideradas mercancías transmisibles entre particulares. Esta práctica, afirmó, provocó descontrol en el otorgamiento de permisos y un uso excesivo del recurso.

A raíz de ello, señaló que con la nueva iniciativa se ordenará el uso del agua en todo el país, especialmente en regiones del norte y centro donde la escasez es más grave. Indicó que, de aprobarse, ya no podrán venderse ni transmitirse títulos de concesión, y que cualquier cambio de uso deberá pasar por el visto bueno de la autoridad competente.

“Eso se acaba en la iniciativa que estamos enviando el día de hoy. Se ordena el uso de agua en el país. El agua es un recurso escaso, el agua potable, en muchos lugares del país, en la mayor parte, en el centro, en el norte del país, y necesitamos ordenarla. El agua por la Constitución es un recurso de la Nación y se puede concesionar. Lo que ya no se va a poder vender son los títulos de concesión, ni tampoco transmitir los títulos de concesión si hay cambio de uso en el agua. El día de hoy estamos enviando una iniciativa que devuelve el agua como recurso de la Nación”, destacó desde Palacio Nacional.

Durante la "mañanera del pueblo", la Presidenta subrayó que el agua es un recurso limitado que debe ser regulado de forma eficiente, por lo que los títulos de concesión serán devueltos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para ser reasignados bajo esquemas de transparencia, con el propósito de garantizar el acceso equitativo.

Además, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, agregó que la iniciativa tiene un enfoque humanista, ya que busca que el agua sea reconocida como derecho y no como privilegio. De esta forma, resaltó que se trata de un recurso estratégico indispensable para el desarrollo nacional.

011025 Conagua.CJEF-Expedicio_n a la Ley General de Aguas y reforma a la Ley de Aguas Nacionales

En tanto, el director general de Conagua, Efraín Morales López, explicó que la Ley General de Aguas establecerá las competencias de los tres niveles de Gobierno y reconocerá los sistemas comunitarios de agua. Además, servirá como reglamentación del Artículo 4 constitucional, que protege el derecho humano al agua y al saneamiento.

Asimismo, explicó que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se trata de un profundo cambio en el que agua se reconoce como un bien estratégico. Por ello, mencionó que:

  • Se le da ordenamiento a las concesiones. El Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua. No será posible transmitir títulos de concesión entre particulares. Toda prórroga pasará por el análisis de la autoridad del agua. Se eliminan los cambios de uso. Se crea un nuevo Registro Nacional del Agua. Se da certeza jurídica para todos los usuarios del agua.
  • Se combate el uso indebido del agua con el fortalecimiento del procedimiento para la imposición de sanciones y multas. Se incrementan las sanciones.
  • Se combate el robo del agua y el mercado negro. Se crea un capítulo de delitos hídricos como la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales, actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites, desvío ilegal del flujo o cauce natural. Las penas van de uno a 10 años de prisión y de 300 a cuatro mil días multa.
  • Se crea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales. Toda el agua que ingrese será reasignada mediante planeación estratégica.
  • Se evita el acaparamiento del agua al limitar el pago de la cuota de garantía a un máximo de cinco años.
  • Se garantiza la eficiencia del uso del agua. Se promueve la tecnificación, se fortalecen los mecanismos para medir el uso del agua y se restablecerá la regulación correspondiente para la captación de agua pluvial.
  • Se promueve la planeación hídrica a corto, mediano y largo plazo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Los lastres vivientes de la 4T

"Esta lista la encabeza Adán Augusto López que pasó de ser una figura de predominancia no sólo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
1

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
2

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

El ejército de Israel interceptó la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde mueren de hambre.
3

Israel intercepta flotilla de 40 barcos con ayuda para Gaza, donde mueren de hambre

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
4

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta ante el aumento de fraudes con llamadas del extranjero con falsas ofertas de empleo.
5

¿Te han llamado del extranjero? ¡No contestes! La SSPC alerta por fraudes; así operan

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
6

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
7

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

Sheinbaum dijo que entendía que los terrenos en Campeche expropiados a "Alito" son producto de lavado de dinero.
8

Los terrenos expropiados ligados a "Alito" vienen de lavado de dinero, dice Sheinbaum

Lenia Batres expone que Norma Piña tenía 150 asesores; nos costaban nueve millones.
9

Lenia Batres desmiente despilfarro en asesores de la SCJN y revira: "Piña tenía 150"

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
10

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que acudirá a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral para proponer la eliminación del fuero.
11

La Presidenta propondrá eliminar el fuero constitucional. ¿Qué es y de dónde viene?

La Presidenta Claudia Sheinbaum no sólo mantiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía, sino que lo ha elevado por encima de sus antecesores, reveló Enkoll.
12

Enkoll: Sheinbaum arranca con fuerza el primer año de su Gobierno. El 78% la respalda

El Gobierno de EU se quedó sin financiamiento. La Casa Blanca y los legisladores no lograron llegar a un acuerdo de gasto, lo que desencadenó un cierre.
13

El cierre del Gobierno de EU da oportunidad a Trump para despedir a 750 mil empleados

14

El Gobierno de EU cierra: 750,000 empleados y servicios federales entran en riesgo

15

Los lastres vivientes de la 4T

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Gobierno de la CdMx dijo que la grieta registrada bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, se activó debido a las lluvias intensas del fin de semana.
1

La grieta en el Puente de la Concordia se activó por las fuertes lluvias, aclara CdMx

Claudia Sheinbaum hizo llegar la iniciativa de Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para reconocer este líquido como bien estratégico.
2

Sheinbaum busca recuperar el agua como bien estratégico; envía iniciativa y reforma

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta ante el aumento de fraudes con llamadas del extranjero con falsas ofertas de empleo.
3

¿Te han llamado del extranjero? ¡No contestes! La SSPC alerta por fraudes; así operan

La etóloga británica Jane Goodall murió a los 91 años.
4

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

El ejército de Israel interceptó la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde mueren de hambre.
5

Israel intercepta flotilla de 40 barcos con ayuda para Gaza, donde mueren de hambre

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que acudirá a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral para proponer la eliminación del fuero.
6

La Presidenta propondrá eliminar el fuero constitucional. ¿Qué es y de dónde viene?

La Presidenta Claudia Sheinbaum no sólo mantiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía, sino que lo ha elevado por encima de sus antecesores, reveló Enkoll.
7

Enkoll: Sheinbaum arranca con fuerza el primer año de su Gobierno. El 78% la respalda

Sheinbaum dijo que entendía que los terrenos en Campeche expropiados a "Alito" son producto de lavado de dinero.
8

Los terrenos expropiados ligados a "Alito" vienen de lavado de dinero, dice Sheinbaum

El Gobierno de EU se quedó sin financiamiento. La Casa Blanca y los legisladores no lograron llegar a un acuerdo de gasto, lo que desencadenó un cierre.
9

El cierre del Gobierno de EU da oportunidad a Trump para despedir a 750 mil empleados

Entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias.
10

Bienestar dará apoyo a afectados por lluvias en CdMx y Edomex. Checa cuánto y cuándo

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC-CdMx, lamentó el asesinato del Jefe del Sector Tlatelolco tras un intento de asalto en Chalco, Estado de México.
11

El Jefe del Sector Tlatelolco de la SSC-CdMx es asesinado tras resistirse a un asalto

Sheinbaum pidió que se presenten pruebas para señalar al Senador Adán Augusto López Hernández.
12

“Pruebas, tiene que haber pruebas”. La Presidenta defiende inocencia de Adán Augusto