VIDEO ¬ La renovación de Mesa Directiva del Congreso de Querétaro termina en trifulca

Sugeyry Romina Gándara

01/10/2025 - 7:57 pm

La renovación de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro devino en una confrontación a golpes y empujones entre legisladores de Morena y el PAN, luego de que diputados del blanquiazul se llevarán la urna de votación.

Ciudad de México, 01 de octubre (SinEmbargo).- En Querétaro, la renovación de la Mesa Directiva del Congreso del Estado terminó en caos y en lo que Morena acusó como un descarado robo de la elección, pues los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) llegaron literalmente a llevarse la urna con los votos en medio de la sesión. Lo que debía ser una votación ordinaria se convirtió en un zafarrancho con gritos, empujones, golpes y hasta la activación de la alarma de incendios.

Todo ocurrió este 30 de septiembre durante la elección entre dos planillas: una respaldada por el PAN y otra impulsada por Morena. La primera proponía a la priista Beatriz Adriana Meza Argaluza como presidenta, con legisladores del PAN, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) en otros cargos. Morena, en cambio, planteó a María Georgina Guzmán Álvarez, del PVEM, como presidenta, con diputadas y diputados de Morena y el Partido del Trabajo (PT) en la vicepresidencia y las secretarías.

La votación inició de forma normal, según narraron medios locales. Una urna fue colocada al frente del salón y seis legisladores emitieron su voto mostrando públicamente por quién lo habían hecho. Sin embargo, la sesión se trabó cuando la Diputada Perla Patricia Flores Suárez, del PVEM, permaneció frente a la urna durante cuatro minutos sin depositar su boleta. Finalmente, pidió tiempo para reflexionar y abandonó el lugar, reportó La Jornada.

Horas antes, la dirigencia de Morena en Querétaro había presionado a Flores para que respaldara su planilla, recordándole que su llegada al Congreso fue gracias a la alianza con ese partido y con el PT.

Vale señalar que, aunque el Congreso de Querétaro y la entidad han sido gobernados por el PAN, el partido Morena logró en las pasadas elecciones la mayoría de ese recinto legislativo que está conformado por 25 diputados (15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional), de los cuales, ocho son de PAN y uno del PRI; mientras que Morena tiene nueve diputados, el Partido del Trabajo tiene tres, el Verde tres y Movimiento Ciudadano cuenta con un Diputado.

La tensión escaló cuando inició la discusión de los legisladores que encabezan la Mesa Directiva. El conflicto estalló. Diputados del PAN y Morena se enfrentaron a empujones y forcejeos.

En redes sociales circula un video en el que se observa cómo, en medio de la discusión en la Mesa Directiva, un legislador se acerca sigilosamente, toma la urna y la retira. Otro Diputado hace lo mismo con boletas de votación. De inmediato, se escuchan los gritos: “¡Hey, la urna, la urna!”.

Según se informó, fue el Diputado panista Enrique Correa quien arrebató el listado de asistencia al morenista Ulises Gómez, lo que encendió aún más los ánimos. Mientras tanto, se activó la alarma de incendios del recinto, lo que obligó a evacuar a la mayoría de los presentes, aunque no se confirmó si se trataba de una emergencia real.

Dentro del salón, algunos legisladores se acusaban de provocar la suspensión. Morena señaló directamente a los panistas. El Congreso local emitió un boletín en el que responsabilizó a Morena, pues aseguró que el Diputado Gómez intentó continuar sin quórum y que Enrique Correa intervino para frenar el proceso.

“El conflicto se originó cuando el Diputado de Morena, Ulises Gómez de la Rosa, intentó continuar con el proceso de elección pese a la supuesta falta de quórum. Ante esta situación, el legislador panista Enrique Correa Sada intervino para frenar el proceso, arrebatándole los oficios de la elección y saliendo del recinto. Esta acción desató el enfrentamiento físico con golpes y empujones que fueron encabezados por Correa Sada y el Diputado de Morena, Homero Barrera”, dice el boletín publicado en la pagina de Congreso de Querétaro.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Ángeles, confirmó la suspensión indefinida de la sesión. Desde el pleno, el Diputado de Morena, Edgar Inzunza, acusó al PAN de “robarse la urna” porque sabían que perderían la votación. En contraste, Gerardo Ángeles aseguró en conferencia de prensa, que fueron los morenistas quienes activaron la alarma de incendios y reiteró que la urna sólo fue resguardada.

El legislador Iván Adair, de Morena, explicó en un video que lo que realmente ocurrió es que el el PAN, tras darse cuenta que iba a perder la votación, se robó la urna.

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

