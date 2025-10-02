Entrada de remesas cae 8.3% en agosto; suman cinco meses de contracciones

Pese a la caída de las remesas en agosto de 2025, Banxico señaló que la cifra de cinco mil 578 millones de dólares fue superior a la de julio y la más alta desde octubre de 2024.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- El Banco de México (Banxico) informó este miércoles que la entrada de remesas al territorio nacional cayó un 8.3 por ciento en agosto de 2025, respecto a lo registrado en julio del mismo año, al sumar un total de cinco mil 578 millones de dólares (mdd).

Según el reporte de Banxico, agosto fue el quinto mes consecutivo en el que cayó la entrada de remesas; sin embargo, esta cifra fue superior a la de julio y la más alta desde octubre de 2024. No obstante, el dato contrastó con los seis mil 082 mdd que se registraron en agosto de 2024, cuando hubo un ingreso histórico en cuanto a una de las principales fuentes de divisas para México.

Mientras que en lo referente al número de operaciones, Banxico señaló una disminución de 7.2 por ciento respecto a las 14.9 millones de transacciones en agosto de 2024, dado que en el mismo mes de 2025 se llegó a un total de 13.8 millones de operaciones.

Caída de remesas se originó por descenso de número de envíos

Banxico explicó en su reporte que la caída de las remesas tuvo como origen un descenso de 7.2 por ciento en el número de envíos a México, ya que en agosto de 2025 se llegó a una cifra de 13.9 millones, mientras que el promedio mensual de la remesa, que fue de 402 dólares, experimentó una contracción de 1.2 por ciento.

En este sentido, 4.1 millones de familias beneficiadas en México por concepto de remesas hilaron tres meses con una percepción promedio que fue superior a los 400 dólares. Según el Banco de México, la remesa más alta captada en el país se dio en junio de 2024, y fue de 419 dólares.

Ingresos acumulados por entrada de remesas también experimentó contracción

De acuerdo con el mismo reporte, la contracción en las remesas representó un 5.9 por ciento interanual en lo que va del año, dando como resultado una cifra de 40 mil 467 mdd, cuyo ingreso fue inferior a la entrada de 43 mil 001 mdd, en el periodo de enero a agosto de 2024.

Cabe señalar que lo reportado por Banxico coincide con el inicio de la segunda Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien endureció las políticas migratorias por medio de mayores controles fronterizos, así como de redadas en contra de migrantes llevadas a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).