De México a Italia: Presidentes y organizaciones condenan asalto a Sumud flotilla

El ejército de Israel interceptó este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda para la Franja de Gaza, minutos después de que la iniciativa humanitaria para romper el bloqueo naval en el enclave palestino denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náuticas de distancia.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- Los ojos del mundo están en la Global Sumud Flotilla. Mandatarios, políticos, activistas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos de todo el Globo condenaron este miércoles a Israel por interceptar la misión humanitaria de 40 barcos y cerca de 500 activistas en aguas internacionales que tenía el objetivo de llevar alimento a Gaza. Las protestas por el secuestro de las y los activistas han estallado en Italia, España y otros países europeos.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, uno de los primeros mandatarios en condenar la acción de las fuerza israelíes, ordenó la salida del personal diplomático del país hebreo de territorio colombiano.

"Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina. Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados (...) El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. El batallón Guardia Presidencial de acuerdo a su función ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño", escribió en X, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2025

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró su respaldo para que la flotilla pudiera llegar a Gaza. "Esperemos que esta flota que está llegando pueda llegar de manera libre, porque lo que entrega pues es ayuda humanitaria", expresó.

Por su parte, Zohran Mamdani, el principal candidato demócrata para Alcalde de Nueva York, aseguró: "Si Netanyahu viene a dar un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el próximo año mientras yo sea Alcalde, me encargaré de hacer cumplir la orden de arresto de la Corte Penal Internacional".

Zohran Mamdani, el principal candidato demócrata para alcalde de la ciudad de Nueva York: "Si Netanyahu viene a dar un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el próximo año mientras yo sea alcalde, me encargaré de hacer cumplir la orden de arresto de… pic.twitter.com/RlLLHx7Sf9 — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) September 30, 2025

Israel publicó imágenes del instante de la detención ilegal de la activista sueca Greta Thunberg, una de las caras más reconocidas de la flotilla.

URGENTE: Israel publica el momento del secuestro de la activista Greta Thunberg en aguas internacionales. pic.twitter.com/DWrxgvExKx — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) October 1, 2025

Italia se moviliza por la flotilla a Gaza

El principal sindicato de Italia, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), ha anunciado este miércoles una convocatoria de huelga general en protesta por la intercepción del Ejército de Israel a la Global Summud Flotilla cuando estaba aproximándose a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria.

"El ataque a barcos civiles que transportaban ciudadanos italianos constituye un acto extremadamente grave. Es un golpe al propio orden constitucional que impide la acción humanitaria y la solidaridad con la población palestina, sometida por el Gobierno israelí a un verdadero genocidio", ha manifestado el sindicato.

La CGIL ha considerado que se trata de "un ataque directo a la seguridad de los trabajadores y voluntarios a bordo". "No solo es un crimen contra personas indefensas, sino que también es grave que el Gobierno italiano haya abandonando a trabajadores italianos en aguas internacionales abiertas, violando nuestros principios constitucionales", ha denunciado.

عاجل | اعتصام وإغلاق لمحطات المترو في العاصمة الإيطالية روما، تنديدًا باقتحام القوات البحرية الإسرائيلية لقافلة “أسطول الصمود” الهادفة إلى كسر الحصار عن غزة واعتقال المتضامنين. Breaking | Sit-ins and metro station closures in the Italian capital, Rome, in protest of the Israeli… pic.twitter.com/CUFsqbdcvG — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 1, 2025

Turquía califica la intercepción de la flotilla a Gaza de "acto terrorista"

El Gobierno de Turquía ha condenado la intercepción por parte del Ejército de Israel de la Global Summud Flotilla que estaba aproximándose a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y ha calificado operación de "acto terrorista", mientras que ha mostrado su esperanza en que "este ataque no socave los esfuerzos para un alto el fuego" en el enclave palestino.

"El ataque de las tropas israelíes en aguas internacionales contra la Global Summud Flotilla, que se disponía a entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza, constituye una grave violación del Derecho Internacional y un acto terrorista que pone en peligro la vida de civiles inocentes", dijo el Ministerio de Exteriores turco.

La cartera ministerial manifestó que "este ataque, dirigido contra civiles que actuaban pacíficamente sin recurrir a la violencia, demuestra que las políticas fascistas y militaristas implementadas por el Gobierno genocida de (Benjamin) Netanyahu, que ha condenado a Gaza a la hambruna, no se limitan a los palestinos, sino que afectan a todos los que luchan contra la opresión israelí".