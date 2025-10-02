Adán Augusto ve partido de la Champions en plena comparecencia del titular de la SHCP

Adán Augusto se encuentra en medio de la polémica por sus presuntos nexos con Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su Secretario de Seguridad durante su gestión como Gobernador de Tabasco.

Ciudad de México, 01 de octubre (SinEmbargo).- En medio de la tormenta de señalamientos en su contra, el Senador de Morena, Adán Augusto López, fue sorprendido este miércoles viendo un partido de futbol durante la comparecencia del Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en este recinto legislativo.

Mientras se llevaba a cabo la participación de Amador Zamora, Augusto López fue visto desde su curul disfrutando del partido Barcelona contra el PSG junto con otros objetos y libros a su alrededor.

Al momento de este hecho, el Secretario Amador Zamora aseguraba desde la tribuna que el Gobierno de Claudia Sheinbaum rompió con “el paradigma de los gobiernos neoliberales que descuidaron a los sectores más vulnerables de nuestro país".

🗳📌 ADÁN AUGUSTO VE FUTBOL EN EL SENADO El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, fue captado siguiendo el partido Barcelona vs PSG en plena sesión. Las imágenes fueron tomadas mientras se realizaba la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador… pic.twitter.com/COc4EbUyhj — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 1, 2025

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que se deben presentar pruebas si es que se quiere señalar al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, de algún delito, luego de la polémica por sus millonarios ingresos y las acusaciones en su contra por nombrar como su Secretario de Seguridad en Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, señalado de ser líder del La Barredora.

"Lo hemos dicho aquí, lo voy a repetir: cuando Adán Augusto fue Gobernador de Tabasco, los delitos, hasta que él deja el Gobierno del estado, disminuyen todos. De un periodo en Tabasco de un alza en delitos, antes del 2018. Cuando llega él, hay una disminución. Después él llega a la Secretaría de Gobernación, entra [a la gubernatura] Carlos Merino, siguen bajando, y luego hay un periodo donde empiezan a subir los delitos. Aquí lo hemos dicho, el propio Presidente [Andrés Manuel] López Obrador pidió la destitución de esta persona [Bermúdez Requena] en diciembre de 2023. En 2024 se le destituye. Y a partir de ahí empiezan una serie de investigaciones", explicó la Presidenta Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

El pasado lunes, Sheinbaum Pardo ya había declarado que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha iniciado una investigación contra Adán Augusto López y agregó que, en caso de ser necesario, debe explicar las irregularidades detectadas en sus declaraciones fiscales.

Ayer, SinEmbargo publicó dos reportajes en los que reveló que al menos una empresa que presuntamente pagó 18.8 millones de pesos a Adán Augusto López Hernández por sus servicios legales en 2024 y otra decena de negocios ligados a la familia del exfuncionario de Seguridad de Tabasco y presunto líder criminal, Hernán Bermúdez Requena, recurrieron en varios momentos a la notaría pública del ahora Senador morenista para validar su conformación, cambios clave en sus objetivos y de sus representantes legales.

La Unidad de Datos de SinEmbargo confirmó, con documentos del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, que el 28 de junio de 2024 Adela Ramos López, suplente de Adán Augusto López en la notaría pública 27 de Tabasco, validó legalmente la asamblea con la que la empresa Capital Cargo del Golfo modificó su objetivo social, sumando actividades como la de “participar como licitante en todo tipo de licitaciones convocadas por las autoridades locales, estatales y/o Municipales, así como las Empresas Paraestatales y de participación estatal mayoritaria”.

Y también “la compra venta importación exportación, explotación y renta de aeronaves, así como la importación y exportaciones de piezas relacionadas con las aeronaves; así como la explotación de los servicios a la aviación civil y comercial”, entre otras tareas.