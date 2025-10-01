Beca Benito Juárez: Consulta fechas y requisitos para realizar tu registro en línea

Con esta beca, el Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, busca que más jóvenes puedan continuar sus estudios y disminuir el abandono escolar.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- Uno de los programas más importantes de apoyo a estudiantes de educación media superior vuelve a abrir su convocatoria este mes. Se trata de la Beca Universal Benito Juárez, que llega a todo el país y garantiza un respaldo económico a quienes cursan el bachillerato en escuelas públicas.

El beneficio, que se entrega de manera directa a cada alumna y alumno, busca convertirse en un motor contra la deserción escolar y en un impulso para que la educación se ejerza como un derecho y no como un privilegio.

¿Quiénes pueden participar?

La Beca Universal Benito Juárez está dirigida a todas y todos los estudiantes inscritos en planteles públicos de bachillerato o profesional técnico bachiller, siempre y cuando no reciban otro apoyo federal con el mismo fin.

🔍👀 Recuerda que la información OFICIAL de las pensiones, becas y apoyos del @GobiernoMX está en la página: 👉 https://t.co/dF1SgkbhoU ✅ Infórmate y evita fraudes. pic.twitter.com/Rlr85loKRD — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) September 28, 2025

¿Cómo y dónde registrarse?

El trámite es gratuito, sin intermediarios y totalmente en línea. Cada estudiante debe realizarlo con su propia Llave Mx a través de la página oficial: www.becabenitojuarez.gob.mx.

El registro requiere:

Capturar la CURP y datos de contacto.

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo de la escuela.

Verificar y confirmar la información.

El periodo de registro estará abierto del 1 al 15 de octubre de 2025.

El apoyo consiste en mil 900 pesos cada dos meses, con pagos durante los cinco bimestres del ciclo escolar. Además, el beneficio puede extenderse hasta 40 meses en total, siempre que la alumna o el alumno permanezca inscrito.

📢 La Beca Universal Benito Juárez está por abrir su convocatoria. 📚 📝📅 Del 1 al 15 de octubre, todas y todos los estudiantes de planteles públicos de educación media superior podrán registrarse. ¡La educación es un derecho! https://t.co/crnPYr3THR pic.twitter.com/6MTWPOLCVC — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) September 29, 2025

Para resolver inquietudes, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar realiza asambleas informativas en los planteles.

El calendario puede consultarse en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-buems. Además, está disponible el Centro de Atención para el Bienestar, marcando al 079.

Con este programa, el Gobierno federal busca reforzar el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación (4T) y asegurar que ninguna o ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos.