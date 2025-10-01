El oasis de la amistad

I

Aretes de oro

que el viento agita

en las hojas del Pirul,

con su natural gracia

de poseer,

sin ostentación alguna.

Invaluable riqueza

de la contemplación:

tras la ventana

del atardecer.

II

Solo unos minutos

en la exaltación continua;

se escucha el cauce

del río del infinito

¿Cómo aproximarnos?

¿De qué lado estamos?

III

Sabemos,

que las palabras

ya no explican

lo que pasa.

Babel

fue solo un balbuceo

de lo que vendría.

IV

Ausente del alma,

cuyo compás

diseña el sentido,

la palabra divaga.

En esta mudanza,

la ignorancia retorna

triunfante y soberbia.

V

La orfandad de la lengua,

su ausencia

en rupturas de imágenes

que no cesan,

al pretender horadar

el silencio

que impregna,

en su tierra fértil

el devenir propio.

VI

La vibración del sonido

despojada de su creatividad,

ante su temporalidad secuestrada,

es la raíz del bautismo

en el manantial de los nombres,

que desaparece.

VII

Es un ajuste de cuentas

el olvido de la devoción en la montaña.

El mismo parto de la oración

en las entrañas,

de una pronunciación perdida.

VIII

Aun así,

en la mesa redonda,

las edades rescatan

el respeto y aprecio

de cada camino.

Se comparten

el vino y el pan,

las sonrisas de los años;

una suerte

de inesperada fiesta.

Sostener

este latido que hermana,

sortear el azar;

y tal vez

la libremos todavía

ante el destino.

Rendija

Sabemos lo que pasa y si lo decimos lo negamos: el dilema de una Nación que más temprano que tarde tendrá que asumir su Karma.